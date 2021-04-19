سمبوسه رمضان وطريقة عمل حشوات مميزة لها وحشوات جديدة

سمبوسه ، بالتأكيد تحدثنا في السابق عن الحلويات الرمضانية وكيفية عملها من الألف إلى الياء في المقالات السابقة ، و لكن الآن نحن نتحدث عن المقبلات الرمضانية المعروفة و من أشهى المقبلات في العموم سواء على السفرة الرمضانية أو على السفرة اليومية سيدتي ، ففي تلك المقالة سنشرح كيفية عمل سمبوسه شهية و حشوات السمبوسة في السطور التالية.

سمبوسه رمضان و حشوات السمبوسة

في البداية هناك الكثير من الحشوات التي يمكن أن نستعملها أو نعدها فمثلا من حشوات السمبوسة ، سمبوسه باللحمة المفرومة ، سمبوسه بالجبن والسبانخ (لا تتعجبي سيدتي فهي من أشهى المقبلات) ، هناك الكثير والكثير من حشوات السمبوسة نستعرض بعضها الآن:-

سمبوسه باللحمة المفرومة

مكونات العصاج :-

ربع كيلو لحمة مفرومه

بصلة متوسطة

مقدار ملعقة أكل سمن

كوب ماء

ملح

فلفل أسود

بهارات

طريقة عمل العصاج (اللحم المفروم)

نأتي بقدر صغير ثم نضع به ملعقة السمن نقطع البصل قطعا صغيرة ثم نضعها على السمن ونقلب حتى تصفر البصلة أو تذبل عندما تصفر نضع اللحمة المفرومة فوق البصل ثم نقلب ثم نضيف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل و البهارات التقليب جيدا لجميع المكونات مع خفض النار والترك قليلا عندما يتشرب اللحم الماء كله نتذوقها إذا كانت نيئه قليلا نضيف مياه مرة أخرى وعندما تنضج نخرجها من فوق النار ونتركها قليلا لتبرد نبدأ بأخذ العصاج (اللحم المفروم) لنحشيها مثلثات لتعطينا الشكل المميز للسمبوسه

ملحوظة : لا تتركي السمبوسه كثيرا على النار عزيزتي لأنها تحمر بسرعة

حشوات السمبوسة الغير معروفة وذو طعم رائع

هناك حشوات أخرى للسمبوسه تعطي لها مذاق رائع ولكنها غير معروفة وعلى سبيل المثال السمبوسة بالسبانخ والجبن و اليكي طريقة عملها سيدتي

المقادير

10 أوقية سبانخ متجمدة

8 أوقية جبنه كريمي

نصف كوب من الموتزاريلا

ربع ملعقة من الثوم

ربع ملعقة من البصل

ملح وفلفل أسود

بيضة

طريقة التحضير :-

يخلط السبانخ مع الجبن الكريمي والبصل والثوم المفروم والجبن الموتزاريلا والملح والفلفل الأسود في وعاء كبير اخفقي البيضة في وعاء صغير آخر يتم فرد شريحة السمبوسة و وضع بها الحشو ثم تلف بالشكل الذي ترغبين به

ملاحظات السمبوسه التي تعطيكِ نجاح مضمون للوصفة

السمبوسه لها العديد من الطرق في كل مكان على الإنترنت و قنوات التلفاز ولكن أحيانا تفشل الطبخة ولكن السبب غير معلوم و إليكي بعض الملاحظات البسيطة التي تساعد في نجاح الوصفة

السائل اللازق يجب الاهتمام بتوزيعه بالفرشة ، ويكون من السمن أو البيض المخفوق أحيانا

اهتمي بأن يكون الزيت مغليا حتى تضعي الوصفة فيها ولا تتفكك

يجب أن تتعلمي لف السمبوسة بالطريقة الصحيحة حتى لا تتفكك

وفي النهاية سيدتي بالهناء والشفاء لكي ولأسرتك ونتمنى أن تنال الوصفة إعجابك