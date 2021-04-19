تميزي بأنواع مختلفة من الشوربة على مائدة رمضان المبارك، تعد الشوربة من الأطباق الذي لا يختلف أحد على تناولها في وجباته، خاصة في فصل الشتاء، والتي تمنح الجسم مزيد من الدفء والطاقة، وتتميز كافة أنواع الشوربة بأنها سريعة التحضير ومذاقها الرائع، وتتنوع أصناف الشوربة ما بين شوربة الكريمة وشوربة العدس، شوربة البصل، شوربة الخضروات، وغيرها من الأنواع الأخرى، لذا سنتعرف على طرق تحضير بعض هذه الأنواع.

طريقة تحضير شوربة البصل الفرنسية

توجد أنواع عدة من الشوربة التي يمكن تحضيرها على مائدة رمضان، التي تمنح الجسم مزيد من الطاقة والحيوية بعد يوم طويل من الصيام، أهمها:

شوربة البصل الفرنسية

المكونات: 3 حبات بصل مقطعة إلى شرائح ، ملعقة زيت، ملعقة كبيرة زبدة، نصف ملعقة صغيرة سكر، ملح، ملعقة ونصف دقيق، 3 أكواب لحم بقري، فلفل أسود، جبنة بارميزان، شرائح خبز فرنسي، 2 ملعقة زيت زيتون.

طريقة التحضير

نقوم بوضع وعاء مناسب على نار متوسطة، ونضع الزيت والزبدة حتى يسخن ثم نضيف إليها البصل ونقوم بتقليبه جيداً مع الزيت.

يترك لمدة 20 دقيقة حتى يصبح طريا، ويتحول لونه إلى اللون الذهبي، ونضيف إليه السكر مع استمرار طهيه حتى يصبح لونه بني.

نقوم بتهدئة النار قليلاً، ونضيف الدقيق مع التقليب لمدة دقيقتين مع مراعاة عدم احتراقه، ونضع قليل من الماء مع ملح وفلفل أسود على حسب الرغبة.

بعد مرور نصف ساعة نقوم بإضافة باقي البصل، ونضع الخليط في صينية مع وضع خليط من الجبن على الشوربة مع التقليب.

نقوم بتوزيع الخبز أعلى الشوربة، ونضيف مقدار من الجبن على الوجه مع ملعقتين من زيت الزيتون، ثم توضع في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 170 مئوية.

عمل شوربة الطماطم

المكونات: 4 حبات طماطم مقطعة مكعبات، ملعقة زيت زيتون، بصلة مفرومة، نصف كوب كريمة طهي، 3 فصوص ثوم مفروم، ملعقة كرفس، ملح وفلفل أسود، اوريجانو مجفف.

طريقة التحضير

في وعاء على النار نضع الثوم المفروم والبصل مع التقليب لمدة دقيقة واحدة ثم نضيف الطماطم والكرفس الاوريجانو وتترك على النار لمدة 7 دقائق.

نقوم بوضع الخليط في الخلاط الكهربائي وتخفق جيداً ثم نضيف الكريمة والملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.

عمل شوربة الذرة

المكونات: علبة ذرة أصفر بدون ماء، ملعقة زيت زيتون، فص ثوم مفروم، بصلة مقطعة جوانح، نصف كوب حليب، نصف كوب مرقة دجاج، نصف كوب ماء، ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

نضع زيت الزيتون في وعاء على النار به لتر ماء، وننتظر حتى يذبل الثوم والبصل ثم نضيف الذرة الأصفر، وننتظر حتى تخرج العصارة.

نضيف مرقة الدجاج، ونتركه حتى الغليان ثم نهرس الشوربة بواسطة الهاند بليندر، ونقوم بوضع الشوربة في الإناء مرة أخرى.

نضع الحليب والماء إلى الشوربة ونطهي الخليط لمدة 3 دقائق فقط، ونضع لها الملح والفلفل الأسود وتوضع في أطباق التقديم.