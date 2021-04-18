الوصفة الهندي لفرد وترميم شعر العروس وجعله ناعم كالحرير ب 10 أيام فقط

الوصفة الهندي لفرد وترميم شعر العروس ، من أكثر الوصفات الطبيعية، التي تبحث عنها جميع الفتيات، فمن المعروف أن شعر النساء في الهند، برغم الطقس شديد الحرارة، إلا أنه ناعم وقوي وصحي، إضافة إلى طول شعورهن المميز اللافت للنظر، ويرجع ذلك إلى طريقة عناية الهنديات بشعورهن، عن طريق استخدام وصفات من طبيعية آمنة وفعالة، ومتوارثة من قديم الزمان، كما أن طب الأعشاب الطبيعية في الهند، الخاص بوصفات الشعر والبشرة، عامر للغاية، ونتائجه سريعة وفعالة جدًا، فتلك الوصفات هي سر حصولهن على شعر طويل وناعم ومفرود ولامع وجذاب، وهي غاية كل فتاة، وخاصة العروس المقبلة على الزفاف.

والجدير بالعلم أن تلك الوصفة الهندية، من أفضل الوصفات على الإطلاق، لترميم الشعر ومنحه البروتين اللازم المفقود، والذي يحد من حالة الهيشان بالشعر، وأكثر أنواع الشعر احتياج لتلك الوصفة، هو الشعر الذي يتم صبغه بتكرار، خاصة الصبغة التي تعتمد على التشقير، والتفتيح بشكل متكرر، وكذلك الشعر الذي يستخدم فيه السشوار الحراري، أو البيبي ليس، أو أي جهاز خاص بفرد الشعر، والذي يجعل الشعر فاقد للرطوبة، وبالتالي يحتاج إلى ترميم وفرد بطريقة طبيعية غير مهلكة للشعر، كما أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشعر فاقد لرونقه ولمعانه، مثل استخدام منتجات تجارية رديئة، أو التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو عدم تغطية فروة الرأس أثناء الذهاب للبحر، أو نزول حمامات السباحة، وغيرها من الأسباب اتي تجعلك تبحثين عن علاج صحي فعال وآمن.

مكونات الماسك الطبيعي لفرد الشعر وترميمه للعروس

يتم شراء مكونات الوصفة الهندية لترميم الشعر، من العطارة، لأن الوصفة تعتمد كليًا على مكونات طبيعية آمنة، نذكرها بالترتيب التالي:

مقدار 1 كوب كبير من لبن الحليب.

1 ملعقة من النشا.

1ملعقة من المايونيز.

1 ملعقة من الزبادي.

1 ملعقة من زيت الأفوكادو، أو 1 ملعقة من زيت جوز الهند الخام (حسب المتاح والمتوفر).

أحضري وعاء وضعي به كوب اللبن، ثم الافعيه على نار هادئة. بمجرد أن يصبح اللبن دافئ، قومي بإضافة النشا، وبمجرد أن يتجانسا سويًا، ليصبحا مزيج شبه كريمي سائل ، أطفئي النار على الفور، وارفعيهما من على النار. ضعي الخليط السابق في طبق وبالتقليب جيدًا، وانتظري حتى يبرد تمامًا. قومي بإضافة الزبادي، ثم أضيفي زيت الأفوكادو وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي المايونيز، وبالتقليب جيدًا، حتى يتجانس كل مكونات الوصفة. أحضري فرشاة الماسك الخاصة بالشعر، ووزعي الوصفة على الشعر المقسم، بالطريقة التي توزع بها صبغة الشعر، ثم قومي بتغطية الشعر باستخدام، قبعة بونيه، مدة ساعتين كاملتين. ثم قومي بغسل الشعر باستخدام الشامبو والبلسم الخاص بنوع شعرك، وبإمكانك تصنيع شامبو منزلي لتنعيم وتكثيف الشعر، واستخدامه مع الماسك الهندي. تكرر الوصفة من مرتين لثلاث مرات كل أسبوع، على حسب مدى تضرر الشعر، واحتياجه إلى تلك الوصفة القوية، وفي معظم الحالات ستلاحظين الفرق من أو مرة استخدام.

دخول عنصر المايونيز، يعد عنصر قوي جدًا في تأثير الوصفة على الشعر، فتكوينه من خل وزيت،وبيض، هو بالتالي يعد ترميم قوي للشعر بمكونات البروتين القوية، ويستخدم مايونيز الطعام الجاهز، وفي حالة عدم قدرتك على شرائه بإمكانك تصنيعه منزليًا.

استخدام زيت الأفوكادو في الوصفة الهندي، له الأفضلية عن زيت جوز الهند، ولكن في حال عدم توفره بإمكانك استبداله بزيت جوز الهند، شرط أن يكون زيت جوز هند خام طبيعي.

بإمكانك تبادل تلك الوصفة مع وصفة كيف أجعل شعري قوي كالحديد بأسبوع، للحصول على نتائج أسرع.

يوضع الماسك على شعر مغسول ونظيف، وناشف وليس مبلول.

يوضع الماسك على الشعر نفسه بطوله، وليس على فروة الرأس.

في حال رغبتك في تغيير لون الشعر للون الأسود بإمكانك اتباع الطريقة الطبيعية عن تحضير صبغة الشعر باللون الأسود الليل، منزليًا بمكونات طبيعية حتى لا يتأثر الشعر بالصبغات التجارية وما بها من مواد كيميائية ضارة بالشعر.

أما في حال رغبتك لتغيير شعرك لأي درجة من درجات البني ، اتبعي طريقة تحضير كيف أصبغ شعري بني بدرجاته، فبها أكثر من 10 درجات بني طبيعي، بإمكانك تحضيرها بالمنزل بأمان تام على شعرك.

طريقة تحضير وتطبيق وصفة فرد وترميم الشعر المتضرراستخدام الوصفة الهندي في رمضان

وبإمكانك اتباع تلك الوصفة خلال شهر رمضان، حتى تحصلي على النتيجة المرغوبة، قبل موعد عيد الفطر المبارك، وفي حال كنتي عروس، واقترب موعد زفافك، فلابد من البدء فورًا في اتباع تلك الوصفة، لفرد وترميم الشعر، مع اتباع الوصفات الأخرى الخاصة بتكثيف الشعر، وبإمكانك مضاعفة كمية الوصفة تبعًا لطول شعرك.