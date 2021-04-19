مكون طبيعي لتفتيح منطقة البكيني والأندر أرم دون الحاجة لجلسات الليزر

تعاني أغلب الفتيات والسيدات من اسمرار المناطق الحساسة وبالأخص منطقة البكيني والأندر أرم، ويبحثون دائماً عن طرق كثيرة لتفتيحها، وقاموا بشراء العديد من المنتجات التجميلية باهظة الثمن ولكنها لم تحقق لهم النتيجة التي يرغبون بها، وبدلاً من عمل جلسات الليزر المكلفة جداً والتي لا تناسب البعض، نقدم لكم مكونات طبيعية تساعد على تفتيح البكيني والأندر أرم بكل سهولة في أسرع وقت، وتعتبر غير مكلفة لأنها موجودة في كل بيت.

تفتيح منطقة البكيني والأندر أرم

نحتاج في هذه الوصفة إلى ما يلي:

عصير ليمون حامض.

عصير خيار طازج.

مسحوق الكركم.

نقوم بخلط كميات متساوية من هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس ومتماسك ونقوم بتوزيعه على المناطق الداكنة مثل البكيني والأندر أرم، ونوزعه بشكل جيد ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بمسحه وغسل المنطقة بالماء، ويتم تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً على الأقل لنتيجة سريعة ومذهلة.

وصفة تفتيح المناطق الحساسة

نحتاج في هذه الوصفة إلى هذه المكونات:

عصير الليمون، الذي يلعب دور أساسي في وصفات التفتيح.

مسحوق الكركم.

العسل النحل.

نقوم بمزج هذه المكونات مع بعضها جيداً، وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط الناتج على أماكن الاسمرار الداكنة، ونتركه على الأقل 10 دقائق حتى يجف، ثم نقوم بغسل هذه المنطقة بالماء جيداً، وتكرر باستمرار للحصول على النتيجة المطلوبة في أسرع وقت.

وصفة طبيعية لتفتيح الاسمرار

تعتمد هذه الوصفة على الطماطم، التي تلعب دور مهم في تفتيح لون البشرة وعلاج مشاكل البقع والاسمرار، ويمكن استخدام الوصفة من خلال تدليك الجسم والمنطقة الداكنة بحبة طماطم بحركات دائرية لمدة 5 دقائق، وبعد ذلك نتركه على المنطقة حوالي ربع ساعة، ونقوم بغسلها بالماء البارد بعد ذلك ونجففها.