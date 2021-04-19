وصفات رمضانية سهلة ومتنوعة

تحرص ربات البيوت دائمًا على تقديم وصفات رمضانية متنوعة ولذيذة تنال إعجاب أفراد أسرتها، لذلك قررنا أن نقدم في المقال عدد من الأكلات الشهية التي يمكن تقديمها على السفرة في رمضان لتضفي طابع مميز.

وصفات رمضانية متنوعة وشهية

يفضل التنويع في الأكلات يوميًا خلال شهر رمضان، حتى لا يصاب أفراد الأسرة بالملل وعدم الشهية إلى تناول الطعام، وفيما يلي وصفات مختلفة يمكن تقديمها على المائدة الرمضانية.

بيتزا البسطرمة

البيترا من الأكلات التي يفضلها الجميع سواء الكبار أو الصغار، ويرجع ذلك إلى طعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها حيث أنها لا تستغرق وقت طويل ولا تتطلب بذل الكثير من الجهد والعناء، وفيما يلي المقادير والطريقة بالخطوات:

المقادير

100 جرام من عجينة البيتزا.

ملعقتين كبيرتين من صلصة الطماطم.

مقدار مناسب من البسطرمة.

الطريقة

يتم أولاً فرد عجينة البيتزا في صينية مدهونة بقليل من الزيت. فرد الصلصة على البيتزا، ثم رص قطع البسطرمة على الوجه. إدخال البيتزا الفرن الساخن على 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة تقريبًا حتى تنضج ويتحول لون الوجه إلى الذهبي. بعد خروجها من الفرن تترك جانبًا حتى تبرد قليلاً، ثم يتم تقطيعها على شكل مثلثات. يقدم الكاتشب إلى جانب البيتزا، وبالهنا.

وصفات رمضانية لذيذة أصابع الصفيحة

لم تنته وصفاتنا بعد، بل هناك العديد والعديد من الأكلات الرمضانية الرائعة التي يمكن تحضيرها بسهولة وفي وقت قصير، من أبرزها أصابع الصفيحة التي يتم إعدادها بالكريقة التالية:

مكونات العجينة

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.

رشة من ملح الطعام.

كوب من الماء للعجن.

حبة واحدة من البيض.

مقادير الحشوة

ثلاث ملاعق من الزيت.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مبشورة.

ملعقة من البهارات.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

بقدونس مفروم.

ملعقتين من دبس الرمان.

طريقة التحضير

خلط مكونات العجينة في العجان الكهربائي لمدة 3 دقائق تقريبًا، حتى تتشكل عجينة متماسكة لا تلتصق باليد. ترك العجينة جانبًا حتى ترتاح قليلاً، ثم تقسيمها إلى كرات صغيرة الحجم. رص كرات العجينة في صينية ورش القليل من الزيت النباتي عليها وتركها لمدة نصف ساعة تقريبًا. فرد الكرات وحشوها بالمكونات المفضلة وغلقها جيدًا من كافة الجوانب، ثم إدخالها فرن ساخن على درجة 190 مئوية لمدة ربع ساعة تقريبًا حتى يكتسب الوجه اللون الذهبي.

طريقة تجهيز الحشوة