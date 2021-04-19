نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني وجبه من أشهي الوجبات المحببة في اكثر البيوت العربية ألا وهي البطاطس المحشية و تعتبر هذه الوجبة غنيه بالعناصر الغذائية المهمة من بروتين وكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة وتتوافر مكونات هذه الوجبة ف جميع البيوت العربية ، حيث تتكون الوجبة من البطاطس كعنصر رئيسي يدخل في العديد من الوجبات بالإضافة إلي البروتين المتمثل في صدور الدجاج مع كميه مناسبه من صلصة الطماطم وتتبيله من الثوم المفروم وملح الطعام والفلفل الأسود والبصل وإضافات من الزبدة والماء والدقيق ومرقة الدجاج ، ونقدم لكم من خلال مقالنا بيان مقادير و طريقة إعداد البطاطس المحشية. مقادير طريقة إعداد البطاطس المحشية مقادير طريقة إعداد البطاطس المحشية نعرض لكم المقادير الخاصة بالبطاطس المحشية كالآتي : عدد أربعة حبات من البطاطس متوسطة الحجم مغسوله ومقشره.

عدد واحد صدر دجاج مقطع قطع صغيره جداً.

مقدار نصف حبة بصل مفرومة.

عدد اثنان فص ثوم مهروس.

مقدار ثلث كوب من الماء.

عدد ثلاث ملاعق كبيره من صلصة الطماطم.

عدد ستة ملاعق كبيره من الدقيق.

عدد اثنان ملاعق كبيره من الزبدة.

مقدار نصف ملعقه صغيره من الملح.

عدد مكعب واحد من مرقة الدجاج.

مقدار اربع حبات من الفلفل الحمراء مفرومه إلي مكعبات.

مقدار كوب ونصف من الزيت النباتي. طريقة إعداد الوجبة طريقة إعداد الوجبة نقدم لكم طريقتنا الخاصة بإعداد البطاطس المحشية بالخطوات التالية : نضع الملعقة الصغيرة من الزيت في قدر علي النار.

نقوم بإضافة صلصة الطماطم.

نقوم بإضافة الثوم المفروم والفلفل المقطع والبصل مع مكعب مرقة الدجاج.

نقوم بإضافة الماء للمكونات السابقة مع التقليب جيداً لمدة دقيقتين.

نقوم بإضافة الدجاج للمكونات السابقة علي النار ونزيد من الحرارة مع التغطية المحكمة لعشرون دقيقة حتي تنضج.

نقوم بغسل البطاطس المجهزة مسبقا ووضعها في إناء آخر مع الماء علي النار.

نضيف ملعقه صغيرة من الملح علي إناء البطاطس وتترك أربعون دقيقه علي النار.

نهرس البطاطس المسلوقة مع ملعقتين من الدقيق والزبدة.

نقوم بتشكيل البطاطس المهروسة علي شكل كرات مجوفه.

نقوم بحشو كرات البطاطس بخليط الدجاج المعد مسبقا ونغلق البطاطس علي الحشو.

نقوم بتقليب كرات البطاطس المحشية في الدقيق.

نقوم بقلي كرات البطاطس في زيت ساخن علي نار متوسطة حتي تنضج. نقوم بتقديمها ساخنة بجوار أطباق من سلطة الافوكادو بالبروكلي والبيض ، وبالهناء والشفاء. الوسوم

نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني وجبه من أشهي الوجبات المحببة في اكثر البيوت العربية ألا وهي البطاطس المحشية و تعتبر هذه الوجبة غنيه بالعناصر الغذائية المهمة من بروتين وكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة وتتوافر مكونات هذه الوجبة ف جميع البيوت العربية ، حيث تتكون الوجبة من البطاطس كعنصر رئيسي يدخل في العديد من الوجبات بالإضافة إلي البروتين المتمثل في صدور الدجاج مع كميه مناسبه من صلصة الطماطم وتتبيله من الثوم المفروم وملح الطعام والفلفل الأسود والبصل وإضافات من الزبدة والماء والدقيق ومرقة الدجاج ، ونقدم لكم من خلال مقالنا بيان مقادير و طريقة إعداد البطاطس المحشية. مقادير طريقة إعداد البطاطس المحشية مقادير طريقة إعداد البطاطس المحشية نعرض لكم المقادير الخاصة بالبطاطس المحشية كالآتي : عدد أربعة حبات من البطاطس متوسطة الحجم مغسوله ومقشره.

عدد واحد صدر دجاج مقطع قطع صغيره جداً.

مقدار نصف حبة بصل مفرومة.

عدد اثنان فص ثوم مهروس.

مقدار ثلث كوب من الماء.

عدد ثلاث ملاعق كبيره من صلصة الطماطم.

عدد ستة ملاعق كبيره من الدقيق.

عدد اثنان ملاعق كبيره من الزبدة.

مقدار نصف ملعقه صغيره من الملح.

عدد مكعب واحد من مرقة الدجاج.

مقدار اربع حبات من الفلفل الحمراء مفرومه إلي مكعبات.

مقدار كوب ونصف من الزيت النباتي. طريقة إعداد الوجبة طريقة إعداد الوجبة نقدم لكم طريقتنا الخاصة بإعداد البطاطس المحشية بالخطوات التالية : نضع الملعقة الصغيرة من الزيت في قدر علي النار.

نقوم بإضافة صلصة الطماطم.

نقوم بإضافة الثوم المفروم والفلفل المقطع والبصل مع مكعب مرقة الدجاج.

نقوم بإضافة الماء للمكونات السابقة مع التقليب جيداً لمدة دقيقتين.

نقوم بإضافة الدجاج للمكونات السابقة علي النار ونزيد من الحرارة مع التغطية المحكمة لعشرون دقيقة حتي تنضج.

نقوم بغسل البطاطس المجهزة مسبقا ووضعها في إناء آخر مع الماء علي النار.

نضيف ملعقه صغيرة من الملح علي إناء البطاطس وتترك أربعون دقيقه علي النار.

نهرس البطاطس المسلوقة مع ملعقتين من الدقيق والزبدة.

نقوم بتشكيل البطاطس المهروسة علي شكل كرات مجوفه.

نقوم بحشو كرات البطاطس بخليط الدجاج المعد مسبقا ونغلق البطاطس علي الحشو.

نقوم بتقليب كرات البطاطس المحشية في الدقيق.

نقوم بقلي كرات البطاطس في زيت ساخن علي نار متوسطة حتي تنضج. نقوم بتقديمها ساخنة بجوار أطباق من سلطة الافوكادو بالبروكلي والبيض ، وبالهناء والشفاء.

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