طرق مبتكرة لقلي السمبوسة الرمضانية المقرمشة بدون ما تشرب زيت نهائي

طريقة قلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت، حيث تعتبر السمبوسة ‏من أهم الأكلات ‏ ‏اللذيذة المختلفة التي يمكن تقديمها في شهر رمضان، ولكن يفضل تناولها بدون زيت حتى لا تتسبب في زيادة الوزن، ‏‏ذلك من خلال بعض الطرق التي سنتعرف عليها في المقال.

طرق قلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت

الطريقة الأولى

‏يتم قلي السمبوسة دون وذلك من خلال بعض الخطوات وهي:

‏يتم ‏وضع الزيت في وعاء عميق وتسخينه جيداً، ‏وذلك تجنباً لمن التصاق السمبوسة في الوعاء.

‏بعد تسخين الزيت يتم وضع السمبوسة وتهدئه النار عليها حتى لا يتم احتراقها.

‏تطرق حتى أن يصبح لونها ذهبي ويتم تقليبها على الوجهين، حتى يصبح الوجهين باللون الذهبي.

‏يتم بعد ذلك استخراجها ‏وتوضع على مناديل مطبخ حتى تشرب الزيت ويتم تصفيتها بشكل كامل.

الطريقة الثانية

‏لتجنب شرب السمبوسة بالزيت، أن توضع في الفرن بدون زيت حتى يصبح لونها ذهبي من الوجهين ثم يتم استخراجها.

الطريقة الثالثة

‏وضع كمية قليلة من الزيت في وعاء عميق على النار ويترك حتى يسخن بشكل قوي.

‏ويتم تهدئه النار وتترك حتى يصبح ‏لونها ذهبي من الوجهين.

‏تستخرج من على النار وتوضع على مناديل مطبخ ليمتص الزيت

طريقة قلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت

هناك بعض الطرق البسيطة لقلي السمبوسة بدون زيت ومثال على ذلك:

المكونات

نصف كيلو لحم مفروم ناعم.

‏بصلة صغيرة.

1 ‏جزرة متوسطة الحجم ومقطع إلى قطع صغيرة.

‏علبة واحدة من الذرة المعلب بدون زيت.

1 بطاطس ‏مسلوقة مقطعة قطع صغيرة.

‏كيلو بازلاء خضراء.

‏رشة ملح.

عجينة سمبوسة.

‏رشة فلفل.

‏رشة بهارات حسب الطلب.

‏زيت نباتي.

‏طريقة التحضير