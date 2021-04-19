3 اعشاب طبيعية تقوي من مناعة جسدك واكتساب مناعة ضد الامراض

الاعشاب الطبيعية لتقوية مناعة الانسان، مفيدة جداً لجسم الانسان لآنها تعالج بعض الامراض والمشاكل الصحية، يلجأ الاطباء في الوقت الحالي إلى تقوية مناعة جسم المريض بالأعشاب الطبيعية للوقاية من الامراض المستجدة ويستخدم الانسان الاعشاب منذ قديم الزمن، اعتمد الانسان قديماً على العلاج بالطب النبوي، عالجت بعض الاعشاب كثير من الامراض مثل مرض الاكتئاب والقلق واضطراب الجهاز الهضمي ولكن اذا ذاد الافراض من تناول الأعشاب انقلب ضده وهيا نتعرف على بعض الاعشاب الهامة.

البردقوش وفوائده العامة :

استخدم الانسان منذ الاف السنين نبات البردقوش، استخدمه الانسان من اجل المساعدة على النوم كما انه نبات عطري يدل في المستحضرات الطبية وموطن نبات البردقوش هي تركيا، مناطق حوض البحر الابيض المتوسط

يساعد في علاج حالات الانفلونزا ونزلات البرد

يساعد في علاج امراض الصدر مثل الربو، التهاب الشعب الهوائي، استنشاق بخار مستخلص البردقوش يساعد في علاج الجيوب الانفية

البردقوش يساعد علي تخفيض ضغط الدم المرتفع، البردقوش يساعد علي علاج توتر الاعصاب وتهدئتها وامراض الاكتئاب

يساعد في تنظيم الدورة الشهرية، يحسن من اضطراب الجهاز الهضمي

اضرار عشبة البردقوش :

يسبب ملامسة عشبة البردقوش الطازجة الي حدوث تورمات في الجلد

الافراض من استخدام البردقوش قد يؤدى الي اصابة الشخص ببعض الامراض السرطانية

طريقة استخدامه:

توضع ملعقة من اوراق نبات البردقوش في كوب من الماء المغلي ويغطي جيداً ويترك لمدة ¼ ساعة ثم يتم شربه وينصح بشربه مرتين يومياً.

فؤائد الكراوية المذهلة

تنتمي عشبة الكراوية الي العائلة التي تنحدر منها بعض الاعشاب مثل الشمر واليانسون والكمون، ترتبط الكراوية بالولادة والرضع، تعمل الكراوية على تهدئة الطفل الرضيع مما يجعله اكثر قدرة علي النوم

تساعد الكراوية في خسارة الوزن واذابة الدهون وذلك من خلال تناول مشروب الكراوية لمدة 60 يوماً

اعشاب الكراوية مفيدة في التحكم في مستوي السكر في الدم فهي مفيدة جداً لمرضي السكري

تساعد الكراوية في التخلص من الغازات والانتفاخات في البطن، تعمل علي منع حدوث الامساك

حبة البركة

من اهم الاعشاب التي تعرف عليها الانسان نظراً لكونها عشباً نبوياً، وتحمل مكانة ملحوظة في ادويه الطب النبوي، ارتبطت الحبة السوداء برسول الله صل الله عليه وسلم حيث اوضح ابو هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: “في الحبة السوداء شفاء من كل جاء الا السام”