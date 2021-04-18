طريقة عمل مهلبية قمر الدين بالخطوات في المنزل في 5 دقائق فقط أحلي طعم مهلبية بيتي

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طريقة عمل مهلبية قمر الدين المهلبية من أنواع الحلويات الشهيرة في الوطن العربي والتي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة أي يمكن أن يحضر معها البسكويت أو الأرز أو لسميد أو غير ذلك، وفي هذا المقال سنذكر لكم أسهل خطوات لتحضيرها.
تعد حلوي المهلبية من اشهي الحلويات الرمضانية المفضلة لدي الجميع حيث انها خفيفة علي المعدة كما انها مشبعة ومغذية جداً خصوصاً للأطفال المقبلين علي الصيام الجدد كما ان المهلبية تمتاز بالطعم المميز الشهي يمكنك تقديمها بعد الفطار مع بعض المكسرات المحمصة أو جوز الهند لاضافة نكهه للمهلبية أو مع الخشاف الرمضاني الشهي.طريقة عمل مهلبية قمر الدين
المقادير
- 1/2 كيلو من قمر الدين.
- عدد 4 أكواب من الماء.
- 1/2 كوب من السكر.
- 1/2 كوب من النشا.
- ملعقة واحدة من ماء الورد.
- جوز، فستق، لوز، جوز الهند.
يمكنك أيضا معرفة طريقة عمل القطايف بالسمن والعسل.
طريقة تحضير المهلبية
- في البداية علينا بتقطيع قمر الدين من ثم وضعه في الماء، قبل أن نبدأ بعمل الحلوى ب24 ساعة.
- وبعد ذلك يتم وضع قمر الدين في الخلاط لكي يهرس، ويصب الخليط في وعاء عميق ويوضع فيه كمية من السكر ونقلب جيداً لكي يذوب.
- خلط النشا مع كمية من الماء، وصبه في الخليط.
- عليكم بتحريك المزيج جيداً لكي يتصاعد البخار، واستمر في التقليب لمدة 3 دقائق على الأقل لكي تصبح المهلبية متكثفة.
- وضع المهلبية في صحون التقديم، ويتم تزينها بالمكسرات.
- 2 كوب من شراب قمر الدين.
- 2 ملعقة من ماء الورد
- ملعقة واحدة كبيرة من السكر.
- 3 ملاعق من النشا.
- 2 تفاحة.
- يلزم إحضار تفاحتان آخرتين لعمل خليط التفاح.
- 2 كوب من الماء.
معرفة طريقة عمل عيش السرايا.طريقة التحضير
- يتم إحضار وعاء عميق ويوضع فيه شراب قمر الدين والنشا والسكر ويتم تقليب المكونات جيداً لكي تذوب النشا.
- وضع القدر على النار ويحرك مزيج قمر الدين باستخدام الملعقة الخشبية لمدة 5 دقائق على الأقل لكي يصبح الخليط متماسك القوام.
- يتم صب المزيج في الكاسات لكي تمتلئ إلى نصفها، وتترك في الثلاجة لكي تبرد.
- من أجل عمل خليط التفاح يلزم تقشير التفاح وتقطيعه إلى قطع صغيرة.
- وضع التفاح في القدر مع الماء والسكر، ويترك لمدة 10 دقائق.
- يمزج النشا مع كمية قليلة من الماء، لكي تذوب.
- يضاف النشا على خليط التفاح، من ثم البدء في عملية التحريك لكي تتكون المهلبية.
- تخرج المهلبية من الثلاجة، ويتم صبها فوق مهلبية التفاح.
- تزين المهلبية بالزبيب والمكسرات.
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طريقة عمل مهلبية قمر الدين المهلبية من أنواع الحلويات الشهيرة في الوطن العربي والتي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة أي يمكن أن يحضر معها البسكويت أو الأرز أو لسميد أو غير ذلك، وفي هذا المقال سنذكر لكم أسهل خطوات لتحضيرها.
تعد حلوي المهلبية من اشهي الحلويات الرمضانية المفضلة لدي الجميع حيث انها خفيفة علي المعدة كما انها مشبعة ومغذية جداً خصوصاً للأطفال المقبلين علي الصيام الجدد كما ان المهلبية تمتاز بالطعم المميز الشهي يمكنك تقديمها بعد الفطار مع بعض المكسرات المحمصة أو جوز الهند لاضافة نكهه للمهلبية أو مع الخشاف الرمضاني الشهي.طريقة عمل مهلبية قمر الدين
المقادير
- 1/2 كيلو من قمر الدين.
- عدد 4 أكواب من الماء.
- 1/2 كوب من السكر.
- 1/2 كوب من النشا.
- ملعقة واحدة من ماء الورد.
- جوز، فستق، لوز، جوز الهند.
يمكنك أيضا معرفة طريقة عمل القطايف بالسمن والعسل.
طريقة تحضير المهلبية
- في البداية علينا بتقطيع قمر الدين من ثم وضعه في الماء، قبل أن نبدأ بعمل الحلوى ب24 ساعة.
- وبعد ذلك يتم وضع قمر الدين في الخلاط لكي يهرس، ويصب الخليط في وعاء عميق ويوضع فيه كمية من السكر ونقلب جيداً لكي يذوب.
- خلط النشا مع كمية من الماء، وصبه في الخليط.
- عليكم بتحريك المزيج جيداً لكي يتصاعد البخار، واستمر في التقليب لمدة 3 دقائق على الأقل لكي تصبح المهلبية متكثفة.
- وضع المهلبية في صحون التقديم، ويتم تزينها بالمكسرات.
- 2 كوب من شراب قمر الدين.
- 2 ملعقة من ماء الورد
- ملعقة واحدة كبيرة من السكر.
- 3 ملاعق من النشا.
- 2 تفاحة.
- يلزم إحضار تفاحتان آخرتين لعمل خليط التفاح.
- 2 كوب من الماء.
معرفة طريقة عمل عيش السرايا.طريقة التحضير
- يتم إحضار وعاء عميق ويوضع فيه شراب قمر الدين والنشا والسكر ويتم تقليب المكونات جيداً لكي تذوب النشا.
- وضع القدر على النار ويحرك مزيج قمر الدين باستخدام الملعقة الخشبية لمدة 5 دقائق على الأقل لكي يصبح الخليط متماسك القوام.
- يتم صب المزيج في الكاسات لكي تمتلئ إلى نصفها، وتترك في الثلاجة لكي تبرد.
- من أجل عمل خليط التفاح يلزم تقشير التفاح وتقطيعه إلى قطع صغيرة.
- وضع التفاح في القدر مع الماء والسكر، ويترك لمدة 10 دقائق.
- يمزج النشا مع كمية قليلة من الماء، لكي تذوب.
- يضاف النشا على خليط التفاح، من ثم البدء في عملية التحريك لكي تتكون المهلبية.
- تخرج المهلبية من الثلاجة، ويتم صبها فوق مهلبية التفاح.
- تزين المهلبية بالزبيب والمكسرات.
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