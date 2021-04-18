أسهل طريقة عمل السمبوسة محشية بالجبنة ألذ سمبوسة هتدوقيها في حياتك

تعد السمبوسة من الأكلات الخفيفة والمحببة لدي نسبة كبيرة من الأفراد، حيث أنها تصنف من ضمن الأطباق الجانبية أو المقبلات التي تقدم بجانب أي طبق من الأطباق الأساسية، فقد تتميز بمذاق لذيذ وخاصة إذا كانت محشية بالجبنة حيث أنها من أفضل والذ أنواع الحشوات، وأن عجينة السمبوسة من أسهل المعجنات التي يمكن تحضيرها وقد تسمي السمبوسة أحيانا بالسمبوسك. طريقة عمل السمبوسة بالجبنة طريقة عمل السمبوسة بالجبنة المكونات : أربع أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

نصف كوب صغير من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ماء دافئ للعجن.

أنواع مختلفة من الجبن.

زيت للقلي. طريقة تحضير السمبوسة بالجبنة نحضر كوب ونضع به كوب من الماء الدافئ ونضيف إليه ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية وملعقة كبيرة من السكر ويتم تغطيتها جيدا لكي يتم تنشيط الخميرة ونتركها تقريبا عشر دقائق.

نحضر طبق واسع وعميق لعجن السمبوسة ونضيف جميع المكونات الجافة وهي الدقيق ورشة من الملح والبيكينج بودر.

ثم نقوم بوضع الزيت علي هذه المكونات ثم نضيف كوب الماء الذي يوجد به الخميرة والسكر.

نبدأ بالعجن ونقوم بوضع الماء الدافئ تدريجيا مع الإستمرار في العجن حتي تصبح في النهاية عجينة ناعمة لينة ومتماسكة.

يتم وضع غطاء علي العجينة ونضعها في مكان دافئ ليتم تخميرها بشكل جيد ونتركها لمدة ساعة.

يتم تقسيم العجينة إلي كرات متساوية الحجم وبعد ذلك تفرد هذه الكرات علي شكل مربع.

يتم وضع الجبن عند فرد الكرة ثم نقوم بغلقها علي شكل مثلث.

نحضر طاسة علي النار بها كمية مناسبة من الزيت ونتركه حتي يسخن، ثم نقوم بوضع السمبوسة المحشية بالجبنة في الزيت حتي يتم تغيير لونها وتصبح باللون الذهبي، وبعد ذلك يتم تقديمها وهي ساخنة. طريقة تحضير السمبوسة بالجبنة الوسوم

تعد السمبوسة من الأكلات الخفيفة والمحببة لدي نسبة كبيرة من الأفراد، حيث أنها تصنف من ضمن الأطباق الجانبية أو المقبلات التي تقدم بجانب أي طبق من الأطباق الأساسية، فقد تتميز بمذاق لذيذ وخاصة إذا كانت محشية بالجبنة حيث أنها من أفضل والذ أنواع الحشوات، وأن عجينة السمبوسة من أسهل المعجنات التي يمكن تحضيرها وقد تسمي السمبوسة أحيانا بالسمبوسك. طريقة عمل السمبوسة بالجبنة طريقة عمل السمبوسة بالجبنة المكونات : أربع أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

نصف كوب صغير من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ماء دافئ للعجن.

أنواع مختلفة من الجبن.

زيت للقلي. طريقة تحضير السمبوسة بالجبنة نحضر كوب ونضع به كوب من الماء الدافئ ونضيف إليه ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية وملعقة كبيرة من السكر ويتم تغطيتها جيدا لكي يتم تنشيط الخميرة ونتركها تقريبا عشر دقائق.

نحضر طبق واسع وعميق لعجن السمبوسة ونضيف جميع المكونات الجافة وهي الدقيق ورشة من الملح والبيكينج بودر.

ثم نقوم بوضع الزيت علي هذه المكونات ثم نضيف كوب الماء الذي يوجد به الخميرة والسكر.

نبدأ بالعجن ونقوم بوضع الماء الدافئ تدريجيا مع الإستمرار في العجن حتي تصبح في النهاية عجينة ناعمة لينة ومتماسكة.

يتم وضع غطاء علي العجينة ونضعها في مكان دافئ ليتم تخميرها بشكل جيد ونتركها لمدة ساعة.

يتم تقسيم العجينة إلي كرات متساوية الحجم وبعد ذلك تفرد هذه الكرات علي شكل مربع.

يتم وضع الجبن عند فرد الكرة ثم نقوم بغلقها علي شكل مثلث.

نحضر طاسة علي النار بها كمية مناسبة من الزيت ونتركه حتي يسخن، ثم نقوم بوضع السمبوسة المحشية بالجبنة في الزيت حتي يتم تغيير لونها وتصبح باللون الذهبي، وبعد ذلك يتم تقديمها وهي ساخنة. طريقة تحضير السمبوسة بالجبنة

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