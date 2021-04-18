رجيم قوي للتخسيس في شهر رمضان ونتائج مجربة

رجيم قوي للتخسيس في رمضان، في شهر رمضان تحرص الكثير من النساء والفتيات على على فقدان الوزن الزائد والحصول على جسم بقوام رشيق ومتناسق ويسعين بالكثير من الطرق للوصول إلى ذلك وقد يعتقد البعض أن التخسيس في شهر رمضان قد يكون صعب بعض الشيء لأنه شهر يتميز بالعزومات وأصناف الطعام العديدة والشهية فقد لا يقدر البعض منا على حرم نفسه من تلك الأطعمة ولكن على الرغم من ذلك هناك فئة كبيرة يستطعن تحدي أنفسهم لخسارة الوزن في رمضان ونقدم إليكم أنظمة تخسيس رمضانية لخسارة الوزن.

نصائح لوجبة الإفطار بشهر رمضان

قبل اختيار نظام تخسيس بشهر رمضان يجب أن نتبع النصائح التالية قبل تناول وجبة الإفطار:

يفضل تناول عدد 3 حبات تمر مضاف إليهم حليب أو ماء قبل الإفطار. تناول كوب ماء قبل البدء في الطعام. بعد ذلك الذهاب لأداء صلاة المغرب حتى يصبح الجسم مستعدًا لتناول الطعام. بعد الصلاة يتم تحضير طبق من السلطة الخضراء مع طبق من نوع الحساء المفضل وتناولها. لن يتبقى مكان كبير في المعدة بعد ذلك لذا يمكن تناول قطعة بروتين لحم أو دجاج مع كمية بسيطة رز أو مكرونة. لا يفضل تناول الشاي أو القهوة بعد الطعام حتى نسمح للمعدة بهضم الطعام بسهولة.

رجيم للتخسيس بشهر رمضان نظام الأسبوع الأول من رمضان

إما:

3 حبات تمر بالماء مع طبق سلطة مشكلة وطبق حساء وربع دجاجة مشوية.

كوب عصير برتقال مع مقدار خضار مشوي وسمكتين مشويتين وشرائح خضروات.

نظام الأسبوع الثاني في رمضان

إما:

كوب تمر بالحليب مع حبتان خرشوف باللحم المفروم وثلاثة ملاعق أرز وطبق سلطة كبير.

ثلاثة حبات تمر طبق مشكل خضروات وقطعة مكرونة بشاميل متوسطة وطبق حساء.

خمس حبات تمر وطبق لحم مع الخضروات وطبق لسان عصفور مع الليمون و½ رغيف أسود.

كوب عصير تفاح طازج ونصف رغيف دقيق أسمر وسلطة خضروات وطاجن لحم بالخضروات.

كوب عصير يوسفي وشوربة دجاج وثلاثة حبات بطاطس متبلة وخضروات.

كوب عصير خروب بسكر قليل وطبق سلطة كبير مع شوربة عدس وشريحتين لحم مشوي.

نظام الأسبوع الثالث في رمضاننظام الأسبوع الرابع في رمضان