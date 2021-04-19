طريقة عمل كريم الحلبة والكركم المدهش لإزالة التجاعيد وشد الوجه

يعتبر كريم الحلبة والكركم ، من الكريمات القوية التي تستخدم في وإزالة التجاعيد وشد الوجه وتفتيح البشرة في أقل وقت ممكن وبأقل التكاليف، ويعد من أهم مستحضرات التجميل التي تعطي البشرة البياض الناصع وتجعلها متألقة وجميلة وناعمة كالحرير، ويعمل على ترطيب الوجه ويزيل النمش والبقع السمراء والهالات السوداء التي تظهر تحت العين، وهو واحد من أهم الكريمات التي تحمي البشرة من أشعة الشمس التي تحرق الجلد وتسبب الاسمرار، كما يساعد على تقشير البشرة، ويزيل الخطوط التي تظهر عند الرجال والنساء بالوجه مع تقدم العمر، وله خصائص فعالة تعمل على تكبير الخدود، لاحتواء هذا الكريم على مسحوق الحلبة، وبعض من الزيوت الطبيعية، التي تمنح الوجه بياض ناصع مثل الثلج ونعومة كبيرة، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري، سوف نتعرف على طريقة عمل كريم الحلبة والكركم السحري لإزالة التجاعيد وشد الوجه في أقل وقت ممكن وبأقل التكاليف في المنزل.

مكونات عمل كريم الحلبة والكركم

يحتوي هذا النوع من الكريم على العديد من المكونات البسيطة التي تتوفر في أي منزل وهى كالآتي:-

عدد 1 ملعقة من مسحوق الحلبة. عدد 1 ملعقة من مسحوق الكركم. نصف كوب ماء. عدد 3 ملاعق من جل الصبار. عدد 2 ملعقة من زيت الكتان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكي يا سيدتي طريقة تحضير كريم الحلبة والكركم لإزالة التجاعيد وشد الوجه بأبسط الخطوات وأقل التكاليف بالمنزل وهى كالآتي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضعه على النار، ثم نقوم بإضافة عدد 1 ملعقة من مسحوق الكركم، وعدد 1 ملعقة من مسحوق الحلبة، ونصف كوب ماء، ونقلب جميع المكونات جيداً على النار.

نصفي الخليط جيداً و نأخذ منه 3 ملاعق ونضعهم في برطمان فارغ، ثم نقوم بإضافة زيت الكتان وجل الصبار ونقلبهم جيداً حتى يصبح الخليط الذي نحصل عليه كريمي.

نضع الخليط بالثلاجة ونستخدمه يومياً، حتى نحصل على بشرة جميلة وصافية وجذابة.

فوائد كريم الحلبة والكركم للوجه

الكريم له فوائد عديدة لاحتوائه على عناصر غذائية مفيدة للبشرة وهى كما يلي:-