طريقة تحضير قوارب البطاطس المحشية باللحمة المفرومة اكله جديدة طعمها روعه

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طريقة تحضير قوارب البطاطس المحشية باللحمة المفرومة يعتبر هذا الطبق من الأطباق الشهية اللذيذة، كما يتميز طبق قوارب البطاطس باللحمة المفرومة بقيمته الغذائية العالية والتي تؤهله أن يكون من الأطباق الرئيسية سواءا علي السفرة الرمضانية أو في أي وقت من العام، كما تتميز طريقة عمل قوارب البطاطس باللحمة المفرومة بالسهولة واليسر ما يجعلها تتناسب مع ربة المنزل وكذلك المرأة العاملة، كما أن للطبق شكل محبب إلي نفوس الأطفال والذي نجد دائما الصعوبة في إرضائهم فيما يخص الطعام، ولمعرفة مكونات وطريقة عمل قوارب البطاطس باللحمة المفرومة عليكم متابعة المقال حتى النهاية ومشاركته حتى يستفيد الجميع.مكونات قوارب البطاطس المحشية باللحمة المفرومة:
- بطاطس مقلية علي شكل قوارب(وطريقة إعدادها يكون عن طريق إحضار بطاطس بأي حجم،ثم تقسيم البطاطس الواحدة إلي نصفين بالطول ثم تفريغ قلب كل قسم علي حدي ليتسني حشوها فيما بعد ثم نقوم بقليها في الزيت وتصفيتها لإستخدامها في الوصفة).
- ما يقارب نصف كيلو لحمة مفرومة.
- ١بصلة.
- ٤-٥ فصوص ثوم مفروم.
- زيتون.
- بقدونس.
- جبنة رومي أو موتزاريلا (حسب الرغبة).
- سمن.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بهارات.
- قليل من القرفة أو الزنجبيل أو كلاهما.
- نقوم بوضع ملعقة إلى اثنتين من السمنة بطاسة عميقة أو حلة حسب المتوفر، ثم نضيف البصلة المقطعة قطع صغيرة، ونضيف إليها الملح والفلفل الاسود ونقلبها حتى وعند ذبول البصلة وتحولها للون الشفاف وظهور رائحتها، نبدأ فى إضافة اللحم المفروم وتقليبه ثم في النهاية نضيف بقدونس ونتأكد من ضبط كمية الفلفل الاسود والبهارات اضافة القليل من الملح والفلفل الأسود إلي ما يعادل ٣ أو٤ فصوص من الثوم المفروم لتتبيل البطاطس.
- نقوم برص قوارب البطاطس الخالية داخل صينية ويفضل البايركس، ونقوم بفرد ملعقة أو نصف ملعقة من التتبيلة السابقة في داخل كل قارب من البطاطس، ونملأ كل قارب من اللحم العصاج الذي أعددناه.
- نضع فوق القوارب قليل من مبشور الجبنة الرومي أو الموتزاريلا ثم نزينها بحلقات الزيتون، ونقوم بفرد باقي اللحمة المفرومة المعصجة فى أرضية الصينية حول قوارب البطاطس، توضع بالفرن لمدة ربع ساعة فقط، يرش بقدونس للتزيين، وبألف هنا.
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طريقة تحضير قوارب البطاطس المحشية باللحمة المفرومة يعتبر هذا الطبق من الأطباق الشهية اللذيذة، كما يتميز طبق قوارب البطاطس باللحمة المفرومة بقيمته الغذائية العالية والتي تؤهله أن يكون من الأطباق الرئيسية سواءا علي السفرة الرمضانية أو في أي وقت من العام، كما تتميز طريقة عمل قوارب البطاطس باللحمة المفرومة بالسهولة واليسر ما يجعلها تتناسب مع ربة المنزل وكذلك المرأة العاملة، كما أن للطبق شكل محبب إلي نفوس الأطفال والذي نجد دائما الصعوبة في إرضائهم فيما يخص الطعام، ولمعرفة مكونات وطريقة عمل قوارب البطاطس باللحمة المفرومة عليكم متابعة المقال حتى النهاية ومشاركته حتى يستفيد الجميع.مكونات قوارب البطاطس المحشية باللحمة المفرومة:
- بطاطس مقلية علي شكل قوارب(وطريقة إعدادها يكون عن طريق إحضار بطاطس بأي حجم،ثم تقسيم البطاطس الواحدة إلي نصفين بالطول ثم تفريغ قلب كل قسم علي حدي ليتسني حشوها فيما بعد ثم نقوم بقليها في الزيت وتصفيتها لإستخدامها في الوصفة).
- ما يقارب نصف كيلو لحمة مفرومة.
- ١بصلة.
- ٤-٥ فصوص ثوم مفروم.
- زيتون.
- بقدونس.
- جبنة رومي أو موتزاريلا (حسب الرغبة).
- سمن.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بهارات.
- قليل من القرفة أو الزنجبيل أو كلاهما.
- نقوم بوضع ملعقة إلى اثنتين من السمنة بطاسة عميقة أو حلة حسب المتوفر، ثم نضيف البصلة المقطعة قطع صغيرة، ونضيف إليها الملح والفلفل الاسود ونقلبها حتى وعند ذبول البصلة وتحولها للون الشفاف وظهور رائحتها، نبدأ فى إضافة اللحم المفروم وتقليبه ثم في النهاية نضيف بقدونس ونتأكد من ضبط كمية الفلفل الاسود والبهارات اضافة القليل من الملح والفلفل الأسود إلي ما يعادل ٣ أو٤ فصوص من الثوم المفروم لتتبيل البطاطس.
- نقوم برص قوارب البطاطس الخالية داخل صينية ويفضل البايركس، ونقوم بفرد ملعقة أو نصف ملعقة من التتبيلة السابقة في داخل كل قارب من البطاطس، ونملأ كل قارب من اللحم العصاج الذي أعددناه.
- نضع فوق القوارب قليل من مبشور الجبنة الرومي أو الموتزاريلا ثم نزينها بحلقات الزيتون، ونقوم بفرد باقي اللحمة المفرومة المعصجة فى أرضية الصينية حول قوارب البطاطس، توضع بالفرن لمدة ربع ساعة فقط، يرش بقدونس للتزيين، وبألف هنا.
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