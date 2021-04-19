طريقة عمل محشي الكرنب بالطعم المصري الأصلي

طريقة عمل محشي الكرنب من الوصفات التي يكثر السؤال عنها، فالكرنب أو الملفوف من الأكلات المشهورة في فصل الشتاء في جميع البلاد العربية وتحديداً في مصر، تقوم السيدات بإعداده في العزومات والمناسبات الخاصة، ويتربع على عرش الموائد في شهر رمضان المبارك وله طرق إعداد أخرى لوصفة الدايت لاتباع حمية غذائية كوجبة صحية، وفوائد الكرنب عديدة منها أنه يقلل نسبة الكوليسترول في الدم، ويحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والألياف المفيدة للجسم ومضاد الأكسدة الجسم، ومعظم السيدات تحرص علي تحضير أنواع مختلفة من المحشي مثل محشي ورق العنب بجانب الكرنب بينما يجد البعض صعوبة في تحضيره وإعداده، وله طريقتان في التحضير بالخلطة والأرز والخضرة أو باللحمة المفرومة واشتهرت هذه الأكلة في العصر العثماني وكان العثمانيين يقومون بإضافة اللحمة المفرومة إلي الأرز والخضرة لإضافة طعم مميز وفي السطور التالية نقدم إليكم الطريقة المصرية. طريقة عمل محشي الكرنب المصري طريقة عمل محشي الكرنب المصري المكونات كرنبه متوسطة.

كيلو أرز مصري.

كيلو طماطم معصورة.

ملعقه كبيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كسبره ناشفة.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة نعناع ناشف.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة شطة.

حزمة شبت مفروم .

حزمة كزبرة مفرومة.

حزمة بقدونس مفرومة.

شوربة دجاج.

ورق لوري.

حبهان.

مكعب مرقة دجاج.

دجاجه كاملة.

حبة جزر.

ملعقة كبيرة كرفس.

بصلتان مفرومة.

ثوم مفروم. طريقة تحضير الشوربة تغسل الدجاجة جيداً ونضع حلة بها ماء على نار متوسطة.

نضيف الدجاجة ثم البصل ونقطع الجزر حلقات ثم الكرفس.

ونضع في وعاء البصلة ونضع الملح والفلفل ونفركهم جيداً ثم نضيفهم على الشوربة.

ونضيف باقي التوابل ونتركهم على النار إلى ينضج الدجاج. طريقة تحضير الشوربة طريقة عمل خلطة المحشي نضع وعاء على النار ثم نضع الزيت والبصل ونقلبهم إلى أن يصبح لونهم أصفر ثم نضيف عصير الطماطم الفريش ومعجون الطماطم ونغسل الرز جيدا ونضيفه على الصلصة ويقلب جيدا ثم نضيف التوابل والخضرة . نصب الخلطة في وعاء عميق ونحضر ورق الكرنب ونضع كمية مناسبة الخلطة ونلفه بأحكام أصابع متساوية ونرصه في الحلة بشكل دائري ونضع كمية مناسبة من الشوربة المغلية ونغطي الحلة، ويرفع على النار ثم بعد بدء الغليان يتم تهدئة النار ويترك حتى ينضج. الوسوم

طريقة عمل محشي الكرنب من الوصفات التي يكثر السؤال عنها، فالكرنب أو الملفوف من الأكلات المشهورة في فصل الشتاء في جميع البلاد العربية وتحديداً في مصر، تقوم السيدات بإعداده في العزومات والمناسبات الخاصة، ويتربع على عرش الموائد في شهر رمضان المبارك وله طرق إعداد أخرى لوصفة الدايت لاتباع حمية غذائية كوجبة صحية، وفوائد الكرنب عديدة منها أنه يقلل نسبة الكوليسترول في الدم، ويحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والألياف المفيدة للجسم ومضاد الأكسدة الجسم، ومعظم السيدات تحرص علي تحضير أنواع مختلفة من المحشي مثل محشي ورق العنب بجانب الكرنب بينما يجد البعض صعوبة في تحضيره وإعداده، وله طريقتان في التحضير بالخلطة والأرز والخضرة أو باللحمة المفرومة واشتهرت هذه الأكلة في العصر العثماني وكان العثمانيين يقومون بإضافة اللحمة المفرومة إلي الأرز والخضرة لإضافة طعم مميز وفي السطور التالية نقدم إليكم الطريقة المصرية. طريقة عمل محشي الكرنب المصري طريقة عمل محشي الكرنب المصري المكونات كرنبه متوسطة.

كيلو أرز مصري.

كيلو طماطم معصورة.

ملعقه كبيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كسبره ناشفة.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة نعناع ناشف.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة شطة.

حزمة شبت مفروم .

حزمة كزبرة مفرومة.

حزمة بقدونس مفرومة.

شوربة دجاج.

ورق لوري.

حبهان.

مكعب مرقة دجاج.

دجاجه كاملة.

حبة جزر.

ملعقة كبيرة كرفس.

بصلتان مفرومة.

ثوم مفروم. طريقة تحضير الشوربة تغسل الدجاجة جيداً ونضع حلة بها ماء على نار متوسطة.

نضيف الدجاجة ثم البصل ونقطع الجزر حلقات ثم الكرفس.

ونضع في وعاء البصلة ونضع الملح والفلفل ونفركهم جيداً ثم نضيفهم على الشوربة.

ونضيف باقي التوابل ونتركهم على النار إلى ينضج الدجاج. طريقة تحضير الشوربة طريقة عمل خلطة المحشي نضع وعاء على النار ثم نضع الزيت والبصل ونقلبهم إلى أن يصبح لونهم أصفر ثم نضيف عصير الطماطم الفريش ومعجون الطماطم ونغسل الرز جيدا ونضيفه على الصلصة ويقلب جيدا ثم نضيف التوابل والخضرة . نصب الخلطة في وعاء عميق ونحضر ورق الكرنب ونضع كمية مناسبة الخلطة ونلفه بأحكام أصابع متساوية ونرصه في الحلة بشكل دائري ونضع كمية مناسبة من الشوربة المغلية ونغطي الحلة، ويرفع على النار ثم بعد بدء الغليان يتم تهدئة النار ويترك حتى ينضج.

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