تكات كنافة اللوتس الشهيرة طعم أحسن من المحلات الجاهزة

ما رأيك بتجربة كنافة اللوتس بطعمها الشهي والمميز، تجربة ستنقلك لعالم فريد من نوعه، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة وصفات متنوعة لطبق الكنافة الشهير أحد أهم الأطباق المميزة على المائدة العربية في شهر رمضان المعظم، سنقدم لكم خطوات تحضير طبق مختلف ومبتكر من الكنافة يتهافت عليه الكثيرون ويجذب كل الفئات العمرية، وانتشر في عدة بلدان، هذا بفضل جذب الكنافة لقطاع كبير من الجماهير، هيا بنا نتعرف على مكونات هذا الطبق الشهي.

تكات كنافة اللوتس الشهيرة

أشتهرت منتجات اللوتس بجودتها العالية وطعمها الرائع، لذا تم إدخال البسكوت والزبدة في كثير من الوصفات للاستمتاع بالطعم المميز وإضافة مسحة فريدة من التميز والاختلاف والإتقان في نفس الوقت، أيضًا يحب الكثيرين الكنافة بشكل كبير لذا يمكنك تحضيرها بطعم مختلف لمزيد من التنوع خصوصًا مع كثرة تناولها في شهر رمضان.

ربع كيلو كنافة خصل.

بسكوت لوتس مجروش بما يعادل فنجان صغير.

2 كوب من زبدة اللوتس.