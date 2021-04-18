5 عادات غذائية خاطئة تهدد صحتك في رمضان أوردها موقع "كل يوم معلومة طبية" تتلخص في كونها عادات غير صحية يمارسها الكثيرين في شهر رمضان تحديدًا ويستهان بها، إلا أن لها أضرار عدة على صحة الصائم، وهي في التالي.

5 عادات غذائية خاطئة تهدد صحتك في رمضان:

الإكثار من شرب الماء في وقت السحور أو قبل الفجر اعتقادًا أن ذلك يقي من العطش خلال الصيام، وهي عادة خاطئة، حيث أن شرب الماء بكثرة يحفز عمل الكلى والتخلص من الماء، وبالتالي الشعور بالعطش. شرب الماء البارد عند الإفطار مباشرة وهي عادة خاطئة حيث يسبب شرب الماء مباشرة عند الإفطار التقليل من حركة الدم إلى المعدة والأمعاء، مما يصيب الجسم بمشاكل الجهاز الهضمي مثل المغص أو حدوث التقلصات أو الحموضة. تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة، وهي عادة خاطئة تسبب تراكم الدهون في الجسم، و زيادة السمنة والكوليسترول. عدم تناول الفاكهة في رمضان وهي عادة خاطئة تفقد الجسم وتحرمه من كثير من الفيتامينات و المعادن ومضادات الأكسدة. الإكثار من الملح والتوابل في الأطعمة الرمضانية، وهي عادة خاطئة أيضًا لها أضرار عدة على الصحة العامة، فتناول الأطعمة المملحة أو المخللات يساعد على زيادة تخلص الجسم من الماء، مما يسبب الشعور بالعطش في رمضان.

ومن العادات الخاطئة أيضًا في رمضان:

كثرة الأصناف على سفرة الفطور وتناول الكثير منها وذلك يسبب السمنة ويؤثر على عملية الهضم ويسبب الإمساك.

الإكثار من الأطعمة الدسمة والمقلية ولذلك تأثير سلبي على صحة القلب والشرايين.

إهمال ممارسة الرياضة مما يؤدي إلى زيادة الوزن وضعف العضلات.

الإفراط في شرب مشروبات الكافيين وهي تزيد من فقدان السوائل في الجسم وتؤثر على نبضات القلب.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.