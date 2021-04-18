أسهل طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة بطعم لذيذ هتشرفك في عزومة رمضان

يعد الرقاق أكثر الأكلات الشعبية والمفضلة لدي الكثير من الناس فهي تكون منتشرة في معظم الدول العربية، حيث أن جميع الناس في مختلف الدول يحبون تناول المقبلات أو الأصناف المختلفة وخاصة في شهر رمضان الفضيل، فقد يتميز هذا الشهر بكثرة المأكولات المختلفة ووجود الأصناف التي يعشقها كل الأفراد، ففي شهر رمضان تختلف السفرة تماما عن أي شهر حيث تقوم كل إمرأة بالبحث عن ألذ واشهي المأكولات وسر نجاحها، لأن الأطفال في هذا الشهر يرغبون في التنوع والتجديد في أصناف الأكل بشكل يومي.

وقد نتحدث في هذا المقال عن كيفية تحضير الرقاق باللحمة المفرومة، فهو من الأصناف التي يعشقها كبار السن وصغار السن وتكون مناسبة في وجبة الإفطار في رمضان، ومناسبة أيضا في وجبة الغذاء في الأيام العادية ويمكن تقديمها بجانب طبق من السلطة الخضراء وطبق من الشوربة، طبق به لحمة مشوية أو فراخ مشوي وخبز فهذه تعتبر وجبة متكاملة.

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

المكونات :

رقاق.

لحمة مفرومة.

بصل.

فلفل ألوان.

طماطم.

زيت.

مرقة سلق اللحمة.

ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة.

يتم تحضير صينية كبيرة الحجم ونضع بها كمية من مرقة سلق اللحمة.

تجهيز صينية أخري بنفس الحجم ونقوم بدهنها بنقطة من الزيت.

يتم تحضير طاسة عميقة ووضعها النار وبها ملعقتان كبيرتان من الزيت ثم نقوم بوضع اللحمة المفرومة، وعند تغيير لونها نقوم بوضع البصل المفروم ثم الفلفل الألوان المفروم ويتم تقليبهم، ونضع الطماطم المفروم ثم نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة.

نقوم بوضع الرقاق في مرقة اللحمة من الوجهين ثم يتم وضعه في الصينية التي بها نقطة من الزيت، ونضع طبقة أخري من الرفاق بنفس الطريقة وحتي نصف الكمية، ثم نضع اللحمة المفرومة وبعد ذلك يتم وضع الكمية المتبقية من الرقاق بنفس الطريقة، ثم يتم دهنها بنقطة من الزيت.

يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم إدخال الصينية وتركها لمدة عشرون دقيقة حتي يحمر لونها وبعد ذلك نقوم باخراجها من الفرن ويتم تقديمها مباشرة.

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة