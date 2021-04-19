تكات كنافة اللوتس الشهيرة طعم أحسن من المحلات الجاهزة

ما رأيك بتجربة كنافة اللوتس بطعمها الشهي والمميز، تجربة ستنقلك لعالم فريد من نوعه، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة وصفات متنوعة لطبق الكنافة الشهير أحد أهم الأطباق المميزة على المائدة العربية في شهر رمضان المعظم، سنقدم لكم خطوات تحضير طبق مختلف ومبتكر من الكنافة يتهافت عليه الكثيرون ويجذب كل الفئات العمرية، وانتشر في عدة بلدان، هذا بفضل جذب الكنافة لقطاع كبير من الجماهير، هيا بنا نتعرف على مكونات هذا الطبق الشهي.تكات كنافة اللوتس الشهيرة
أشتهرت منتجات اللوتس بجودتها العالية وطعمها الرائع، لذا تم إدخال البسكوت والزبدة في كثير من الوصفات للاستمتاع بالطعم المميز وإضافة مسحة فريدة من التميز والاختلاف والإتقان في نفس الوقت، أيضًا يحب الكثيرين الكنافة بشكل كبير لذا يمكنك تحضيرها بطعم مختلف لمزيد من التنوع خصوصًا مع كثرة تناولها في شهر رمضان.مكونات كنافة اللوتس
- ربع كيلو كنافة خصل.
- بسكوت لوتس مجروش بما يعادل فنجان صغير.
- 2 كوب من زبدة اللوتس.
- قبل كل شيء لابد من تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- يتم إذابة الزبدة في الميكرويف أو في حمام مائي.
- يتم دهن صنية صغيرة بالسمن.
- توضع الكنافة في الصينية بالشكل المعتاد.
- مع الضغط في المنتصف وعلى الحواف.
- يتم إضافة السمن على الكنافة مع مراعاة عدالة التوزيع.
- يتم إدخال الصينية الفرن لمدة عشر دقائق أو حتى تحول الوجه وظهر الصينية للون الذهبي.
- بعد تمام النضج يتم إخراج الكنافة من الفرن ويتم إضافة الشراب البارد على الوجه وفي الحواف.
- في إناء آخر يتم فرك البسكوت المجروش حتى يصبح ناعم ويتم إضافته على الوجه.
- يتم تزيين الوجه بصوص الكراميل والفستق المجروش على حسب الرغبة.
الوسوم
ما رأيك بتجربة كنافة اللوتس بطعمها الشهي والمميز، تجربة ستنقلك لعالم فريد من نوعه، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة وصفات متنوعة لطبق الكنافة الشهير أحد أهم الأطباق المميزة على المائدة العربية في شهر رمضان المعظم، سنقدم لكم خطوات تحضير طبق مختلف ومبتكر من الكنافة يتهافت عليه الكثيرون ويجذب كل الفئات العمرية، وانتشر في عدة بلدان، هذا بفضل جذب الكنافة لقطاع كبير من الجماهير، هيا بنا نتعرف على مكونات هذا الطبق الشهي.تكات كنافة اللوتس الشهيرة
أشتهرت منتجات اللوتس بجودتها العالية وطعمها الرائع، لذا تم إدخال البسكوت والزبدة في كثير من الوصفات للاستمتاع بالطعم المميز وإضافة مسحة فريدة من التميز والاختلاف والإتقان في نفس الوقت، أيضًا يحب الكثيرين الكنافة بشكل كبير لذا يمكنك تحضيرها بطعم مختلف لمزيد من التنوع خصوصًا مع كثرة تناولها في شهر رمضان.مكونات كنافة اللوتس
- ربع كيلو كنافة خصل.
- بسكوت لوتس مجروش بما يعادل فنجان صغير.
- 2 كوب من زبدة اللوتس.
- قبل كل شيء لابد من تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- يتم إذابة الزبدة في الميكرويف أو في حمام مائي.
- يتم دهن صنية صغيرة بالسمن.
- توضع الكنافة في الصينية بالشكل المعتاد.
- مع الضغط في المنتصف وعلى الحواف.
- يتم إضافة السمن على الكنافة مع مراعاة عدالة التوزيع.
- يتم إدخال الصينية الفرن لمدة عشر دقائق أو حتى تحول الوجه وظهر الصينية للون الذهبي.
- بعد تمام النضج يتم إخراج الكنافة من الفرن ويتم إضافة الشراب البارد على الوجه وفي الحواف.
- في إناء آخر يتم فرك البسكوت المجروش حتى يصبح ناعم ويتم إضافته على الوجه.
- يتم تزيين الوجه بصوص الكراميل والفستق المجروش على حسب الرغبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكات كنافة اللوتس الشهيرة طعم أحسن من المحلات الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.