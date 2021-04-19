طرق مبتكرة لقلي السمبوسة الرمضانية المقرمشة بدون ما تشرب زيت نهائي

طريقة قلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت، حيث تعتبر السمبوسة من أهم الأكلات اللذيذة المختلفة التي يمكن تقديمها في شهر رمضان، ولكن يفضل تناولها بدون زيت حتى لا تتسبب في زيادة الوزن، ذلك من خلال بعض الطرق التي سنتعرف عليها في المقال.طرق قلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت
الطريقة الأولى
يتم قلي السمبوسة دون وذلك من خلال بعض الخطوات وهي:
- يتم وضع الزيت في وعاء عميق وتسخينه جيداً، وذلك تجنباً لمن التصاق السمبوسة في الوعاء.
- بعد تسخين الزيت يتم وضع السمبوسة وتهدئه النار عليها حتى لا يتم احتراقها.
- تطرق حتى أن يصبح لونها ذهبي ويتم تقليبها على الوجهين، حتى يصبح الوجهين باللون الذهبي.
- يتم بعد ذلك استخراجها وتوضع على مناديل مطبخ حتى تشرب الزيت ويتم تصفيتها بشكل كامل.
الطريقة الثانية
لتجنب شرب السمبوسة بالزيت، أن توضع في الفرن بدون زيت حتى يصبح لونها ذهبي من الوجهين ثم يتم استخراجها.
الطريقة الثالثة
- وضع كمية قليلة من الزيت في وعاء عميق على النار ويترك حتى يسخن بشكل قوي.
- ويتم تهدئه النار وتترك حتى يصبح لونها ذهبي من الوجهين.
- تستخرج من على النار وتوضع على مناديل مطبخ ليمتص الزيت
هناك بعض الطرق البسيطة لقلي السمبوسة بدون زيت ومثال على ذلك:
المكونات
- نصف كيلو لحم مفروم ناعم.
- بصلة صغيرة.
- 1 جزرة متوسطة الحجم ومقطع إلى قطع صغيرة.
- علبة واحدة من الذرة المعلب بدون زيت.
- 1 بطاطس مسلوقة مقطعة قطع صغيرة.
- كيلو بازلاء خضراء.
- رشة ملح.
- عجينة سمبوسة.
- رشة فلفل.
- رشة بهارات حسب الطلب.
- زيت نباتي.
طريقة التحضير
- يتم تقطيع البصل إلى قطع صغيرة، ثم يتم تسخين الزيت جيداً.
- يتم وضع البصل في الزيت الساخن ويقلب حتى يذبل البصل ويصبح لونه ذهبي.
- يتم وضع اللحم المفروم مع البصل ويقلب بشكل جيد حتى يجف الماء منه يتم وضع باقي المكونات مع اللحم المفروم ويقلب جيدا ثم ما يترك على نار هادئة حتى النضج.
- في وعاء آخر مسطح يتم فرد عجينة السمبوسة، وبعد ذلك يتم وضع الحشو السابق على عجينة السمبوسة من الأعلى ويتم غلقها جيداً.
- توضع السمبوسة على النار في الزيت النباتي الساخن، وتترك حتى يصبح لونها ذهبي مع التقليب على الوجهين، وبعد ذلك يتم استخراجها وتوضع على مناديل المطبخ ليتم امتصاص الزيت.
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طريقة قلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت، حيث تعتبر السمبوسة من أهم الأكلات اللذيذة المختلفة التي يمكن تقديمها في شهر رمضان، ولكن يفضل تناولها بدون زيت حتى لا تتسبب في زيادة الوزن، ذلك من خلال بعض الطرق التي سنتعرف عليها في المقال.طرق قلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت
الطريقة الأولى
يتم قلي السمبوسة دون وذلك من خلال بعض الخطوات وهي:
- يتم وضع الزيت في وعاء عميق وتسخينه جيداً، وذلك تجنباً لمن التصاق السمبوسة في الوعاء.
- بعد تسخين الزيت يتم وضع السمبوسة وتهدئه النار عليها حتى لا يتم احتراقها.
- تطرق حتى أن يصبح لونها ذهبي ويتم تقليبها على الوجهين، حتى يصبح الوجهين باللون الذهبي.
- يتم بعد ذلك استخراجها وتوضع على مناديل مطبخ حتى تشرب الزيت ويتم تصفيتها بشكل كامل.
الطريقة الثانية
لتجنب شرب السمبوسة بالزيت، أن توضع في الفرن بدون زيت حتى يصبح لونها ذهبي من الوجهين ثم يتم استخراجها.
الطريقة الثالثة
- وضع كمية قليلة من الزيت في وعاء عميق على النار ويترك حتى يسخن بشكل قوي.
- ويتم تهدئه النار وتترك حتى يصبح لونها ذهبي من الوجهين.
- تستخرج من على النار وتوضع على مناديل مطبخ ليمتص الزيت
هناك بعض الطرق البسيطة لقلي السمبوسة بدون زيت ومثال على ذلك:
المكونات
- نصف كيلو لحم مفروم ناعم.
- بصلة صغيرة.
- 1 جزرة متوسطة الحجم ومقطع إلى قطع صغيرة.
- علبة واحدة من الذرة المعلب بدون زيت.
- 1 بطاطس مسلوقة مقطعة قطع صغيرة.
- كيلو بازلاء خضراء.
- رشة ملح.
- عجينة سمبوسة.
- رشة فلفل.
- رشة بهارات حسب الطلب.
- زيت نباتي.
طريقة التحضير
- يتم تقطيع البصل إلى قطع صغيرة، ثم يتم تسخين الزيت جيداً.
- يتم وضع البصل في الزيت الساخن ويقلب حتى يذبل البصل ويصبح لونه ذهبي.
- يتم وضع اللحم المفروم مع البصل ويقلب بشكل جيد حتى يجف الماء منه يتم وضع باقي المكونات مع اللحم المفروم ويقلب جيدا ثم ما يترك على نار هادئة حتى النضج.
- في وعاء آخر مسطح يتم فرد عجينة السمبوسة، وبعد ذلك يتم وضع الحشو السابق على عجينة السمبوسة من الأعلى ويتم غلقها جيداً.
- توضع السمبوسة على النار في الزيت النباتي الساخن، وتترك حتى يصبح لونها ذهبي مع التقليب على الوجهين، وبعد ذلك يتم استخراجها وتوضع على مناديل المطبخ ليتم امتصاص الزيت.
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