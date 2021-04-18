ماهي فوائد الفراولة للكبد، دوت الخليج مجموعة من الفوائد التي تتحقق في حال تناول الفراولة الطازجة ضمن النظام الغذائي اليومي دون إفراط بها، والأهم التأكد من عدم تحسس الجسم منها، كونها من الأطعمة التي تسبب الأكزيما ولا تناسب من يعانون من الحساسية الوراثية، وعن فوائدها للكبد وللصحة العامة، نتعرف عليها في التالي..

فوائد الفراولة للكبد:

الفراولة تعزز صحة الكبد وتحسن من أداءه وتساعد في تنظيم إفرازاته.

مضادات الأكسدة في الفراولة تحمي الكبد من الأمراض السرطانية.

فيتامين سي في الفراولة مهم لحماية الكبد من الأمراض.

الفراولة غنية بفيتامين د والذي يعمل على إزالة الدهون المتراكمة على الكبد.

تناول الفراولة يساهم في تنزيف وتطهير الكبد من السموم.

الألياف في الفراولة تنقي الدم من الدهون مما يعود بالفائدة على صحة الكبد.

الفراولة غنية بعدد من الفيتامينات والمعادن التي تحمي الكبد من الأمراض الالتهابية.

فوائد الفراولة الصحية:

عدد موقع " موقع كل يوم معلومة طبية" مجموعة من فوائد الفراولة الصحية، وهي:

الفراولة تعزز صحة القلب وتحميه من الأمراض بسبب احتوائها على معادن وفيتامينات مهمة.

الحفاظ على صحة الفم وصحة الأسنان واللثة لاحتوائها على فيتامين ج الذي يقاوم الأمراض الالتهابية.

الفراولة تساهم في خفض الكوليسترول المرتفع في الدم.

تناول الفراولة يساعد على توازن السكر في الدم ويقي من الإصابة بمرض السكري لاحتوائها على سكر طبيعي.

من فوائد الفراولة المهمة خفض ارتفاع ضغط الدم.

الفراولة ترفع من هرمون السعادة في الجسم وبالتالي تقاوم الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب.

مضادات الأكسدة في الفراولة تقاوم الأمراض السرطانية ومنها سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الجلد.

فيتامين سي في الفراولة مهم لصحة البشرة ويحمي البشرة من علامات التقدم بالسن.

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