روج الشفايف ، من أهم مستحضرات التجميل التي تبحث عنها الكثير من السيدات، حيث يضيف الروج ملمس جمالي للشفاه ويمنحها الترطيب عالي ويجعلها جميلة وجذابة، وهو من أفضل أنواع المكياج التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، بدل من شراء مستحضرات التجميل المكلفة، التي تحتوي على مواد كيمائية تضار بالشفاه على مد الأيام البعيدة، ويوجد للروج ألوان مختلفة، مثل الاحمر، والنحاسي، وروج الشفايف الكشميري، وألوان أخرى كثيرة يمكنك أعدادها بالمنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل روج الشفايف الرهيب بمكونات طبيعية بالمنزل.

مكونات روج الشفايف

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الروج طبيعي بالمنزل وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي. ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو الشفافة. قطعة صغيرة من أي روج لديكي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير روج الشفايف المذهل بمكونات طبيعية بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر علبة روج فارغة ونضع به زيت الزيتون والفازلين ونخلطهم جيداً حتى يصح الخليط كريمي.

نقوم بإضافة زبدة الكاكاو ونقلبها برفق حتى تتجانس مع الخليط.

نقوم بوضع قطعة الروج على ملعقة ثم نضعها على نار هادئة حتى تذوب تماماً.

نرفع الملعقة من على النار ونتركه تبرد قليل ثم نضعها على الخليط السابق ونقلبها جيداً حتى تدخل جميع المكونات مع بعض.

نغلق العلبة جيداً ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك ثم نخرجها ونبدأ بالاستخدام.

طريقة عمل مرطب الشفايف الطبيعي

يمكن عمل مرطب طبيعي بخطوات بسيطة بالمنزل سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-