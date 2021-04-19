لن تصدق طريقة عمل اللانشون في البيت بسهولة خيالية وهيكون مفيد لأطفالك

تعد طريقة عمل اللانشون في البيت من أكثر الطرق التي تبحث عنها ربات البيوت، تخوفًا من شراء اللانشون الجاهز لعدم معرفة المكونات التي يصنع منها بشكل محدد ودخول اللحوم المصنعة به الغير صحية حفاظًا على صحة أفراد أسرتها ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة اللانشون في البيت بخطوات بسيطة وسهلة. طريقة اللانشون في البيت مكونات اللانشون دقيق (بمقدار كوب)

مرق لحم (بمقدار 4 مكعبات)

بيض (بمقدار 6 وحدات)

بصل بودرة (بمقدار ملعقة كبيرة)

زيت (بمقدار كوب كبير)

جبنة كريمي (بمقدار 5 مكعبات)

حبهان مطحون (بمقدار ملعقة صغيرة)

ثوم بودر (بمقدار ملعقة صغيرة)

بابريكا (بمقدار ملعقة كبيرة)

لون أحمر طبيعي (بمقدار ملعقة صغيرة) خطوات تحضير اللانشون في البيت نحضر الخلاط ونقوم بوضع البيض والجبنة والزيت ومكعبات مرقة اللحمة ونخلط المكونات جيدًا.

نضيف البابريكا والثوم البودر والبصل البودر واللون الأحمر والحبهان للخليط ونخلط المزيج في الخلاط مرة أخرى.

نقوم بوضع الخليط في كيس حراري ونشكله على هيئة أسطوانية.

نقوم بوضع ماء في وعاء ونضعه على النار حتى يغلي.

ثم نضيف المزيج ونتركه لمدة ساعة حتى ينضج.

ثم نقوم برفع اللانشون من على النار وتركه حتى يبرد وبعد ذلك نقوم بتقطيعه.

نقوم بأقفالها جيدًا من الجهتين بعد أي استخدام.

ونضع رول اللانشون في بايركس مفروش بقطعة قماش.

ونضع ماء مغلي تحت البيركس ومن ثم إدخاله للفرن.

نقوم بإشعال النار على الفرن على درجة حرارة 160 مئوية

ونترك اللانشون لمدة ساعة ونصف.

نقوم بإخراج اللانشون من الفرن ووضعه جانبًا حتى يبرد كليًا.

ثم ننزع عنهم طبقة الفويل ووضع بعلبة يتم إغلاقها بأحكام

وأدخلاه الثلاجة ليصبح جاهزًا للتقديم، وبعد أخد القطعة يتم ادخاله للثلاجة مرة أخري وأقفاله بأحكام. الوسوم

تعد طريقة عمل اللانشون في البيت من أكثر الطرق التي تبحث عنها ربات البيوت، تخوفًا من شراء اللانشون الجاهز لعدم معرفة المكونات التي يصنع منها بشكل محدد ودخول اللحوم المصنعة به الغير صحية حفاظًا على صحة أفراد أسرتها ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة اللانشون في البيت بخطوات بسيطة وسهلة. طريقة اللانشون في البيت مكونات اللانشون دقيق (بمقدار كوب)

مرق لحم (بمقدار 4 مكعبات)

بيض (بمقدار 6 وحدات)

بصل بودرة (بمقدار ملعقة كبيرة)

زيت (بمقدار كوب كبير)

جبنة كريمي (بمقدار 5 مكعبات)

حبهان مطحون (بمقدار ملعقة صغيرة)

ثوم بودر (بمقدار ملعقة صغيرة)

بابريكا (بمقدار ملعقة كبيرة)

لون أحمر طبيعي (بمقدار ملعقة صغيرة) خطوات تحضير اللانشون في البيت نحضر الخلاط ونقوم بوضع البيض والجبنة والزيت ومكعبات مرقة اللحمة ونخلط المكونات جيدًا.

نضيف البابريكا والثوم البودر والبصل البودر واللون الأحمر والحبهان للخليط ونخلط المزيج في الخلاط مرة أخرى.

نقوم بوضع الخليط في كيس حراري ونشكله على هيئة أسطوانية.

نقوم بوضع ماء في وعاء ونضعه على النار حتى يغلي.

ثم نضيف المزيج ونتركه لمدة ساعة حتى ينضج.

ثم نقوم برفع اللانشون من على النار وتركه حتى يبرد وبعد ذلك نقوم بتقطيعه.

نقوم بأقفالها جيدًا من الجهتين بعد أي استخدام.

ونضع رول اللانشون في بايركس مفروش بقطعة قماش.

ونضع ماء مغلي تحت البيركس ومن ثم إدخاله للفرن.

نقوم بإشعال النار على الفرن على درجة حرارة 160 مئوية

ونترك اللانشون لمدة ساعة ونصف.

نقوم بإخراج اللانشون من الفرن ووضعه جانبًا حتى يبرد كليًا.

ثم ننزع عنهم طبقة الفويل ووضع بعلبة يتم إغلاقها بأحكام

وأدخلاه الثلاجة ليصبح جاهزًا للتقديم، وبعد أخد القطعة يتم ادخاله للثلاجة مرة أخري وأقفاله بأحكام.

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