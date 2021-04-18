طريقة عمل صينية الدجاج بالجبنة والبطاطس في المنزل

طريقة عمل صينية الدجاج بالجبنة والبطاطس، يحب الكثير من الأشخاص تجهيز أشهى الأكلات في المنزل بطريقة لذيذة ومفضلة لدى الجميع لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على الطريقة الصحيحة التي تساعدك على تجهيز صينية الدجاج بالجبنة والبطاطس، بجانب أنها تحتوي على العديد من العناصر الهامة والمفيدة لصحة الجسم ويعمل على تقوية مناعة الجسم بجانب أنها تتمتع بمذاق شهي ولذيذ ولا تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزه، وبالتالي يمكن تناولها على وجبة الإفطار وتجهيزها في وقت سريع للغاية.

طريقة عمل صينية الدجاج بالجبنة

المكونات، كيلو صدور دجاج كوب ونصف جبنة شيدر مبشورة ملعقة ثوم مفروم نصف كوب بصل مفروم كوب كريمة 2 كوب حليب ثلاث حبات بطاطس مقطعة كوب مرق دجاج أربع ملاعق زبدة، ملعقة بهارات من العقارات ملح ملعقة فلفل أسود نصف ملعقة بابريكا وكمون وقليل من جوزة الطيب.

تجهيز صينية الدجاج بالجبنة والبطاطس

في الخطوة الأولى يتم غسل الدجاج جيدا والنقع فى الملح والخل والدقيق وحبة من الليمون وتترك لمدة نصف ساعة أو أكثر ثم بعد ذلك يتم شطفها بالماء جيداً، وتترك حتى يتم تصفيتها من الماء بعد ذلك نبدأ بتقطيع البطاطس ونغسلها جيدا ثم نقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة ونقوم بوضع ملعقة من الزبدة في مقلاة على النار وإضافة ملعقتين من البصل

وتقلب المكونات ثم نبدأ بوضع الثوم والحليب والتقليل من المكونات مع بعضها حتى تصل إلى مرحلة الغليان ثم نبدأ بإضافة الملح وجوزة الطيب والفلفل كما يمكنك أيضا تجهيز مكرونة البيتزا التفاصيل.

في الخطوة التالية نبدأ بوضع الجبنة المبشورة والكريمة وتقلب المكونات حتى تذوب الجبنة ثم نضع معك الدجاج بعد ذلك يتم تجهيز وعاء ونضع في الزبدة ونضيف إليها الدجاج والاستمرار في التقليب حتى يصبح لونها ذهبي، ثم نضع البصل والثوم بعد ذلك نضيف الفلفل الأسود والملح والبهار والكمون وتقلب المكونات ثم نضع البطاطس إلى الدجاج ويقلب لمدة خمس دقائق على نار متوسطة.

ثم نقوم بتجهيز صينية ونضع فيها قليل من الزبدة ونضيف إليها خليط الدجاج والبطاطس ونضع على الوجه الجبنة والكريمة ثم نضعها في الفرن حتى تنضج على نار متوسطة وتناولها وبالهنا والشفا، وكما يمكنكم عمل مكرونة البيتزا بالدجاج بطريقة لذيذة وشهية.