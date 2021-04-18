نقدم أصناف متنوعة يمكن تقديمها على سفرة اليوم السابع من رمضان ، نظرًا إلى ضيق الوقت خلال أيام الشهر الفضيل بسبب العبادات والاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، تبحث ربات البيوت عن وجبات سريعة التحضير، وفيما يلي قائمة تحتوي على أكلات مختلفة بالمقادير والطريقة بالخطوات.

سفرة اليوم السابع من رمضان

يحرص الجميع على تحضير وجبات لذيذة ومختلفة خلال رمضان، خاصة في العزومات والتجمعات العائلية، لذلك قررنا تقديم عدد من ألذ وأفضل الأصناف التي يمكن تحضيرها في اليوم 25 من الشهر الكريم.

فراخ مشوية بالبابريكا

المشويات من الأكلات التي يحبها الجميع سواء الكبار أو الأطفال، وفيما يلي طريقة التحضير بالتفصيل:

المقادير

أوراك دجاج حسب عدد الأفراد

2 كوب زبادي.

ملعقة ملح طعام.

نصف ملعقة فلفل أسود مطحون.

نصف ملعقة من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

أربعة فصوص ثوم مفروم.

أربع ملاعق بابريكا.

ملعقة صغيرة كمون ناعم.

ملعقة من القرفة المطحونة.

ملعقة كزبرة ناشفة.

زيت نباتي.

الطريقة

خلط كافة التوابل مع الزبادي في وعاء عميق مع التقليب جيدًا. تتبيل الفراخ في خلطة الزبادي، وضعها في كيس وحفظها في الثلاجة لمدة خمس ساعات على الأقل. بعد أن يخرج الدجاج من الثلاجة يتم رش قليل من الزيت النباتي على كل قطعة. وضع قطع الفراخ على شواية ساخنة لمدة دقيقتين لكل وجه حتى يتغير لونه، ثم الاستمرار في الشوي مع التقليب لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى ينضج تمامًا. وضع قطع الفراخ المشوية في طبق التقديم مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة، وبالهنا.

فطائر بالجبن على سفرة اليوم السادس من رمضان

المعجنات بشكل عام والفطائر بشكل خاص تضفي طابع مميز ومختلف على السفرة الرمضانية، وفيما يلي طريقة الفطائر المحشية بالجبن:

المقادير

خمسة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من اللبن البودرة.

1/4 كوب من السكر.

نصف ملعقة ملح.

بيضة واحدة.

ملعقتين كبيرتين خميرة فورية.

جبنة بيضاء.

نعناع ناشف.

زيت نباتي.

ملعقتين حليب.

الطريقة

مزج كافة المقادير الجافة والتقليب جيدًا. إضافة الزيت، البيض، والخميرة الفورية. عجن المكونات يدويًا أو في العجان حتى تتكون عجينة لينة لا تلتصق باليد. ترك العجينة تخمر جانبًا في مكان دافئ لمدة ربع ساعة. في وعاء آخر، يتم وضع الزيت النباتي والنعناع الناشف على الجبنة. فرد العجينة على رخامة المطبخ، وتقطيعها بالحجم والشكل المفضل. حشو الفطائر بالجبنة والنعناع وغلقها جيدًا، ووضعها في صينية مدهونة بقليل من الزيت. دهن الوجه بمزيج من اللبن والبيض المخفوق، وإدخاله الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة نصف ساعة حتى تكتسب الفطائر اللون الذهبي.

عصير مانجو

العصائر ركن أساسي على السفرة في أيام رمضان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم الصيف، ومن أفضل وألذ أنواع العصائر هو المانجو الطازج، وفيما يلي طريقة تحضيره:

المكونات

حبة مانجو ناضجة.

كوب من الزبادي اليوناني.

مكعبات من الثلج.

الطريقة

نزع القشور عن المانجو ونزع النواة أيضًا. وضعها في الخلاط الكهربائي مع الزبادي. إضافة مكعبات الثلج، ثم الخلط جيدًا حتى يصبح قوامها كريمي. إضافة نصف كوب من الماء البارد والخلط مرة أخرى. سكب العصير في الأكواب مع إضافة مكعبين من الثلج في كل كأس.

آيس كريم بالنسكافيه

الآيس كريم من أفضل الحلويات التي يمكن تناولها بعد الإفطار في رمضان، حيث تمنح الشعور بالانتعاش والترطيب، وفيما يلي طريقة تحضيره في البيت بسهولة:

المقادير

كريمة لباني مخصصة للحلويات.

نسكافيه بلاك.

سكر.

صفار بيضة واحدة.

قليل من الفانيلا.

الطريقة