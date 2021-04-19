أسهل طريقة لعمل الكنافة بالقشطة زي المحلات

طريقة التحضير الكنافة بالقشطة اللذيذة

1. نُحضر الكنافة المفرزة ونقوم بوضعها في الكبة الكهربائية ونقوم بتشغيلها حتى تتفتت الكنافة.

2. بعد ذلك نحضر إناء ونضع الكنافة والسمنة البلدي وتقلب مع بعضها جيداً

3_ نضيف السكر البودره على الكنافة وتقلب حتي يخلط المكونات مع بعضها

4_. نُحضر إناء فرن “صينية” مقاس 26 ونقوم بدهن الإناء وتبطينه بالسمنة بإستخدام فرشاة سيليكون حتى يبطن تماماً من كل الاتجاهات.

2. نقوم بوضع طبقة من خليط الكنافة الذي تم إعداده مسبقاً ثم نضغط على الكنافة جيداً باستخدام صينية أخرى أقل فى المقاس حتى تتماسك.

3. نضف بعضاً من الكنافة على الأطراف لعمل حرف للصينية بالكامل وبذلك نكون قد أعددنا الطبقة الأولى للكنافة.

4. يضاف حشوة القشطة التي تم تحضيرها مسبقاً وتوزع جيداً حتى تُغطى طبقة الكنافة الأولى دون الوصول إلى الأطراف.

5. نضف الطبقة الثانية من الكنافة وتوزع جيداً حتى تغطى طبقة حشو القشطة بالكامل.

6. يضاف 2 ملعقة كبيرة من السمنة وتوزيعها على الوجه حتى تتشرب منها. نضع الكنافة في الفرن على درجة حراره 180 حتي تصبح لون ذهبياً ،وتقدم بالمكسرات المختلفة وبالهنإ والعافية ورمضان كريم