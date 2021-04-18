أكلات رمضانية جديدة لشهر رمضان الكريم

أكلات رمضانية جديدة لشهر رمضان، تسعى دائمًا ربة المنزل والأم في تحضير أشهى الوصفات وأجددها بشهر رمضان الكريم حيث العزومات والجوع طوال ساعات الصيام والرغبة في تناول أكلات وأصناف جديدة لهذا نقدم لكِ وصفات جديدة لأكلات رمضانية جربيها لعائلتك. وصفة صينية شاورما اللحم وصفة صينية شاورما اللحم المقادير المطلوبة: لحم بقري: كيلو ونصف جرام مقطعة شرائح رفيعة.

زيت زيتون: ¼ كوب.

عصير ليمون: ¼ كوب.

خل أحمر: ½ كوب.

طماطم: حبتان تقطع دوائر.

هيل: خمس حبات.

قرفة بودرة: ¼ ملعقة.

فلفل أسمر: ½ ملعقة.

أعواد قرفة: 2 عود.

بصل: 2 حبة تقطع شرائح.

ورق غار: 2 ورقة.

قرنفل: رشة بسيطة.

ملح: رشة بسيطة. خطوات تحضير شاورما اللحم نضع الفلفل الأسمر وعصير الليمون والخل الأحمر وزيت الزيتون والقرنفل والملح في قدر عميق ونقلبهم معًا قبل إضافة اللحم البقري ويترك مع التتبيلة لمدة ساعتين أو ثلاثة ساعات.

نجهز الفرن ونشعله على حرارة 200 درجة مئوية.

نصب اللحم في صينية الفرن المجهزة مع التتبيلة الموضوع بها ومن ثم نضع ورق الغار وحبات الهيل والطماطم وشرائح البصل وأعواد القرفة.

توضع صينية شاورما اللحم في الفرن لمدة نصف ساعة حتى يصبح اللحم جاهزًا للتقديم. قطع الدجاج المحشية بالموتزاريلا مكونات الوصفة: صدور دجاج: كيلو جرام مخلي من العظام والجلد.

بقسماط ناعم: كوب واحد.

جبن موتزاريلا مفروم: كوب.

بيض: 2 بيضة.

مشروم مقطع: علبة كاملة.

زيت نباتي للقلي.

زيت زيتون: ملعقة طعام.

سماق: ¼ ملعقة.

ملح: ½ ملعقة.

بابريكا ناعمة: ¼ ملعقة.

فلفل أسمر: ¼ ملعقة.

بقدونس: كوب كامل مفروم. خطوات تحضير الدجاج بالموتزاريلا: نضع قطع الدجاج في طبق عميق ونضع معها التوابل لتتبيلها جيدًا.

وفي طبق آخر نضع الموتزاريلا مع البقدونس والمشروم والفلفل الأسمر وزيت الزيتون ونخلط بينهما.

نحضر قطع الدجاج لنضعها على سطح مستوي ونفردها لنضع بالمنتصف مقدار من الحشوة مناسب ونلفها بشكل محكم مع الغلق بعود خشبي.

ومن ثم نغلفها بالبيض ثم البقسماط وتوضع في الزيت حتى تنضج وبعدها توضع بصينية الفرن والكمية المتبقية من الحشو تزينها من أعلى وتوضع في الفرن حتى تذوب الجبنة. المقادير المطلوبة:خطوات تحضير شاورما اللحمقطع الدجاج المحشية بالموتزاريلا مكونات الوصفة:خطوات تحضير الدجاج بالموتزاريلا: الوسوم

أكلات رمضانية جديدة لشهر رمضان، تسعى دائمًا ربة المنزل والأم في تحضير أشهى الوصفات وأجددها بشهر رمضان الكريم حيث العزومات والجوع طوال ساعات الصيام والرغبة في تناول أكلات وأصناف جديدة لهذا نقدم لكِ وصفات جديدة لأكلات رمضانية جربيها لعائلتك. وصفة صينية شاورما اللحم وصفة صينية شاورما اللحم المقادير المطلوبة: لحم بقري: كيلو ونصف جرام مقطعة شرائح رفيعة.

زيت زيتون: ¼ كوب.

عصير ليمون: ¼ كوب.

خل أحمر: ½ كوب.

طماطم: حبتان تقطع دوائر.

هيل: خمس حبات.

قرفة بودرة: ¼ ملعقة.

فلفل أسمر: ½ ملعقة.

أعواد قرفة: 2 عود.

بصل: 2 حبة تقطع شرائح.

ورق غار: 2 ورقة.

قرنفل: رشة بسيطة.

ملح: رشة بسيطة. خطوات تحضير شاورما اللحم نضع الفلفل الأسمر وعصير الليمون والخل الأحمر وزيت الزيتون والقرنفل والملح في قدر عميق ونقلبهم معًا قبل إضافة اللحم البقري ويترك مع التتبيلة لمدة ساعتين أو ثلاثة ساعات.

نجهز الفرن ونشعله على حرارة 200 درجة مئوية.

نصب اللحم في صينية الفرن المجهزة مع التتبيلة الموضوع بها ومن ثم نضع ورق الغار وحبات الهيل والطماطم وشرائح البصل وأعواد القرفة.

توضع صينية شاورما اللحم في الفرن لمدة نصف ساعة حتى يصبح اللحم جاهزًا للتقديم. قطع الدجاج المحشية بالموتزاريلا مكونات الوصفة: صدور دجاج: كيلو جرام مخلي من العظام والجلد.

بقسماط ناعم: كوب واحد.

جبن موتزاريلا مفروم: كوب.

بيض: 2 بيضة.

مشروم مقطع: علبة كاملة.

زيت نباتي للقلي.

زيت زيتون: ملعقة طعام.

سماق: ¼ ملعقة.

ملح: ½ ملعقة.

بابريكا ناعمة: ¼ ملعقة.

فلفل أسمر: ¼ ملعقة.

بقدونس: كوب كامل مفروم. خطوات تحضير الدجاج بالموتزاريلا: نضع قطع الدجاج في طبق عميق ونضع معها التوابل لتتبيلها جيدًا.

وفي طبق آخر نضع الموتزاريلا مع البقدونس والمشروم والفلفل الأسمر وزيت الزيتون ونخلط بينهما.

نحضر قطع الدجاج لنضعها على سطح مستوي ونفردها لنضع بالمنتصف مقدار من الحشوة مناسب ونلفها بشكل محكم مع الغلق بعود خشبي.

ومن ثم نغلفها بالبيض ثم البقسماط وتوضع في الزيت حتى تنضج وبعدها توضع بصينية الفرن والكمية المتبقية من الحشو تزينها من أعلى وتوضع في الفرن حتى تذوب الجبنة. المقادير المطلوبة:خطوات تحضير شاورما اللحمقطع الدجاج المحشية بالموتزاريلا مكونات الوصفة:خطوات تحضير الدجاج بالموتزاريلا:

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