لا داعي لشرائها أسهل طريقة عمل عجينة السمبوسة الهشة في المنزل

طريقة عمل عجينة السمبوسة ‏والتي تعد من أهم الحلويات التي يمكن تناولها، ‏فهي تعتبر من المقبلات الأساسية طوال شهر رمضان، ‏وتعتبر سمبوسة من أهم الحلويات السورية المنتشرة في الوطن العربي، وتتوفر عجينة السمبوسة في المحلات الغذائية فيمكن إيجادها بسهولة، ويمكن استخدامها بطرق كثيرة، عن طريق حشوها بالمكسرات أو تشكيلة من الجبن أو حشوها باللحم المفروم، ‏أو وضع الخضار بداخلها، ‏وفيما يلي سوف نتعرف عبر هذا المقال على أفضل طريقة عمل عجينة السمبوسة بطريقة هشة ومقرمشة كالمحلات . أسهل ‏طريقة عمل عجينة السمبوسة أسهل ‏طريقة عمل عجينة السمبوسة ‏تفضل معظم السيدات عمل عجينة سمبوسة في المنزل لضمان الجودة والنظافة، وهذه أفضل الطرق لعمل عجينة السمبوسة: ‏مكونات عجينة السمبوسة:- ‏2 كوب من الطحين الأبيض.

‏كوب من الماء.

‏رشة ملح.

‏ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. ‏طريقة تحضير عجينة السمبوسة المقرمشة ‏يتم إحضار وعاء عميق ووضع الماء والملح والزيت في الوعاء، ثم يوضع على نار عالية، ويترك الخليط حتى الغليان.

‏يرفع الخليط من على النار ‏ويتم وضع الطحين مع الخليط والتقليب جيداً، حتى يتجانس محتويات الخليط.

‏يترك الخليط حتى يبرد ثم ثم القيام بعمل من الخليط، من خلال استخدام العجان الكهربائي لمدة 10 دقائق، حتى تصبح عجينة متماسكة.

‏بعد ذلك يتم وضع العجين في مكان دافئ معتقدات العجينة لمدة 15 دقيقة.

‏في وعاء مسطح يتم رش القليل من الطحين على السطح، وبعدها يتم إحضار العجينة وفردها في الوعاء، ويفضل استخدام المرق حتى يصبح العجين رقيقاً ومتناسب مع بعضة.

‏يتم تقطيع العجينة بشكل طولي، ثم يتم احضار الحشو الذي ترغبين فية، ثم تغلق بعد ذلك جيداً.

‏يتم وضع وعاء عميق على النار، واضافة الزيت النباتي وتركة حتى يسخن جيداً، ثم نضع عجينة السمبوسة في الزيت ويترك حتى يصبح لونه ذهبي.

‏يتم استخراج عجينة السمبوسة من البيت ووضعها على ورق تنشيف لامتصاص الزيت وبذلك تصبح جاهزة للتقديم وتناولها بالهنا والشفا. ‏طريقة تحضير عجينة السمبوسة المقرمشة وفي النهاية نحب ان نذكر ان هناك العديد من الطرق لعمل عجينة السمبوسة التي يمكن استخدامها، ويمكنكم ترك تعليقكم اسفل هذا المقال بالطرق المفضلة لديكم. الوسوم

طريقة عمل عجينة السمبوسة ‏والتي تعد من أهم الحلويات التي يمكن تناولها، ‏فهي تعتبر من المقبلات الأساسية طوال شهر رمضان، ‏وتعتبر سمبوسة من أهم الحلويات السورية المنتشرة في الوطن العربي، وتتوفر عجينة السمبوسة في المحلات الغذائية فيمكن إيجادها بسهولة، ويمكن استخدامها بطرق كثيرة، عن طريق حشوها بالمكسرات أو تشكيلة من الجبن أو حشوها باللحم المفروم، ‏أو وضع الخضار بداخلها، ‏وفيما يلي سوف نتعرف عبر هذا المقال على أفضل طريقة عمل عجينة السمبوسة بطريقة هشة ومقرمشة كالمحلات . أسهل ‏طريقة عمل عجينة السمبوسة أسهل ‏طريقة عمل عجينة السمبوسة ‏تفضل معظم السيدات عمل عجينة سمبوسة في المنزل لضمان الجودة والنظافة، وهذه أفضل الطرق لعمل عجينة السمبوسة: ‏مكونات عجينة السمبوسة:- ‏2 كوب من الطحين الأبيض.

‏كوب من الماء.

‏رشة ملح.

‏ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. ‏طريقة تحضير عجينة السمبوسة المقرمشة ‏يتم إحضار وعاء عميق ووضع الماء والملح والزيت في الوعاء، ثم يوضع على نار عالية، ويترك الخليط حتى الغليان.

‏يرفع الخليط من على النار ‏ويتم وضع الطحين مع الخليط والتقليب جيداً، حتى يتجانس محتويات الخليط.

‏يترك الخليط حتى يبرد ثم ثم القيام بعمل من الخليط، من خلال استخدام العجان الكهربائي لمدة 10 دقائق، حتى تصبح عجينة متماسكة.

‏بعد ذلك يتم وضع العجين في مكان دافئ معتقدات العجينة لمدة 15 دقيقة.

‏في وعاء مسطح يتم رش القليل من الطحين على السطح، وبعدها يتم إحضار العجينة وفردها في الوعاء، ويفضل استخدام المرق حتى يصبح العجين رقيقاً ومتناسب مع بعضة.

‏يتم تقطيع العجينة بشكل طولي، ثم يتم احضار الحشو الذي ترغبين فية، ثم تغلق بعد ذلك جيداً.

‏يتم وضع وعاء عميق على النار، واضافة الزيت النباتي وتركة حتى يسخن جيداً، ثم نضع عجينة السمبوسة في الزيت ويترك حتى يصبح لونه ذهبي.

‏يتم استخراج عجينة السمبوسة من البيت ووضعها على ورق تنشيف لامتصاص الزيت وبذلك تصبح جاهزة للتقديم وتناولها بالهنا والشفا. ‏طريقة تحضير عجينة السمبوسة المقرمشة وفي النهاية نحب ان نذكر ان هناك العديد من الطرق لعمل عجينة السمبوسة التي يمكن استخدامها، ويمكنكم ترك تعليقكم اسفل هذا المقال بالطرق المفضلة لديكم.

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