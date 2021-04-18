أسهل طريقة لتحضير عجينة البيتزا في المنزل بمكونات بسيطة

نحتاج يومياً خلال شهر رمضان إلي توفير وجبات شهية بشكل يومي مستمر لتعويض ساعات اليوم وبث السعادة في نفوس باقي أفراد الأسرة وخاصةً الأطفال للحماس على إستكمال باقي أيام شهر رمضان، تصاب الأمهات بنوعاً من الحيرة يومياً عند تحضير الوجبات حتى أن البعض يتسائل عن إقتراحات عبر جوجل ومن الوجبات التي تأتي في بداية الإقتراحات هي البيتزا وتعتبر البيتزا من أسهل الوجبات التي يمكن تحضيرها ولكن تكمن الصعوبة في تحضير عجينة البيتزا ذاتها، ويمكن تحضير عجينة البيتزا في المنزل بأسهل الطرق الممكنة وبمكونات إقتصادية لذلك فإن موضوع اليوم عن طريقة تحضير العجينة الخاصه بالبيتزا في المنزل من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقعكم ثقفني. طريقة تحضير عجينة البيتزا طريقة تحضير عجينة البيتزا المكونات: نصف كيلو جرام من الطحين المنخول.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر الناعم أبيض اللون.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون أو إستبدالها بالزيت النباتي الخاص بك.

واحده من عبوات الخميرة الفورية.

كأسين من الماء الدافئ.

ملعقة واحدة صغيرة ملح.

علبة صلصلة الخاصة باللبيتزا. طريقة التحضير: أولا نحضر خليط الخميرة أولاً عن طريق وضع الخميرة في كأس الماء الدافئ مع السكر والتقليب جيداً ونتركها جانباً حتى تختمر ويعلو حجمها. نقوم بإحضار طبق للعجن كبير الحجم ونقوم بوضع الدقيق المنخول ثم نقوم بسكب خليط الخميرة في منتصف الدقيق بحيث يتم مرور عشر دقائق على خليط الخميرة ووضع الزيت. استخدام اليدين في العجن ونستمر بالعجن لبضع دقائق يجب أن تكون عجينة البيتزا متماسكة إلي حد ما وبعد الانتهاء من العجن نقوم بمسح العجينة من جميع الأطراف بالزيت ووضع غلاف بلاستيك لمدة ساعة متواصلة بحيث تكون الغرفة ذو درجة حرارة متوسطة. نقوم بتحضير الصينية الخاصه بالبيتزا وفردها على جميع الأطراف وبذلك تم تحضير عجينة البيتزا يمكنك بعد ذلك تشكيلها بالإضافة إلي المكونات المرغوبة. حشو الأطراف بالجبنة الخاصه بالبيتزا وتجهيز الصلصة والخضراوات من الفلفل الألوان والجبنة وغيرهم من المكونات حسب الرغبة. وضع صينية البيتزا داخل الفرن لمدة خمسة وعشرون دقيقة متواصلة بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير: الوسوم

نحتاج يومياً خلال شهر رمضان إلي توفير وجبات شهية بشكل يومي مستمر لتعويض ساعات اليوم وبث السعادة في نفوس باقي أفراد الأسرة وخاصةً الأطفال للحماس على إستكمال باقي أيام شهر رمضان، تصاب الأمهات بنوعاً من الحيرة يومياً عند تحضير الوجبات حتى أن البعض يتسائل عن إقتراحات عبر جوجل ومن الوجبات التي تأتي في بداية الإقتراحات هي البيتزا وتعتبر البيتزا من أسهل الوجبات التي يمكن تحضيرها ولكن تكمن الصعوبة في تحضير عجينة البيتزا ذاتها، ويمكن تحضير عجينة البيتزا في المنزل بأسهل الطرق الممكنة وبمكونات إقتصادية لذلك فإن موضوع اليوم عن طريقة تحضير العجينة الخاصه بالبيتزا في المنزل من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقعكم ثقفني. طريقة تحضير عجينة البيتزا طريقة تحضير عجينة البيتزا المكونات: نصف كيلو جرام من الطحين المنخول.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر الناعم أبيض اللون.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون أو إستبدالها بالزيت النباتي الخاص بك.

واحده من عبوات الخميرة الفورية.

كأسين من الماء الدافئ.

ملعقة واحدة صغيرة ملح.

علبة صلصلة الخاصة باللبيتزا. طريقة التحضير: أولا نحضر خليط الخميرة أولاً عن طريق وضع الخميرة في كأس الماء الدافئ مع السكر والتقليب جيداً ونتركها جانباً حتى تختمر ويعلو حجمها. نقوم بإحضار طبق للعجن كبير الحجم ونقوم بوضع الدقيق المنخول ثم نقوم بسكب خليط الخميرة في منتصف الدقيق بحيث يتم مرور عشر دقائق على خليط الخميرة ووضع الزيت. استخدام اليدين في العجن ونستمر بالعجن لبضع دقائق يجب أن تكون عجينة البيتزا متماسكة إلي حد ما وبعد الانتهاء من العجن نقوم بمسح العجينة من جميع الأطراف بالزيت ووضع غلاف بلاستيك لمدة ساعة متواصلة بحيث تكون الغرفة ذو درجة حرارة متوسطة. نقوم بتحضير الصينية الخاصه بالبيتزا وفردها على جميع الأطراف وبذلك تم تحضير عجينة البيتزا يمكنك بعد ذلك تشكيلها بالإضافة إلي المكونات المرغوبة. حشو الأطراف بالجبنة الخاصه بالبيتزا وتجهيز الصلصة والخضراوات من الفلفل الألوان والجبنة وغيرهم من المكونات حسب الرغبة. وضع صينية البيتزا داخل الفرن لمدة خمسة وعشرون دقيقة متواصلة بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لتحضير عجينة البيتزا في المنزل بمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.