5 فواكه يجب تناولها لتجنب الشعور بالعطش في رمضان، ويمثل العطش واحدة من المشاكل الاكثر إرهاقاً للصائمين في رمضان بسبب الانقطاع عن شرب الماء طوال ساعات الصيام، فضلاً عن الامتناع عن تناول الطعام خلال هذه الساعات أيضاً.

ويمكن أن يتسبب العطش في رمضان بمتاعب صحية ونفسية عدة، منها الصداع والتعب والعصبية وعدم التركيز، ما يجعل من الصيام مشقة على الانسان عوضاً من أن يكون فريضة سهلة تقربه من الله تعالى.

لذا لا بد من التركيز على بعض اصناف الطعام، ومنها الفواكه، التي تحارب العطش بشكل كبير في رمضان وهو ما نتعرف عليه سوياً في موضوعنا اليوم.

5 فواكه يجب تناولها لتجنب الشعور بالعطش في رمضان

معلوم ان الفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن والاحماض الاساسية، التي تعزز الصحة وتحارب الامراض من خلال تقوية الجهاز المناعي.

كما ان تناول الفواكه في رمضان يمنح الجسم الترطيب والنشاط والحيوية، والتخلص من الشعور بالإرهاق والتعب، وتعويض ما ينقصه من سوائل وفيتامينات ومعادن التي يفقدها مع ساعات الصوم الطويلة.

كذلك تسهم الفواكه برفع مستوى السكر في الدم بفضل محتواها من السكريات الطبيعية، وتمنع الامساك لغناها بالالياف، فضلاً عن تقوية مناعة الصائم ومنع الشعور بالعطش كونها تحتوي على البوتاسيوم.

وقد أورد موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الطبية والصحية، لمجموعة فواكه كفيلة بمحاربة العطش وتقليله اثناء الصيام في رمضان.

ومن هذه المجموعة اخترنا لك 5 فواكه يجب تناولها لتجنب الشعور بالعطش في رمضان دوت الخليج:

البطيخ: يأتي دوماً في طليعة الفواكه المحاربة للعطش، كون البطيخ غني بالماء والسكر بنسبة تصل الى 92%، ما يضمن الترطيب الفعال للجسم ومنع الشعور بالعطش. الجريب فروت: ويحتوي على 90% من المياه التي تقلل من العطش، بجانب احتوائه على 30 سعرة حرارية فقط، ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد خلال شهر رمضان . المانجو: من الفواكه المرطبة في شهر رمضان، وتحتوي على نسبة من الألياف، وغنية بالفيتامينات، والأهم من ذلك إنها تمد الجسم ما قيمته 135 سعرة حرارية. الشمام: مثل البطيخ، يحتوي على حوالي 89% من الماء وبالتالي يعد الشمام من افضل الفواكه لترطيب الجسم وتقليل الشعور بالعطش في رمضان. الموز: بالرغم من ان الموز لا يحتوي على الماء المعروف بقدرته الفائقة على الترطيب والانتعاش، إلا أن الموز يأتي ضمن الفواكه التي ينصح بتناولها لتجنب الشعور بالعطش في رمضان.

كون الموز غني بمعدن البوتاسيوم الذي يقلل الشعور بالعطش اثناء الصيام في رمضان. كما يحتوي على مادة التريبتوفان التي يقوم الجسم بتحويلها الى ما يعرف بهرمون السعادة في الجسم "السيروتيونين" والذي يساعد على الاسترخاء وتحسين مزاج الصائمين خلال شهر رمضان.

هذا ويمكن الاستفادة من انواع أخرى من الفواكه لتجنب الشعور بالعطش في رمضان، ومنها البرتقال الذي يحتوي ما يقرب من 87% من الماء، وكذلك العنب الغني بالماء.