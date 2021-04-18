دراسة: ماهي العلاقة بين تناول الفطر والاكتئاب

الفطر أحد أنواع الأطعمة التي لها فوائد عدة تشابه في تركيبها اللحوم، وتعد بديل صحي مناسب لمتبعي الحميات النباتية أو من يقللون من تناول اللحوم بأنواعها، بالإضافة إلى فوائده الصحية المتعددة، وهاهي دراسة تضيف فائدة غير متوقعة للفطر وهي تأثيره الإيجابي على الصحة النفسية، كما في التفاصيل..

الفطر والاكتئاب:

توصلت دراسة جديدة، إلى أن بعض المركبات الموجودة في الفطر وهو المشروم ، قد تكون فعالة تمامًا في تخفيف أعراض الاكتئاب، مثل فعالية عقاقير مضادات الاكتئاب ، طبقا لما ورد في موقع "live scinece".

ووجدت الدراسة أن الفطر يحتوي علي مركب السيلوسيبين، الذى تبين أنه عند تناوله أظهر انخفاضًا في أعراض الاكتئاب ، لذا تستهدف الدراسة بحث مدى إمكانية استخدام المشروم في علاج مرضى الاكتئاب، لما يمتلكه من خصائص عديدة تعمل على تحسين المزاج وتخفيف أعراض التوتر والقلق.

وأوضحت نتائج الدراسة أن السيلوسيبين قد يساعد بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب، ومع ذلك ، حذر الباحثون من تناول الأطعمة التي تحتوي علي هذا المركب دون الرجوع للأطباء، لأن تناول السيلوسيبين دون الإشراف الطبي الذى يوصي باستخدام جرعة غير يمكن أن يكون له آثار سلبية.

فوائد الفطر الصحية:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من فوائد الفطر الصحية وهي:

البروتينات في الفطر مهمة لصحة العضلات والعظام.

الألياف الغذائية في الفطر تعزز صحة الجهاز الهضمي والجهاز الإخراجي.

الفيتامينات والمعادن في الفطر ترفع من مناعة الجسم.

الكالسيوم، وفيتامين د والنياسين والبوتاسيوم والسيلينيوم في الفطر تقوي العظام والأسنان والأظافر.

الفطر قليل السعرات الحرارية وبالتالي يناسب متبعي الحميات الغذائية لخسارة الوزن.

يساعد في تعزيز المناعة وتقويتها والوقاية من الأمراض.

الفطر غني بمضادات الأكسدة القوية التي تقي الجسم من السرطانات.

يساعد الفطر في السيطرة على مرض السكري.

تناول الفطر يعمل على خفض مستويات الكولسترول في الدم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.