طريقة عمل مهلبية قمر الدين بالخطوات في المنزل في 5 دقائق فقط أحلي طعم مهلبية بيتي

طريقة عمل مهلبية قمر الدين المهلبية من أنواع الحلويات الشهيرة في الوطن العربي والتي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة أي يمكن أن يحضر معها البسكويت أو الأرز أو لسميد أو غير ذلك، وفي هذا المقال سنذكر لكم أسهل خطوات لتحضيرها.

تعد حلوي المهلبية من اشهي الحلويات الرمضانية المفضلة لدي الجميع حيث انها خفيفة علي المعدة كما انها مشبعة ومغذية جداً خصوصاً للأطفال المقبلين علي الصيام الجدد كما ان المهلبية تمتاز بالطعم المميز الشهي يمكنك تقديمها بعد الفطار مع بعض المكسرات المحمصة أو جوز الهند لاضافة نكهه للمهلبية أو مع الخشاف الرمضاني الشهي.

المقادير

1/2 كيلو من قمر الدين.

عدد 4 أكواب من الماء.

1/2 كوب من السكر.

1/2 كوب من النشا.

ملعقة واحدة من ماء الورد.

جوز، فستق، لوز، جوز الهند.

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طريقة تحضير المهلبية



في البداية علينا بتقطيع قمر الدين من ثم وضعه في الماء، قبل أن نبدأ بعمل الحلوى ب24 ساعة.

وبعد ذلك يتم وضع قمر الدين في الخلاط لكي يهرس، ويصب الخليط في وعاء عميق ويوضع فيه كمية من السكر ونقلب جيداً لكي يذوب.

خلط النشا مع كمية من الماء، وصبه في الخليط.

عليكم بتحريك المزيج جيداً لكي يتصاعد البخار، واستمر في التقليب لمدة 3 دقائق على الأقل لكي تصبح المهلبية متكثفة.

وضع المهلبية في صحون التقديم، ويتم تزينها بالمكسرات.

المقادير

2 كوب من شراب قمر الدين.

2 ملعقة من ماء الورد

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

3 ملاعق من النشا.

2 تفاحة.

يلزم إحضار تفاحتان آخرتين لعمل خليط التفاح.

2 كوب من الماء.

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طريقة التحضير