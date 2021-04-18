صينية الكوسا باللحمة المفرومة واحدة من المأكولات التي يحبها الصغار والكبار، وطريقة عملها بسيطة وسهلة للغاية، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة للجسم، ويمكن تناولها كوجبة مغذية ولذيذة للغاية، ونعلم جميعًا الفوائد التي تحتويها الكوسا، كما أنها تتميز بمذاق لذيذ ويمكن أن يتم تقديمها بعدة طرق ووصفات مختلفة، ومتنوعة بمذاق وشكل مختلف، وهو ما يحبه الجميع وخاصة الأطفال لذلك نقدم لكم عبر السطور التالية، طريقة عمل صينية الكوسا باللحمة المفرومة بالخطوات، من أجل الاستمتاع بها على مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك. فوائد الكوسا للصحة والجسم تحتوي على نسبة عالية من الماغنسيوم والبيتا كاروتينات، مما يساعد في الحفاظ على صحة العين.

تحتوي على عناصر مضادة للأكسدة، مما يساعد على مقاومة الشيخوخة.

الكوسا غنية بالبوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدَّم بشكل رائع، بالإضافة إلى أنه يعمل كمضاد لتأثير الملح على رفع ضغط الدَّم، أي أنه يحمي من أمراض ارتفاع ضغط الدَّم، وكذلك ينظم ويضبط ضغط الدَّم، في الجسم مما يعمل على الحماية من الأزمات والنوبات القلبية.

تُعد من أهم المصادر للحصول على فيتامين B مما يساهم بشكل كبير في التخلص من التعب والخمول والشعور بالنشاط والحيوية.

غني بكمية كبيرة من السوائل مما يعمل على تسهيل عملية هضمه، وتنظيم عمل المعدة والحماية من قرحة المعدة، والمشاكل التي تحدث في المعدة بسبب سوء الهضم. طريقة عمل صينية الكوسا باللحمة المفرومة فوائد الكوسا للصحة والجسمطريقة عمل صينية الكوسا باللحمة المفرومة المكونات: كيلو كوسا صغيرة الحجم والخاصة بالحشو.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

مقدار كوبين من عصير الطماطم.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة ناعم.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

ملعقتين سمن أو زيت دوار الشمس. طريقة التحضير: قومي بوضع ملعقة سمن على النار، في وعاء صغير وانتظري حتى تذوب تمامًا.

ضعي فوقها البصلة المفرومة وقلبيها جيدًا.

بمجرد أن تبدأ البصلة في الذبول، ضعي فوقها اللحمة المفرومة وقلبي جيدًا.

غطي الوعاء واتركي العصاج على نار هادئة، لمدة 5 دقائق مع التقليب من وقت لآخر.

ضعي فوقه الملح والفلفل الأسود والبابريكا، وقلبي حتى تتجانس كافة المكونات.

غطي العصاج لمدة 5 دقائق حتى تتحققي من نضجه بالكامل، ثم اتركيه ليبرد قبل الاستخدام في الحشو.

قومي بغسل الكوسا جيدًا ونزع القشرة الخارجية، ثم إفراغ محتواها من الداخل لتجهيزها للحشو، ولا تتخلصي من قلب الكوسا حيث يوضع في الصينية مع القليل من العصاج، وهو أيضًا غني بالعديد من الفوائد الغذائية.

احضري صينية فرن وضعي قلب الكوسا مع القليل من العصاج وقلبيهم سويًا.

مع القليل من العصاج وقلبيهم سويًا. قومي بحشو وحدات الكوسا بالعصاج ورصيها في الصينية بشكل دائري.

قومي بوضع القليل من الملح والفلفل الأسود والبابريكا، فوق عصير الطماطم المجهز مسبقًا وقلبيهم جيدًا.

ضعي عصير الطماطم فوق الكوسا حتى تغطيها بالكامل.

ضعي ملعقة السمن أو الزيت فوقها، وضعيها على النار حتى تمام النضج.

اشعلي الشواية وضعي الصينية حتى تأخذ لون جميل، وتُقدم ساخنة مع الأرز والسلطة الخضراء. الوسوم

صينية الكوسا باللحمة المفرومة واحدة من المأكولات التي يحبها الصغار والكبار، وطريقة عملها بسيطة وسهلة للغاية، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة للجسم، ويمكن تناولها كوجبة مغذية ولذيذة للغاية، ونعلم جميعًا الفوائد التي تحتويها الكوسا، كما أنها تتميز بمذاق لذيذ ويمكن أن يتم تقديمها بعدة طرق ووصفات مختلفة، ومتنوعة بمذاق وشكل مختلف، وهو ما يحبه الجميع وخاصة الأطفال لذلك نقدم لكم عبر السطور التالية، طريقة عمل صينية الكوسا باللحمة المفرومة بالخطوات، من أجل الاستمتاع بها على مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك. فوائد الكوسا للصحة والجسم تحتوي على نسبة عالية من الماغنسيوم والبيتا كاروتينات، مما يساعد في الحفاظ على صحة العين.

تحتوي على عناصر مضادة للأكسدة، مما يساعد على مقاومة الشيخوخة.

الكوسا غنية بالبوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدَّم بشكل رائع، بالإضافة إلى أنه يعمل كمضاد لتأثير الملح على رفع ضغط الدَّم، أي أنه يحمي من أمراض ارتفاع ضغط الدَّم، وكذلك ينظم ويضبط ضغط الدَّم، في الجسم مما يعمل على الحماية من الأزمات والنوبات القلبية.

تُعد من أهم المصادر للحصول على فيتامين B مما يساهم بشكل كبير في التخلص من التعب والخمول والشعور بالنشاط والحيوية.

غني بكمية كبيرة من السوائل مما يعمل على تسهيل عملية هضمه، وتنظيم عمل المعدة والحماية من قرحة المعدة، والمشاكل التي تحدث في المعدة بسبب سوء الهضم. طريقة عمل صينية الكوسا باللحمة المفرومة فوائد الكوسا للصحة والجسمطريقة عمل صينية الكوسا باللحمة المفرومة المكونات: كيلو كوسا صغيرة الحجم والخاصة بالحشو.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

مقدار كوبين من عصير الطماطم.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة ناعم.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

ملعقتين سمن أو زيت دوار الشمس. طريقة التحضير: قومي بوضع ملعقة سمن على النار، في وعاء صغير وانتظري حتى تذوب تمامًا.

ضعي فوقها البصلة المفرومة وقلبيها جيدًا.

بمجرد أن تبدأ البصلة في الذبول، ضعي فوقها اللحمة المفرومة وقلبي جيدًا.

غطي الوعاء واتركي العصاج على نار هادئة، لمدة 5 دقائق مع التقليب من وقت لآخر.

ضعي فوقه الملح والفلفل الأسود والبابريكا، وقلبي حتى تتجانس كافة المكونات.

غطي العصاج لمدة 5 دقائق حتى تتحققي من نضجه بالكامل، ثم اتركيه ليبرد قبل الاستخدام في الحشو.

قومي بغسل الكوسا جيدًا ونزع القشرة الخارجية، ثم إفراغ محتواها من الداخل لتجهيزها للحشو، ولا تتخلصي من قلب الكوسا حيث يوضع في الصينية مع القليل من العصاج، وهو أيضًا غني بالعديد من الفوائد الغذائية.

احضري صينية فرن وضعي قلب الكوسا مع القليل من العصاج وقلبيهم سويًا.

مع القليل من العصاج وقلبيهم سويًا. قومي بحشو وحدات الكوسا بالعصاج ورصيها في الصينية بشكل دائري.

قومي بوضع القليل من الملح والفلفل الأسود والبابريكا، فوق عصير الطماطم المجهز مسبقًا وقلبيهم جيدًا.

ضعي عصير الطماطم فوق الكوسا حتى تغطيها بالكامل.

ضعي ملعقة السمن أو الزيت فوقها، وضعيها على النار حتى تمام النضج.

اشعلي الشواية وضعي الصينية حتى تأخذ لون جميل، وتُقدم ساخنة مع الأرز والسلطة الخضراء.

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