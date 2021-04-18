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جمانة الصباغ الأحد,18 نيسان (أبريل) 2021 - 17:00
نصائح للتخلص من مشاكل قرحة المعدة والجهاز الهضمي اثناء صيام رمضان، وتعد مشاكل الجهاز الهضمي الاكثر شيوعاً وحدة بين الصائمين في رمضان خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي او القرحة وغيرها.
وبالحديث عن قرحة المعدة، فإنها من امراض الجهاز الهضمي الحادة التي تنجم عن نمط الحياة غير الصحي والنظام الغذائي السيء، فضلاً عن الضغوطات النفسية والقلق وكثرة التدخين.
ويعاني مرضى قرحة المعدة من اعراض متفاونة منها الم حاد، وحرقة في اعلى البطن يزيد مع تناول الطعام، فضلاً عن الغثيان، والقيء، وفقدان الوزن، والوهن والضعف العام، وفقدان الشهية، نزويف الدم عن طريق الفم أو البراز ويكون لون الدم بني غامق.
فكيف يمكن التخلص من مشاكل قرحة المعدة والجهاز الهضمي اثناء صيام رمضان، وفي الأيام العادية كذلك؟ هذا ما نكتشفه سوياً حسبما جاء على موقع "ويب طب".
نصائح للتخلص من مشاكل قرحة المعدة والجهاز الهضمي اثناء صيام رمضان
للأسف، لا يوجد نظام غذائي معين لعلاج قرحة المعدة في رمضان، لكن بالامكان تخفيف الأعراض والألم من خلال الغذاء المناسب. ويساعد تناول أنواعاً معينة من الأطعمة في زيادة إفراز حمض المعدة، مسبباً التهيج وزيادة ألم القرحة، في حين ان اطعمة أخرى قد يكون لها دور في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والتقليل من مشاكل قرحة المعدة.
وأهم نصائح للتخلص من مشاكل قرحة المعدة والجهاز الهضمي اثناء صيام رمضان:
- التقليل من الكافيين: الموجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية وغيرها، كون الكافيين يعمل كمحفز لإفراز حمض المعدة، ما قد يزيد من حدة الأعراض والألم.
- تجنب شرب الحليب: وجدت بعض الدراسات أن شرب الحليب قد يعزز الشعور بالراحة لمريض القرحة لفترة وجيزة، لكن ما تلبث هذه الاعراض أن تعود بسبب أن الحليب يحفز إفراز حمض المعدة.
- تقسيم الوجبات: يقبل الكثيرون على تناول الطعام بشراهة عند الافطار، ما يفرض الضغط الزائد على الجهاز الهضمي بشكل عام وقرحة المعدة بشكل خاص. وينصح الخبراء بضرورة تقسيم وجبة الافطار الى وجبتين على فترات متباعدة لضمان عدم الضغط على المعدة.
- مضغ الطعام جيداً: يجب مضغ الطعام بشكل جيد وبطء في رمضان، كما يجب عليك تجنب تناول الأكل حد التخمة ما يساعد المعدة في عملية الهضم.
- شرب الماء والسوائل: وهي من افضل النصائح للتخلص من مشاكل قرحة المعدة والجهاز الهضمي اثناء صيام رمضان، كون الماء يحافظ على درجة الحموضة في الجسم ومنها حموضة المعدة. وينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بين وجبتي الافطار والسحور، وتجنب شرب ما يزيد عن كوب واحد من الماء مع الوجبات، وتناوله في ما بينها.
- تجنب الاطعمة الغنية بالتوابل: والتي تجعل اعراض قرحة المعدة أكثر سوء.
- تناول الألياف الغذائية: من خلال التركيز على الاطعمة الغنية بها مثل الفواكه والخضار والحبوب الكاملة، والتي تخفف من حدة قرحة المعدة اثناء صيام رمضان.
- الاقلاع عن التدخين: ويعد الصيام فرصة مثالية للإقلاع عن هذه العادة السيئة، ويصبح التخلي عن التدخين ضرورياص بشكل خاص لمرضى قرحة المعدة كون السجائر وكافة انواع التبغ يمكن ان تبطئ من شفاء القرحة.
- التقليل من الضغوطات والاجهاد: والتي قد تزيد من اعراض القرحة، وينصح بممارسة تمارين عدة للاسترخاء والتنفيس عن الضغط مثل التمارين الرياضية وتمارين اليوغا.
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