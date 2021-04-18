إن طريقة عمل الكفتة بأنواعها المختلفة وبأسهل الطرق أمر يرغب به الكثيرين كما أنهم يودون أن تكون الكفتة المنزلية مماثلة تماما للكفتة التي يتم شراؤها من الأسواق التجارية الشهيرة أو علامات الأكل المتميزة والتي تتميز بمذاق رائع للكفتة وخاصة إن كانت من مصدر موثوق به من اللحم فإن إعداده بطرق مختلفة أمر غاية في الطلب، كما أنها من الوجبات التي يقبل عليها الأطفال والشباب والكبار أيضا، ويمكنك أن تستخدميها في أوقات التنزه أو حفلات أعياد الميلاد، وربما تكون إضافة أكثر من رائعة وجذابة في السفرة الرمضانية، فعليك أن تتعلمي كيف تطهي الكفتة بطريقة ممتازة تجذب أنتباه عائلتك وأسرتك.

كفتة بالعسل و الثوم

المقادير:

كيلو لحم مفروم

كوب بقسماط

¾ كوب حليب

¾ كوب كاتشب

½ كوب عسل أبيض

¼ كوب صويا صوص

½ كوب بصل مفروم ناعمًا

2 بيضة

10 فصوص ثوم مقطعة شرائح رفيعة

ملعقة كبيرة زبد

2 ملعقة صغيرة ملح

الطريقة :

1-يسخن الفرن عند درجة حرارة 320.

2-في وعاء كبير، يوضع اللحم والبقسماط والحليب والبصل والبيض والملح، ثم يقلب الخليط جيدًا.

3-يشكل اللحم على هيئة كرات صغيرة، ثم ترص في صينية بايركس.

4-توضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.

5-على نار متوسطة، تذابالزبدثم يضاف الثوم ويقلب لمدة دقيقة.

6-يضاف الكاتشب والعسل وصوص الصويا، ويترك حتى يغلي.

7-يغطى الإناء ويترك ليغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

8-تضاف كرات اللحم، ويترك الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثم يقدم ساخنًا.

كفتة على الطريقة السويدية

المقادير:

كيلو من اللحم المفروم ( البتلو أو البقري )

شريحتين من عيش التوست

بصلة متوسطة الحجم

زبدةبيضة مخفوقة

كوبان من مرقة اللحم

ملعقتان من الدقيق الأبيض

كوب من كريمة الطهي

ملعقة صغيرة من البصل البودرة

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

الطريقة :

نقوم بفرم شريحتين من عيش التوست الأبيض فرماً ناعماً ويمكن إستبدالها بربع كوب من البقسماط، في وعاء عميق نضع كيلو من اللحم المفروم ونضع التوست المفروم وبيضة مخفوقة ونضيف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من البصل البودرة وملعقة صغيرة من الثوم البودرة وملعقة من بهارات اللحم وبصلة متوسطة الحجم مقطعة لقطع صغيرة ونصف ملعقة من الفلفل الأسود ونقلب الخليط جيداً حتى تتكون عجينة من اللحم المتجانس، قومي بتشكيل اللحم على شكل كرات متوسطة الحجم،أحضري مقلاة وضعي بها ملعقتين من الزبدة ورصي كرات اللحم بها وإتركيها حتى تأخذ اللون البني من كل الإتجاهات وتنضج جيداً ثم ضعي كرات اللحم في طبق وإتركيها جانباً حتى تحضري الصلصة،في نفس المقلاة نضع ملعقة من الزبدة ونضيف ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض ونقلب حتى يصبح لون الدقيق أصفر نضيف كوبان من مرقة اللحم ونقلب ثم نضيف كوب من كريمة الطهي ونقلب ونتركها على نار هادئة حتى تتكثف الكريمة وتصبح ذات قوام أثقل .نضيف كرات اللحم إلى الصلصة ونتركها لمدة أربع دقائق ثم نقدم كرات اللحم السويدية في طبق التقديم مع صلصتها المميزة.

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