طريقة عمل طاجن اللحمة بالجزر والطماطم على طريقة مطعم صبحي كابر

يبحث الجميع عن طريقة جيدة لعمل طاجن اللحمة بالجزر والطماطم حيث يعتبر هذا الطبق من أطباق المطبخ التركي المشهورة، كما يقدمه العديد من مقدمي برامج الطبخ المشهورة، ويعتبر هذا الطبق من الأطباق اللذيذة والشهية والمفيدة أيضا للجسم لاحتوائها على البروتين الموجود في اللحمة وكذلك الثوم والبصل يعتبر مضاد حيوي طبيعي للجسم، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال الرائع من خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل طاجن اللحمة بالطماطم والجزر في المنزل بكل سهولة. طريقة عمل طاجن اللحمة بالطماطم والجزر مكونات طاجن اللحمة بالجزر مقدار نصف كيلو من اللحمة الضأنى أو اللحمه بقري مقطع إلى قطع صغيرة

عدد ثلاث حبات من الجزر المتوسطة الحجم مقطع إلى شرائح دائرية

عدد حبتين من البطاطس مقطعه إلى مكعبات صغيرة

عدد حبتين من الطماطم المبشورة

عدد حبتين من الفلفل الأخضر حار مقطع إلى شرائح

حبة بصلة متوسطة ومفرومة

عدد 10 فص من الثوم المفروم

عدد 3 ملاعق كبيرة من الزبد أو السمن البلدي

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف كوب ماء مغلي

ملعقة صغيرة من البهارات الخاصة باللحمة

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب طريقة تحضير طاجن اللحمة بالجزر سخني الفرن على نار متوسطة واتركيه. ثم سخني السمن على درجة حرارة أعلى في مقلاة كبيرة ثم أضيفي قطع اللحم وقلبي لمدة 5 دقائق على الأقل أو حتى يتغير لونها من جميع الجوانب. أضيفي البصل المفروم والفلفل الأسود والفلفل المطحون ثم قلبي الخليط لمدة 5 دقائق أخرى أو حتى ينضج البصل ويتحول إلى اللون الذهبي. أضيفي الطماطم والثوم المفروم إلى خليط اللحم واستمري في التقليب لمدة دقيقتين أو حتى تتكاثف الصلصة. أضيفي شرائح الجزر والبطاطس ومسحوق القرفة إلى خليط اللحم ثم قلبي لمدة خمس دقائق أو حتى ينضج الجزر. أخرج الخليط من على الموقد وأسكبيه في قدر أو صينية عميقة بالفرن ثم يضاف الفلفل والملح وشرائح جوزة الطيب التي يتم خلطهم مع الماء المغلي ويقلب جيدا. قم بتغطية القدر أو الصينية بورق التغليف (ورق الألمونيوم) وضعيه على الرف الأول من الفرن واتركيه لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج اللحم. يتم إزالة ورق الألمونيوم من طاجن اللحمة ثم يتم وضعه في الفرن لمدة 5 دقائق فقط يتم تقديمه مع الأرز والسلطة وبالهناء والشفاء. فيديو شرح طريقة عمل طاجن اللحمة بالطماطم والجزر الوسوم

يبحث الجميع عن طريقة جيدة لعمل طاجن اللحمة بالجزر والطماطم حيث يعتبر هذا الطبق من أطباق المطبخ التركي المشهورة، كما يقدمه العديد من مقدمي برامج الطبخ المشهورة، ويعتبر هذا الطبق من الأطباق اللذيذة والشهية والمفيدة أيضا للجسم لاحتوائها على البروتين الموجود في اللحمة وكذلك الثوم والبصل يعتبر مضاد حيوي طبيعي للجسم، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال الرائع من خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل طاجن اللحمة بالطماطم والجزر في المنزل بكل سهولة. طريقة عمل طاجن اللحمة بالطماطم والجزر مكونات طاجن اللحمة بالجزر مقدار نصف كيلو من اللحمة الضأنى أو اللحمه بقري مقطع إلى قطع صغيرة

عدد ثلاث حبات من الجزر المتوسطة الحجم مقطع إلى شرائح دائرية

عدد حبتين من البطاطس مقطعه إلى مكعبات صغيرة

عدد حبتين من الطماطم المبشورة

عدد حبتين من الفلفل الأخضر حار مقطع إلى شرائح

حبة بصلة متوسطة ومفرومة

عدد 10 فص من الثوم المفروم

عدد 3 ملاعق كبيرة من الزبد أو السمن البلدي

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف كوب ماء مغلي

ملعقة صغيرة من البهارات الخاصة باللحمة

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب طريقة تحضير طاجن اللحمة بالجزر سخني الفرن على نار متوسطة واتركيه. ثم سخني السمن على درجة حرارة أعلى في مقلاة كبيرة ثم أضيفي قطع اللحم وقلبي لمدة 5 دقائق على الأقل أو حتى يتغير لونها من جميع الجوانب. أضيفي البصل المفروم والفلفل الأسود والفلفل المطحون ثم قلبي الخليط لمدة 5 دقائق أخرى أو حتى ينضج البصل ويتحول إلى اللون الذهبي. أضيفي الطماطم والثوم المفروم إلى خليط اللحم واستمري في التقليب لمدة دقيقتين أو حتى تتكاثف الصلصة. أضيفي شرائح الجزر والبطاطس ومسحوق القرفة إلى خليط اللحم ثم قلبي لمدة خمس دقائق أو حتى ينضج الجزر. أخرج الخليط من على الموقد وأسكبيه في قدر أو صينية عميقة بالفرن ثم يضاف الفلفل والملح وشرائح جوزة الطيب التي يتم خلطهم مع الماء المغلي ويقلب جيدا. قم بتغطية القدر أو الصينية بورق التغليف (ورق الألمونيوم) وضعيه على الرف الأول من الفرن واتركيه لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج اللحم. يتم إزالة ورق الألمونيوم من طاجن اللحمة ثم يتم وضعه في الفرن لمدة 5 دقائق فقط يتم تقديمه مع الأرز والسلطة وبالهناء والشفاء. فيديو شرح طريقة عمل طاجن اللحمة بالطماطم والجزر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل طاجن اللحمة بالجزر والطماطم على طريقة مطعم صبحي كابر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.