أفكار غير تقليدية لسفرة رائعة خلال شهر رمضان المبارك، أتى شهر الخير والبركة، شهر التجمعات العائلية، حيث تكثر العزائم والولائم خلال هذا الشهر الكريم، لذا تحرص كل سيدة أن تبرز كل ما لديها من طعام في أفضل صورة، كما أنها في الوقت ذاته ترغب في تقديم أفكار طعام غير تقليدية تجذب انتباه جميع الحاضرين، وعلى الرغم من أن شهر رمضان يشتهر بالعزائم التي تحتوي على اللحوم و البط والرقاق غير أن هناك العديد من الأفكار أيضا اللذيذة والغير تقليدية.أفكار غير تقليدية لسفرة رمضان المبارك
تتنوع أشكال الطعام الغير تقليدي الذي يمكن تحضيره على سفرة رمضان المبارك مثل: البرياني والكبسة، واللازانيا، و كراميل البصل، والنجرسكو، وبيتزا الدجاج.طريقة عمل بيتزا دجاج تكا
البيتزا باختلاف أشكالها من الوجبات اللذيذة المفضلة للجميع، لذا يمكن تحضيرها كطبق جانبي في رمضان.
المكونات: 2 كوب دجاج مقطع إلى مكعبات، 6 ملاعق كبيرة زبادي، ملعقة صغيرة كركم، نصف ملعقة صغيرة فلفل حار، ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، ملعقة كبيرة عصير ليمون، ملح حسب الرغبة.
مقادير العجينة: 3 كوب دقيق، نصف كوب ماء دافئ، 2 ملعقة كبيرة خميرة، رشة ملح، ملعقة كبيرة زيت زيتون، ملعقة كبيرة سكر، كوب صلصة.
الوجه الخارجي: بصلة مقطعة إلى حلقات، طماطم مكعبات، فلفل أخضر مكعبات، جبن شيدر، جبن موتزريلا.طريقة تحضير بيتزا دجاج تكا
- نقوم بتحضير تتبيلة الدجاج بخلط جميع مكونات التتبيلة معا، وتترك في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل.
- في مقلاة بها ملعقتين من الزيت، ونقوم بوضع الدجاج مع التقليب، ويترك حتى ينضج.
- نحضر وعاء جاف، ونضع جميع مكونات العجينة في الوعاء، ونخلطها جميعاً ثم توضع في مكان دافئ حتى تختمر.
- نحضر صينية مناسبة لحجم العجينة وندهنها بزيت الزيتون، ونقوم بفرد العجينة بسمك مناسب، ونبدأ في وضع الحشو.
- نضع الصلصة أولا ثم الدجاج وبعدها البصل الحلقات، وتوضع في الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 300.
- نخرج الصينية لإضافة الجبن قم نعيد إدخالها مرة أخرى حتى يذوب الجبن.
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أفكار غير تقليدية لسفرة رائعة خلال شهر رمضان المبارك، أتى شهر الخير والبركة، شهر التجمعات العائلية، حيث تكثر العزائم والولائم خلال هذا الشهر الكريم، لذا تحرص كل سيدة أن تبرز كل ما لديها من طعام في أفضل صورة، كما أنها في الوقت ذاته ترغب في تقديم أفكار طعام غير تقليدية تجذب انتباه جميع الحاضرين، وعلى الرغم من أن شهر رمضان يشتهر بالعزائم التي تحتوي على اللحوم و البط والرقاق غير أن هناك العديد من الأفكار أيضا اللذيذة والغير تقليدية.أفكار غير تقليدية لسفرة رمضان المبارك
تتنوع أشكال الطعام الغير تقليدي الذي يمكن تحضيره على سفرة رمضان المبارك مثل: البرياني والكبسة، واللازانيا، و كراميل البصل، والنجرسكو، وبيتزا الدجاج.طريقة عمل بيتزا دجاج تكا
البيتزا باختلاف أشكالها من الوجبات اللذيذة المفضلة للجميع، لذا يمكن تحضيرها كطبق جانبي في رمضان.
المكونات: 2 كوب دجاج مقطع إلى مكعبات، 6 ملاعق كبيرة زبادي، ملعقة صغيرة كركم، نصف ملعقة صغيرة فلفل حار، ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، ملعقة كبيرة عصير ليمون، ملح حسب الرغبة.
مقادير العجينة: 3 كوب دقيق، نصف كوب ماء دافئ، 2 ملعقة كبيرة خميرة، رشة ملح، ملعقة كبيرة زيت زيتون، ملعقة كبيرة سكر، كوب صلصة.
الوجه الخارجي: بصلة مقطعة إلى حلقات، طماطم مكعبات، فلفل أخضر مكعبات، جبن شيدر، جبن موتزريلا.طريقة تحضير بيتزا دجاج تكا
- نقوم بتحضير تتبيلة الدجاج بخلط جميع مكونات التتبيلة معا، وتترك في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل.
- في مقلاة بها ملعقتين من الزيت، ونقوم بوضع الدجاج مع التقليب، ويترك حتى ينضج.
- نحضر وعاء جاف، ونضع جميع مكونات العجينة في الوعاء، ونخلطها جميعاً ثم توضع في مكان دافئ حتى تختمر.
- نحضر صينية مناسبة لحجم العجينة وندهنها بزيت الزيتون، ونقوم بفرد العجينة بسمك مناسب، ونبدأ في وضع الحشو.
- نضع الصلصة أولا ثم الدجاج وبعدها البصل الحلقات، وتوضع في الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 300.
- نخرج الصينية لإضافة الجبن قم نعيد إدخالها مرة أخرى حتى يذوب الجبن.
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