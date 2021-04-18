طريقة تحضير قوارب البطاطس المحشية باللحمة المفرومة اكله جديدة طعمها روعه

نقوم بوضع ملعقة إلى اثنتين من السمنة بطاسة عميقة أو حلة حسب المتوفر، ثم نضيف البصلة المقطعة قطع صغيرة، ونضيف إليها الملح والفلفل الاسود ونقلبها حتى وعند ذبول البصلة وتحولها للون الشفاف وظهور رائحتها، نبدأ فى إضافة اللحم المفروم وتقليبه ثم في النهاية نضيف بقدونس ونتأكد من ضبط كمية الفلفل الاسود والبهارات

اضافة القليل من الملح والفلفل الأسود إلي ما يعادل ٣ أو٤ فصوص من الثوم المفروم لتتبيل البطاطس.