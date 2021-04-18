نصائح للتخلص من مشاكل قرحة المعدة والجهاز الهضمي اثناء صيام رمضان، وتعد مشاكل الجهاز الهضمي الاكثر شيوعاً وحدة بين الصائمين في رمضان خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي او القرحة وغيرها.

وبالحديث عن قرحة المعدة، فإنها من امراض الجهاز الهضمي الحادة التي تنجم عن نمط الحياة غير الصحي والنظام الغذائي السيء، فضلاً عن الضغوطات النفسية والقلق وكثرة التدخين.

ويعاني مرضى قرحة المعدة من اعراض متفاونة منها الم حاد، وحرقة في اعلى البطن يزيد مع تناول الطعام، فضلاً عن الغثيان، والقيء، وفقدان الوزن، والوهن والضعف العام، وفقدان الشهية، نزويف الدم عن طريق الفم أو البراز ويكون لون الدم بني غامق.

فكيف يمكن التخلص من مشاكل قرحة المعدة والجهاز الهضمي اثناء صيام رمضان، وفي الأيام العادية كذلك؟ هذا ما نكتشفه سوياً حسبما جاء على موقع "ويب طب".

نصائح للتخلص من مشاكل قرحة المعدة والجهاز الهضمي اثناء صيام رمضان

للأسف، لا يوجد نظام غذائي معين لعلاج قرحة المعدة في رمضان، لكن بالامكان تخفيف الأعراض والألم من خلال الغذاء المناسب. ويساعد تناول أنواعاً معينة من الأطعمة في زيادة إفراز حمض المعدة، مسبباً التهيج وزيادة ألم القرحة، في حين ان اطعمة أخرى قد يكون لها دور في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والتقليل من مشاكل قرحة المعدة.

وأهم نصائح للتخلص من مشاكل قرحة المعدة والجهاز الهضمي اثناء صيام رمضان: