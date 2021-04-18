طريقة عمل الكبيبة المقلية باللحمة والبرغل ذات الطعم اللذيذ في المنزل بكل سهولة

الكبيبة المقلية باللحمة والبرغل ، تعتبر من الوجبات التي يحبها الكبار والصغار، وهي ذات طعم ورائحة شهية ولا ألذ، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى آخر، وتعتبر من الوجبات السريعة والمشهورة في العالم، ويمكن عملها في الفرن أو على الفحم أو قليها في الزيت، ويتم تقديمها مع الأرز بالشعرية والمقبلات والخبز، سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكبيبة المقلية باللحمة والبرغل ذات مذاق ورائحة شهية في المنزل.

مكونات عمل الكبيبة المقلية باللحمة والبرغل

تحتوي الكبيبة المقلية باللحمة والبرغل على بعض المكونات وهي كالآتي:-

٣ أكواب ونصف من البرغل الناعم.

كيلو جرام من اللحم الهبرة.

٣ ملاعق كبيرة من الماء البارد.

حبة بصل مقطعة إلى أرباع.

نصف حبة من الليمون.

٢ ورقة من النعنع الأخضر الطازج.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقادير الحشوة

هناك بعض المقادير لعمل الحشوة وهي كالتالي:-

حبة بصل مفرومة ناعماً.

٥٠٠ جرام من اللّحمة خالية الدهون.

زيت نباتي للقلي.

رشة صغيرة من الفلفل الأبيض.

رشة صغيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

٤ ملاعق كبيرة من دبس رمان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكبيبة المقلية باللحمة والبرغل في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي