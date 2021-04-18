كريم البنجر ، من أهم مستحضرات التجميل التي تعمل على توريد الخدود، لأن البنجر يحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات عديدة، ويحتوي على المعادن والبروتينات، ويحتوي على الأصباغ الغير عضوية، والنترات، والبنجر الأحمر يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، ويشتمل على العديد من الخصائص الطبية المفيدة للبشرة، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب تلف الخلايا، وتعمل على انقسامها وتجديدها، وتمنحا بشرة نضرة ونقية وخالية من الشوائب، ويحتوي على مادة البيتاكاروتين التي تعطيه اللون الأحمر الداكن، والذي ينعكس على البشرة ويعطيها اللون الوردي الطبيعي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البنجر لتوريد الخدود وإزالة التجاعيد وترطيب الشفاه بشكل طبيعي، وبدون أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة.

مكونات كريم البنجر

يحتوي هذا النوع من الكريم على بعض المكونات الطبيعية التي تتوفر في كل بيت وهى كالآتي:-

ملعقة من البنجر. زيت جوز الهند الخام. بعض القطرات من زيت الفراولة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير كريم البنجر في المنزل بأبسط الخطوات وهى كما يلي:-

نقوم بخلط ملعقة البنجر، مع زيت جوز الهند الخام، ثم نقوم بإضافة بعض القطرات من زيت الفراولة ونخلطهم مع بعضهم البعض بشكل جيد.

نقوم بتخزين الكريم بالثلاجة حتى يصبح متماسك القوام.

نقوم باستخدامه بدل من كريم الترطيب بعد غسيل الوجه كل يوم.

ونستطيع استخدامه لترطيب الشفاه ومنع تشققها وإعطائها اللون الوردي الطبيعي.

فوائد كريم البنجر

يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة وهى كما يلي:-

يحتوي على فيتامين ج الذي يقي من تصبغات الجلد. يساعد البشرة الدهنية في الوقاية من حب الشباب والبثور التي تظهر في الوجه. يعالج جفاف البشرة من خلال وضع عصير الشمندر على البشرة قبل الاستحمام. يساعد على سرعة شفاء الجروح، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل الكالسيوم، والحديد، والماغنسيوم، والمنجنيز، والفسفور، والزنك، وحمض الفوليك. يعطي الشفاه والخدود اللون الوردي الطبيعي. يؤخر من ظهور علامات الشيخوخة التي تظهر على البشرة والتجاعيد. يخلص البشرة من الشوائب ويعطيها النضارة والحيوية. يخلصنا من الهالات السوداء التي تظهر تحت العين.

وصفة الشمندر لعلاج مشكلة حب الشباب

يستخدم البنجر لعلاج حب الشباب من خلال إتباع الخطوات الآتية:-