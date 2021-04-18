أسرار عمل عجينة القطايف الهشة والخفيفة مش هتشريتها من برة تاني

أسرار عمل عجينة القطايف الهشة والخفيفة، من أكثر الحلويات التي يفضلها الكثيرون القطايف والكنافة، فهي من الحلويات الشرقية المميزة، التي تحضرها ربة المنزل باستمرار، فتبحث عن أفضل طرق إعداد عجينة القطايف الهشة، لكي ينال إعجابك أفراد أسرتهم بدل من شراءها جاهزة، سوف نقدم لكم أسرار عمل عجينة القطايف الهشة بالبيت بأقل التكاليف. أسرار عمل عجينة القطايف الهشة والخفيفة في البيت أسرار عمل عجينة القطايف الهشة والخفيفة في البيت المكونات كوبان من الدقيق الأبيض .

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة خميرة فورية.

كوب ونصف من المياة.

ملعقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير قومي بإحضار وعاء وضعي الدقيق الأبيض والملح والبيكنج بودر والخميرة الفورية، ثم قومي بإضافة الماء الدافئ إلي الخليط، نقوم بخلط المكونات حتي الحصول على عجينة طرية، نقوم بتغطية الخليط بقماشة خفيفة ونضعها في مكان مظلم ودافئ لمدة ساعة، بعد أن يتضاعف حجمها وتلاحظ ظهور فقاعات هوائية، قم بوضع مقلاة على النار على درجة حرارة هادئة، نقوم بسكب ملعقتان من الخليط في المقلاة وعندما نجد تكون فقاعات على العجينة نقلبها على الوجه الأخر، وبعد نضجها نقوم بإخراجها وتقديمها بالشكل الذي نرغب فئة أسهل طريقة لعمل عجبنة القطايف الهشة والخفيفة أسهل طريقة لعمل عجبنة القطايف الهشة والخفيفة طريقة عمل عجينة القطايف بالسميد المكونات ملعقة من السكر الأبيض.

نصف كوب من دقيق السميد الناعم.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

كوب من الماء.

كوب من اللبن السائل.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر. طريقة التحضير. قومي بإذابة الخميرة الفورية في كوب من الماء والسكر، ونتركة حتي يحمر وتظهر الفقاعات فوقة، نقوم بخلط المكونات الدقيق والسميد والبيكنج بودر والملح واللبن الدافئ، ونضيف عليهم خليط الخميرة نقوم بالنقليب جيداً حتي نحصل على خليط متماسك مثل عجين الكيك، نقوم بتغطية الخليط ووضعة في مكان دافئ لمدة ساعة، ثم نقوم بوضع مقلاة وتشكيل العجينة بة وتقليبها على الجهتين حتي تنضج، ثم نقوم بإخراجها وتغطية العجينة بشكل جيد حتي تصبح طرية ويكون من السهل حشوها بالحشو المفضل لنا، وسوف تندهش من مذاقها الرائع الذي ينال إعجاب كل أسرتك ويكون مضمون لأن تم تحضير بالمنزل. الوسوم

أسرار عمل عجينة القطايف الهشة والخفيفة، من أكثر الحلويات التي يفضلها الكثيرون القطايف والكنافة، فهي من الحلويات الشرقية المميزة، التي تحضرها ربة المنزل باستمرار، فتبحث عن أفضل طرق إعداد عجينة القطايف الهشة، لكي ينال إعجابك أفراد أسرتهم بدل من شراءها جاهزة، سوف نقدم لكم أسرار عمل عجينة القطايف الهشة بالبيت بأقل التكاليف. أسرار عمل عجينة القطايف الهشة والخفيفة في البيت أسرار عمل عجينة القطايف الهشة والخفيفة في البيت المكونات كوبان من الدقيق الأبيض .

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة خميرة فورية.

كوب ونصف من المياة.

ملعقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير قومي بإحضار وعاء وضعي الدقيق الأبيض والملح والبيكنج بودر والخميرة الفورية، ثم قومي بإضافة الماء الدافئ إلي الخليط، نقوم بخلط المكونات حتي الحصول على عجينة طرية، نقوم بتغطية الخليط بقماشة خفيفة ونضعها في مكان مظلم ودافئ لمدة ساعة، بعد أن يتضاعف حجمها وتلاحظ ظهور فقاعات هوائية، قم بوضع مقلاة على النار على درجة حرارة هادئة، نقوم بسكب ملعقتان من الخليط في المقلاة وعندما نجد تكون فقاعات على العجينة نقلبها على الوجه الأخر، وبعد نضجها نقوم بإخراجها وتقديمها بالشكل الذي نرغب فئة أسهل طريقة لعمل عجبنة القطايف الهشة والخفيفة أسهل طريقة لعمل عجبنة القطايف الهشة والخفيفة طريقة عمل عجينة القطايف بالسميد المكونات ملعقة من السكر الأبيض.

نصف كوب من دقيق السميد الناعم.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

كوب من الماء.

كوب من اللبن السائل.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر. طريقة التحضير. قومي بإذابة الخميرة الفورية في كوب من الماء والسكر، ونتركة حتي يحمر وتظهر الفقاعات فوقة، نقوم بخلط المكونات الدقيق والسميد والبيكنج بودر والملح واللبن الدافئ، ونضيف عليهم خليط الخميرة نقوم بالنقليب جيداً حتي نحصل على خليط متماسك مثل عجين الكيك، نقوم بتغطية الخليط ووضعة في مكان دافئ لمدة ساعة، ثم نقوم بوضع مقلاة وتشكيل العجينة بة وتقليبها على الجهتين حتي تنضج، ثم نقوم بإخراجها وتغطية العجينة بشكل جيد حتي تصبح طرية ويكون من السهل حشوها بالحشو المفضل لنا، وسوف تندهش من مذاقها الرائع الذي ينال إعجاب كل أسرتك ويكون مضمون لأن تم تحضير بالمنزل.

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