إعادة تجهيز اللحوم الناشفة بعد حفظها بالثلاجة

إعادة تجهيز اللحوم الناشفة، يوجد الكثير من بقايا اللحوم والدجاج والأطعمة التي تتراكم خاصة عند عمل العزومات الكبيرة وتجهيز الأكلات اليومية، وبالتالي يتم حفظها في الثلاجة بطريقة غير صحيحة وتتسبب في أن تصبح جافة وناشفة خاصة عند حفظ الدجاج أو اللحوم في الثلاجة لأنها عندما تتعرض للبرودة تفقد الرطوبة الموجودة فيها وبالتالي يمكنك تجهيزها مرة أخرى وتناولها حتى تصبح طرية ولذيذة بطرق وخطوات محددة.

إعادة تجهيز اللحوم الناشفة

يجب عند حفظ اللحوم في الثلاجة بطريقة غير صحيحة يتم وضعها في حله أو مقلاة غير قابلة للالتصاق مع إضافة كمية مناسبة من الزيت أو الزبدة وتضغط على نار هادئة، ويتم تقليبها حيث يعمل البخار على أن تصبح اللحمة طرية مرة أخرى واستعادة النكهة لذيذ.

بعد ذلك يمكن وضع اللحمة في الخضروات التي تم تجهيزها وحفظها في الفرن ويتم تغطيتها بورق الفويل للاحتفاظ بالحرارة حتى لا تنشف اللحوم مرة أخرى.

عمل صوص اللحم الناشف

يمكنك أن تقوم بتجهيز صوص البابريكا أو صوص الزبدة أو صوص الديمي جلاس لاعادة طبخ اللحوم الجافة مرة أخرى حتى تصبح طرية، حيث يمكن وضع اللحوم في وعاء أو اضافة عليها الصوص وتترك على نار هادئة حتى تصبح طرية، ثم يتم تناولها بجانب الخضروات والأرز أو المكرونة.

في حالة إذا كانت اللحمة عبارة عن قطع كبيرة يجب تقطيعها إلى شرائح أو مكعبات ويتم إضافتها داخل المكرونة أو الأرز أو يمكن وضعها في الخضروات وأضافة عليها الصوص أو يمكن تتبيلها مثل الشاورما ووضعها في ساندوتشات وتناولها.

بعد أن يتم تسخين اللحم جيدا يتم وضع عليها الصوص المفضل وتناولها ساخنة مرة أخرى، ويجب عدم حفظها في الثلاجة أو تخزينها مرة أخرى لأن طعمها سوف يتغير وتصبح جافة جداً.