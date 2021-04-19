نقدم لكم اليوم طبق من أشهي الأطباق ألا وهو الأرز بالكاري وهو من الأطباق الشهية المحببة لدي الكثير ، ويعتبر طبق الأزر عموما ً من الأطباق الدارجة والمشتركة في كل الوجبات يومياً حيث أنه الطبق المساعد الأساسي في أي وجبة غداء والأرز بالكاري لو بحثنا عن مكوناته نلاحظ أن أهم مكون فيه هو الكركم وهو من الأعشاب المهمة جداً للصحة العامة للإنسان حيث انه مفيد جداً لزيادة المناعة العامة للإنسان ويرفع من معدل الحرق في الجسم ووجبتنا اليوم بها العديد من العناصر الغذائية المهمة متمثلة في الأرز والكاري والبهارات المتنوعة التي تعطي أفضل وأشهي طعم لوجبتنا ومن خلال مقالنا نقدم لكم المقادير وطريقة عمل الأرز بالكاري وهي كالتالي في الخطوات الآتية :

مقادير طريقة عمل الأرز بالكاري

نتعرف معاً علي المقادير الخاصة بإعداد الأزر بالكاري كالتالي :

مقدار نصف كيلو من الأرز المغسول جيدا بالماء

عدد اثنان ملعقة من الكاري.

عدد واحد بصله متوسطة الحجم .

مقدار ملعقة كبيرة من الزبدة.

مقدار ملعقة واحدة من الملح.

مقدار ملعقه صغيرة من الفلفل الأسود والبهارات السبعة.

عدد مكعب واحد من مرق الدجاج.

ويراعي اختيار نوع من الأزر ممتاز ذو حبة كاملة مع قراءة تاريخ الإنتاج علي العبوة والابتعاد عن الأزر الكسر.

طريقة التحضير

نتعرف معاً علي الخطوات اللازمة لتحضير الأرز بالكاري كالآتي :

نقوم بتقطيع حبة البصل المنظفة قطع صغيرة نوعا ما في وعاد صغير.

نقوم بوضع البصل المقطع في إناء علي النار ونضيف له ملعقة كبيرة من الزبدة.

نقوم بتحمير البصل في الزبدة حتي يصبح لونه ذهبي.

نقوم بإضافة الأرز علي البصل المحمر في الإناء علي النار ونقلبه جيداً.

نستمر في التقليب مع إضافة الملح والفلفل والبهارات السبعة.

نقوم بإضافة الكركم والماء للخليط السابق علي النار ونقلب جيداً.

نقوم بإضافة مرقة الدجاج بعد ذلك مع التقليب المستمر.

نقوم بعد ذلك بتغطية الإناء حتي الغليان ثم تهدئة النار حتي ينضج الأرز.

ويتم تقديم ألأزر بالكاري ساخناً كطبق ثانوي بجوار وجبات رئيسية مثل ناجتس الدجاج المشوي ، وبالهناء والشفاء لكم.