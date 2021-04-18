وداعًا للشعر التالف والمجهد تعرفي الآن على فوائد ورق الغار للشعر

ورق الغار أو ما يعرف بورق اللوري، من أفضل الأوراق التي تقوم بمعالجة الكثير من المشاكل الخاصة بالشعر والبشرة، كما أن ورق الغار يستخدم في إعداد الأطعمة المختلفة، وذلك لما له من رائحة جميلة ومميزة تعطي للطعام مذاق طيب، وأول من قام باستخدام ورق الغار من الشعوب هم الشعوب الرومانية والشعوب اليونانية، كما تم استخدام ورق الغار كمادة طبية تدخل في علاج الكثير من الأمراض، بالإضافة إلى أنه يدخل في صناعة المواد التجميلية الخاصة بالشعر والبشرة، واليوم في هذا المقال المميز سوف نقدم لكم، فوائد ورق الغار للعناية بالشعر.

ورق الغار من أفضل الوصفات التي تساعد على لمعان الشعر.

يستخدم ورق الغار لكثافة الشعر، حيث يتم غليه واستخدام مائه لتكثيف الشعر.

يساعد في الحفاظ على الشعر من التعرض إلى التساقط والتقصف.

يستخدم كمطهر طبيعي لفروة الرأس.

يعمل على تنعيم الشعر وإعطائه حيوية ونشاط.

غني بالعناصر اللازمة لحماية الشعر من التعرض للجفاف ومشاكله.

يستخدم في الحصول على شعر قوي وصحي.

يدخل ورق الغار في صناعة، العديد من الزيوت والكريمات الخاصة بالعناية بالشعر.

نقوم بإحضار صابونة الغار من عند العطار.

ثم نقوم ببشر الصابونة أو تقطيعها لقطع صغيرة.

نقوم بنقع بشر الصابونة في المياه الساخنة ليلة كاملة، ونقوم بإضافة القليل من زيت اللوز إلى الخليط ووضعه في علبة.

يتم استخدامه كبديل للشامبو، فهو يعمل على جعل الشعر رطب وصحي ولامع ذو نعومة فائقة.

ماسك ورق الغار لتكثيف الشعر

استخدام صابون الغار للشعر

نقوم بطحن خمس ملاعق من ورق الغار في مطحنة الخلاط، نضيف عليهم نصف ملعقة صغيرة من زيت الليمون الحامض وثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي، نضع ماسك ورق الغار على الشعر و نتركه لمدة ساعة واحدة مع الحرص على تغطية الشعر بكيس من النايلون الشفاف أو قبعة استحمام، بعد ذلك نغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، نكرر الماسك مرتين من كل أسبوع للوصول إلى النتائج المرجوة.

طريقة استخدام ورق الغار للشعر

إن ورق الغار له العديد من الفوائد الصحية للشعر ويمكن بكل سهولة التخلص من مشاكل الشعر كالقشرة والفطيرات و الجراثيم والبكتيريا التي تصيب فروة الرأس من خلال استخدام زيت ورق الغار وهو متوفر لدى العطار، حيث تقومين عزيزتي بتدليك فروة الرأس بزيت ورق الغار وصولاً إلى الأطراف وبعد ذلك نقوم بتغطية الشعر باستخدام قبعة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ثم نغسل الشعر بالطريقة المعتادة بالشامبو والماء ونكرر العملية 3 مرات من كل أسبوع.