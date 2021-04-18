طريقة عمل الكبّة المقلية المقرمشة أسرع أكلة لفطور رمضان بطريقة سهلة وسريعة، تعتبر الكبّة من الوجبات اللذيذة المشهورة في بلادنا العربية ويمكن تحضيرها بعدة طرق كما يمكن طهيها عن طريق الشوي أو القلي , واليوم سوف نتناول بالتفصيل طريقة عمل الكبّة المقلية مع شرح المكونات والمقادير وطريقة عمل القشرة والحشوة ثم الطهي مع العلم بان تحضير الوصفة يستغرق حوالي 20 دقيقة أما عملية الطهي فتستغرق 35 دقيقة تقريبا.

طريقة عمل الكبّة المقلية المقرمشة

المكونات المستخدمة في عمل الكبّة تنقسم إلى قسمين قسم مكونات عمل القشرة وقسم مكونات عمل الحشوة , ومكونات عمل القشرة هي 1 كوب برغل و1 كيلو جرام من اللحم المفروم الناعم (ضأن أو بقر) بالاضافة إلى 1 حبة بصل مبشورة و1 ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون وملعقة صغيرة من البهارات وماء مثلج أو ثلج مجروش , أما مكونات عمل الحشوة فهي كيلو جرام من اللحم المفروم (ضأن أو بقر) وحبة بصل كبيرة مفرومة وكوب صنوبر محمص وملعقة صغيرة بهارات وملعقة صغيرة قرفة وزيت للقلي وملح وفلفل حسب الحاجة.

ُيغسل البرغل جيدا ويُنقع في الماء لمدة 30 دقيقة.

يصفي البرغل مع الضغط باليد للتخلص من الماء , ُيوضع في وعاء.

يضاف اللحم المفروم والبصل وُيخلط مع البرغل جيدا.

يتبل بالملح والفلفل والتوابل.

ثم يفرم الخليط مع قليل من الثلج المجروش أو الماء المثلج حسب الحاجة حتي تمام التجانس وحتي الحصول علي عجين ناعم مثل المعجون.

ُيوضع الزيت في وعاء الطهو ويُترك حتي يسخن ثمُ يضاف البصل وُيطهى لمدة 5 دقائق.

ُيضاف اللحم المفروم ويُطهى لمدة 10 دقائق (خلال هذا الوقت بملعقة خشبية تُفتت أي كتل من اللحم).

ُيتبل اللحم بالملح والفلفل والبهارات.

ُيضاف الصنوبر علي اللحم ويُترك ليطهى 5 دقائق أخري , ُتترك الحشوة جانبا حتي تبرد.

تُبلل اليد بماء بارد ويُؤخذ من عجين الكبّة حجم بيضة صغيرة ويتم تكوينها في اليد علي شكل كرة ثم يُضغط بأصبع الإبهام علي اللحم لعمل فجوة ويصبح اللحم علي شكل كوب صغيرة.

ُتوضع كمية قليلة من الحشوة (بحجم ملعقة صغيرة) ثم يتم الضغط علي الجزء المفتوح لتقفل بإحكام وتصبح مدببة من الجهة التي كانت مفتوحة وبيضاوية من أسفل , وُتعاد العملية السابقة حتي الانتهاء من كمية العجين والحشوة وتُبلل اليد بالماء البارد.

يُوضع زيت في وعاء للقلي , ُيسخن جيدا ثم تُرص وحدات الكبّة حتي تُطهي ثم تُقلب وتحمّر من الناحية الأخري ثم تُرفع الكبّة علي منشفة ورقية وتُرص في طبق التقديم وتُقدم دافئة.

بهارات الكبة (بهارات مشكلة مطحونة – كمون مطحون – كزبرة مطحونة – جوزة الطيب – قرنفل مطحون – هيل مطحون – بابريكا).

طريقة عمل قشرة الكبّةطريقة عمل حشوة الكّبةطريقة التجميع والتحضير

لذا قد قدمنا لحضراتكم طريقة عمل الكبة والحشوة الخاصة بها والتي تُعد أحد أهم المقبلات في معظم الدول العربية، والتي تعتمد بشكل أساسي على البرغل واللحم المفروم، ولكن بالقليل من الإضافات والطرق الخاصة تصبح متماسكة يمكن أن يتم قليها داخل الزيت بسهولة، لذا عليكي سيدتي إتباع الطريقة بعناية لتجنب حدوث أي تشققات تجعل مظهر الكبة غير مألوف وحتى يتم الحصول على قوام متجانس ذات طعم مميز.

ويمكنك تحضير اللحم المفروم عبر تحضير 500 جرام من مفروم اللحم و 200 جرام من البصل والقليل من نبات البقدونس مع ملح وفلفل وبهار لحم، يتم وضع وعاء مناسب للطهي على النار ثم إضافة ملعققة كبيرة من السمن أو الزبدة ووإضافة اللحم أولاً لدقيقة ثم يتم إضافة قطع البصل وعند وصول اللحم إلى درجة التسوية يتم إضافة البهار ونبات البقدونس المُقطع، ويمكنك وضعه على مكرونة مسلوقة أو قطع البطاطس المقلية لتتكون وجبة متكاملة.