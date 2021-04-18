طريقة عمل شوربة لسان العصفور زي المطاعم؛ تُعد شوربة لسان العصفور من أهم الأطباق الجانبية التي توجد دائما على السفرة وخاصة في سفرة رمضان، كما أنها تحتوي على نسبة قليلة من النشويات لذلك فهي مفيدة للغاية خاصة للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم.

طريقة عمل شوربة لسان العصفور زي المطاعم

تُعد شوربة لسان العصفور من ألذ انوع الشورب لذلك يحبها الجميع كبار وصغار، لذلك نجدها دائما على السفرة خاصة في سفرة رمضان، وفيما يلي نقدم لكم طريقة عمل شوربة لسان العصفور زي المطاعم، وطريقة عمل شوربة لسان العصفور للأطفال.

نصف كوب من مكرونة لسان العصفور.

عدد اثنين جزرة مقطعة حلقات.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

فص من الثوم المفروم.

عدد اثنين بصلة مفرومة.

ورقة غار.

ربع ملعقة من الزعتر المجفف.

ربع ملعقة صغيرة من الأوريغانو.

كرفس مفروم.

نصف كيلو من صدور الدجاج المسلوق ومقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة من قشر الليمون الحامض المبشور.

6 أكواب من مرق الدجاج.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف كوب سبانخ بيبي.

نضع الماء في إناء على النار حتى يغلي، ثم نضيف لسان العصفور ونتركه لمدة خمس دقائق تقريباً.

يتم تصفية لسان العصفور من الماء المغلي، ثم يغسل بماء بارد.

نضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن ثم نضيف الجزر والبصل والكرفس ونقلب حتى تذبل المكونات.

ثم نضيف ورق الغار والثوم ونقلب ثم الزعتر والملح والفلفل والأوريغانو ونقلب حتى تتجانس كل المكونات.

يتم إضافة كمية من مرق الدجاج إلى الخليط، ثم يتم تغطية الإناء ويترك حتى يغلي، ثم يتم تهدأ النار ويترك يغلي لمدة عشر دقائق تقريباً.

يتم إضافة لسان العصفور المسلوق، ثم عصير الليمون وقشر الليمون مع التقليب.

نضيف المرق مع الاستمرار في التقليب، ثم نضيف السبانخ ونترك الشوربة على النار لمدة خمس دقائق تقريباً حتى تنضج تماماً.

يتم تقديم الشوربة ساخنة على السفرة.

تُعد شوربة لسان العصفور من الأطباق الهامة للأشخاص الذين يريدون خسارة وزنهم وذلك لأنها تحتوي على كمية قليلة من النشويات.

المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل شوربة لسان العصفور للأطفال

يمكن تقديم شوربة لسان العصفور للرضع عند سن 8 أشهر، ولكن يجب أن تكون خالية من الملح والتوابل الغير مناسبة للطفل والزبد أو السمن، وهي من الوجبات السهلة البسيطة سريعة التحضير، وطريقة تحضير شوربة لسان العصفور للأطفال تكون كالتالي.

في البداية يتم سلق كمية من لسان العصفور في الماء.

ثم يضاف إليه كمون وروزماري ، ويترك حتى الإناء على النار حتى ينضج تماماً.

وتقدم مهروسة للطفل، أما بعد بلوغ سن العام يمكن تقديمها بدون هرس.

كما يمكن إضافة الخضار إليها وذلك حتى تصبح لذيذة أكثر ومفيدة للطفل.

هكذا نكون قدمنا لكم طريقة تحضير لسان العصفور زي المطاعم، وطريقة تحضير لسان العصفور للأطفال.