حضري عجينة السمبوسة بإيدك في البيت بأقل التكاليف واحصلي على نفس طعم الجاهزة

تعتبر السمبوسة من أشهر الأطباق التي تحضر في شهر رمضان على السفرة، والتي تضيف تميز للمائدة، وهي عبارة عن عجينة يتم حشوها حشوات مختلفة حسب رغبة كل شخص، ومن أشهر الحشوات: الجبن واللحمة المفرومة والدجاج والسبانخ والخضار، ويمكنكم تسويتها إما مقلية أو مخبوزة، وتتميز هذه الأكلة بالطعم اللذيذ، ويحبها الأطفال بشدة، ونقدم لكم اليوم طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت خطوة بخطوة للحصول على نفس طعم الجاهزة بسهولة.

مكونات عمل عجينة السمبوسة

نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة الموجودة في كل بيت، وهي:

2 كوب من الدقيق.

كوب واحد من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود.

أولاً نحضر وعاء عميق وواسع ونقوم بخلط كلاً من الدقيق والملح والفلفل به بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة الزيت والماء إلى الدقيق.

نقوم بعجن المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متجانسة وذات قوام متماسك.

نقوم بتغطية العجينة بالنايلون، ونتركها جانباً في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

بعد أن تتخمر العجينة نقوم بتقطيعها إلى أشكال كرات صغيرة الحجم، ونقوم برصها على سطح عليه دقيق، وذلك لكي لا تلتصق، ونقوم بتغطيتها مرة أخرى.

بعد ذلك نقوم بفرد هذه الكرات، ثم نقوم بتقطيعها على هيئة مثلثات أو الشكل المرغوب به.

ونحشيها بعد ذلك بالحشو الموجود لديكم، سواء كان جبنة أو لحمة أو دجاج أو خضار.

ونلفها ونغلقها بشكل محكم من الأطراف، ثم نقلها في زيت غزير، ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمشة.

وبعد ذلك نضعها في طبق التقديم وبالهنا والشفا.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة في البيت خطوة بخطوة