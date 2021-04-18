طريقة تحضير الكنافة بالمهلبية الرمضانية في المنزل بأقل تكلفة

الكنافة من أشهر الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها في شهر رمضان المبارك، فكل المنازل تمتلئ بالكنافة بأنواعها المختلفة، والكنافة من الحلويات التي أرتبطت بشهر رمضان المبارك، وتتسم الكنافة بالمهلبية بمذاقها الرائع والمميز، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد الكنافة بالمهلبية. طريقة تحضير الكنافة بالمهلبية طريقة تحضير الكنافة بالمهلبية نقدم لكم المكونات نصف كيلو من الكنافة. نصف كوب من السمن. ربع كوب من الزبيب. ربع كوب من جوز الهند المبشور. يمكنك اضالفة أى مكسرات مفضله اليك. مكونات المهلبية 1 كوب من الحليب. ملعقة ونصف كبيرة من نشا الذرة. أربع ملاعق كبيرة من السكر ويمكنك أن تقلل أو تزيد حسب المذاق الذي تفضله. الشربات مقدار كوب من السكر. مقدار نصف كوب من الماء. عصير ليمونة. رشة فانيليا. طلريقة إعداد الكنافة بالمهلبية يتم تحضير الشربات أولا، فيتم وضع اناء على النار واضافة السكر والفانيليا اليه، وبعد أن يبدأ يغلى يتم اضافة عصير الليمونة.

الخطوة التالية نحضر المهلبية فنضع اناء على النار ونضيف اليه السكر ونقلب جيدا، ويتم اضافة النشا في ربع كوب من الماء ونقلب جيدا حتى تذوب النشا ونقوم باضافتها الى الحليب ونقلب جيدا حتى يصبح القوام سميك، وبذلك تصبح جاهزة.

الخطوة الأخيرة هي تحضير الكنافة، فيتم قص الكنافة اما باليد أو في الكبة وبعد ذلك يتم اضافة السمن ويقلب جيدا حتى يصل السمن الى الكنافة، ويتم اضافة نصف مقدار الكنافة في صينية مدهونة بالزبد ويتم الضغط عليها جيدا، ثو توضع المهلبية وبعد ذلك يتم اضافة بقية مقدار الكنار ويتم تسويتها مع الحرص على عدم خروج المهلبية من الكنافة.

يتم وضع الكنافة في فرن تكون درجة حرارته متوسطة، وبعد أن تحصل على اللون الذهبي يتم اغلاق النار واضافة الشربات اليه وتقدم بألف هنا. مكونات المهلبيةالشربات الوسوم

الكنافة من أشهر الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها في شهر رمضان المبارك، فكل المنازل تمتلئ بالكنافة بأنواعها المختلفة، والكنافة من الحلويات التي أرتبطت بشهر رمضان المبارك، وتتسم الكنافة بالمهلبية بمذاقها الرائع والمميز، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد الكنافة بالمهلبية. طريقة تحضير الكنافة بالمهلبية طريقة تحضير الكنافة بالمهلبية نقدم لكم المكونات نصف كيلو من الكنافة. نصف كوب من السمن. ربع كوب من الزبيب. ربع كوب من جوز الهند المبشور. يمكنك اضالفة أى مكسرات مفضله اليك. مكونات المهلبية 1 كوب من الحليب. ملعقة ونصف كبيرة من نشا الذرة. أربع ملاعق كبيرة من السكر ويمكنك أن تقلل أو تزيد حسب المذاق الذي تفضله. الشربات مقدار كوب من السكر. مقدار نصف كوب من الماء. عصير ليمونة. رشة فانيليا. طلريقة إعداد الكنافة بالمهلبية يتم تحضير الشربات أولا، فيتم وضع اناء على النار واضافة السكر والفانيليا اليه، وبعد أن يبدأ يغلى يتم اضافة عصير الليمونة.

الخطوة التالية نحضر المهلبية فنضع اناء على النار ونضيف اليه السكر ونقلب جيدا، ويتم اضافة النشا في ربع كوب من الماء ونقلب جيدا حتى تذوب النشا ونقوم باضافتها الى الحليب ونقلب جيدا حتى يصبح القوام سميك، وبذلك تصبح جاهزة.

الخطوة الأخيرة هي تحضير الكنافة، فيتم قص الكنافة اما باليد أو في الكبة وبعد ذلك يتم اضافة السمن ويقلب جيدا حتى يصل السمن الى الكنافة، ويتم اضافة نصف مقدار الكنافة في صينية مدهونة بالزبد ويتم الضغط عليها جيدا، ثو توضع المهلبية وبعد ذلك يتم اضافة بقية مقدار الكنار ويتم تسويتها مع الحرص على عدم خروج المهلبية من الكنافة.

يتم وضع الكنافة في فرن تكون درجة حرارته متوسطة، وبعد أن تحصل على اللون الذهبي يتم اغلاق النار واضافة الشربات اليه وتقدم بألف هنا. مكونات المهلبيةالشربات

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