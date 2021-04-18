طريقة عمل قطايف بالجوز والجبنة بكل سهولة وبألذ وأشهى قطايف أحلى من الجاهزة

قطايف بالجوز والجبنة ، من المعجنات والحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم. كما أنها من الحلويات التي تحظى بإقبال الكثير، وتجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي. ويكثر تناول القطايف في شهر رمضان الكريم، فلا تخلو من مائدة، لذا يقبل الجميع على شرائها من المحلات، وقد يكلف شرائها أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل قطايف بالجوز والجبنة ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم. كما يمكنكم تجهيزها وحفظها في المجمد لحين الحاجة إليها. وتتميز هذه القطايف بقيمتها الغذائية العالية، وبمذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وبسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير. وتتعد حشوات القطايف فمنها قطايف بالقشطة، وبالجوز، وبالجبنة، وبالمكسرات. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير قطايف بالجوز والجبنة لكي تحضرها لأفراد أسرتها بدلا من شرائها من الخارج، ولضمان جودتها ونظافتها. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات قطايف بالجوز والجبنة وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل وأحلى من الجاهزة.

مكونات قطايف بالجوز والجبنة

تتكون قطايف بالجوز والجبنة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

2 كوب دقيق.

نصف كوب سميد.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة بيكربونات صودا.

رشة ملح.

3 كوب ماء.

مقادير الحشوة

300 جم جوز عين الجمل أو أي نوع.

نصف كوب جوز الهند (اختياري).

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة كبيرة ماء الزهر.

ملعقة كبيرة زبدة أو سمنة.

جبنة موزاريلا.

للتزيين

مقادير الشربات (القطر)

2 كوب سكر.

كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير قطايف بالجوز والجبنة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون جهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق وننخل عليه الدقيق والسميد الناعم والسكر البودرة والنشا وبيكربونات الصودا وبيكنج بودر والملح ونضعه جانبا.

نحضر الخلاط ونضيف إليه الماء وخليط الدقيق ونخلطهم جيدا بالخلاط.

نسكب الخليط في وعاء عميق، ونضعه جانبا لمدة 5 دقائق لكي يرتاح.

نضع مقلاة على نار متوسطة ونتركها تسخن.

وعندما تسخن المقلاة نقوم بعمل القطايف فيها، وذلك بأن نسكب بمغرفة الخليط في المقلاة، وعندما تظهر فقاعات وتجف نرفعها من المقلاة ونضعها على فوطة مطبخ، ثم نغطيها حتى تظل طرية.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.

نضع جوز عين الجمل في الخلط ونطحنه، ثم نسكب الجوز المطحون في وعاء عميق ونضيف إليه جوز الهند والسكر البودرة والقرفة ونخلطهم جيدا، ثم نضيف ماء الزهر والسمنة ونخلطهم جيدا.

ثم نقوم بحشو القطايف بالجوز ونغلقها باليد جيدا ونضغط عليها قليلا.

ثم نقوم بحشو كمية من القطايف بالجبنة الموزاريلا ونغلقها باليد جيدا ونضغط عليها قليلا أيضا.

نرص القطايف في صينية فرن مدهونة بالسمنة، ثم ندهن القطايف بالسمنة أيضا.

ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية من فوق ومن تحت بالرف السفلي لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة (ومن الممكن قليهم في الزيت بدل الفرن).

نخرج القطايف من الفرن ونضعهم بالشربات البارد مباشرة، وعندما تتشرب الشربات نرفعهم من الشربات ونضعهم في طبق التقديم، ثم نزينهم بالفستق.

ثم تقدم القطايف وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

نضع حلة على النار ونضيف إليها الماء والسكر البودرة وعندما يبدأ الخليط يغلي نضيف إليه عصير الليمون، ونترك الخليط يغلي على النار لمدة 10 دقائق، ثم نرفع الحلة من على النار ونترك الشربات يبرد، وبذلك يكون الشربات جاهز.