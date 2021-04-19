شاورما الفراخ السورية الأصلية| طعم أفضل من المحلات الجاهزة

شاورما الفراخ السورية الأصلية أحد أفضل الأطباق السريعة التي تجذب الشباب والمراهقين خارج المنزل، ومع انتشار الأمراض وعدم اتباع بعض المطاعم أسس السلامة العامة والاهتمام بجودة المنتجات، تسعى كل أم حريصة على صحة أبنائها لمعرفة طريقة إعدادها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، حتى تحقق المعادلة الصعبة للأبناء، أكل لذيذ وشهي ومعد في المنزل في نفس الوقت حتى تمنعهم من تناول الطعام خارج المنزل، وانطلاقًا من أهمية هذا الأمر بالنسبة إليك نقدم لك الخطوات ونعدك بطعم مميز مثل المطاعم الشهيرة.

شاورما الفراخ السورية الأصلية

الشاورما السوري دخلت سوق الأطعمة السريعة في الآونة الأخيرة وفرضت نفسها بشدة نتيجة الطعم المثالي والرائع، وتجذب كل أطياف المجتمع وكل الأعمار، ويمكنك تحضيرها الآن بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.

ربع كيلو من صدور الدجاج.

بصل مقطع جوانح.

فلفل أخضر وأصفر وأحمر مقطع جوانح.

ثمرة كبيرة من الطماطم مقطعة بنفس الطريقة.

ربع كوب من زيت عباد الشمس.

ملعقة صغيرة من الخل.

نصف ملعقة من كل من (فلفل أسود – كمون – كزبرة جافة – كاري أو كركم – زعتر بري).

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع كوب من عصير البصل.

فلفل حار حسب الرغبة.