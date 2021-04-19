اسرار مخللات رمضان الخطيرة مثل الجاهز وسر المصنع في المقادير لجميع المخللات السريعه

طريقه عمل جميع انواع المخللات ، تعد المخللات من أهم أطباق المقبلات التى تكون مزينة بأنواع عديدة من الخضروات المملحة مثل الجزر والخيار المخلل والزيتون والكرنب وغيرها، ويتم وضعها على المائدة لأنها تساعد على فتح الشهية وتجعل جميع أفراد الأسرة يقبلون على تناول الطعام بدون أي تردد، كما أنه من الأطباق الجانبية مثل المأكولات البحرية وأنواع متنوعة منها، ولكن أردنا أن نقدم المساعدة لكل سيدة منزل من خلال تقدمنا لها طريقة عمل جميع أنواع المخللات في البيت باسهل طريقة. طريقه عمل جميع انواع المخللات نقدم إليكم أفضل طريقة لعمل المخلل بجميع أنواعه في البيت زي المحلات تماماً كالتالي: المقادير: 2/1 كيلو جزر.

2/1 كيلو لفت.

1 كوب لوبيا خضراء طازجة.

1 كوب شرائح فلفل أخضر.

2/1 كيلو زهرة.

2 فص ثوم.

ملعقة خل ابيض.

6 كوب ماء.

2/1 كوب ملح بحر.

1 ملعقة كبيرة سكر أبيض. طريقة التحضير: في البداية لابد من أن يتم غسيل الخضروات بشكل جيد تحت الماء الجاري للتخلص من الأتربة والطين العالق به.

ثم قومي بتقشيره وتقطيعه على هيئة دوائر ثم تأتين بقدر عميق يضاف له الماء المغلي وتركيه على النار حتى يكون ساخن جيداً لمدة 5 دقائق على الأقل.

يتم تصفية الخضروات من الماء ووضعها بشكل متساوي في برطمان كبير الحجم مع إضافة الملح والسكر والثوم للماء الموجودة بالقدر وتركها على النار حتى تغلي.

ضعي سن الثوم بقاع البرطمان وسكبي بعد ذلك الماء المغلي فوق الخضروات واحرصي على أن تغمرها الماء.

قومي بتغطية الخضروات بورق العنب ومن ثم يتم غلق البرطمان بإحكام وتركيه بمكان مظلم لما يصل إلى حوالي شهر أو أكثر وبعد انتهاء المدة يمكنك فتح البرطمان وتقديمه على المائدة بجانب الأطعمة الشهية واللذيذة بالهناء والشفاء. الوسوم

طريقه عمل جميع انواع المخللات ، تعد المخللات من أهم أطباق المقبلات التى تكون مزينة بأنواع عديدة من الخضروات المملحة مثل الجزر والخيار المخلل والزيتون والكرنب وغيرها، ويتم وضعها على المائدة لأنها تساعد على فتح الشهية وتجعل جميع أفراد الأسرة يقبلون على تناول الطعام بدون أي تردد، كما أنه من الأطباق الجانبية مثل المأكولات البحرية وأنواع متنوعة منها، ولكن أردنا أن نقدم المساعدة لكل سيدة منزل من خلال تقدمنا لها طريقة عمل جميع أنواع المخللات في البيت باسهل طريقة. طريقه عمل جميع انواع المخللات نقدم إليكم أفضل طريقة لعمل المخلل بجميع أنواعه في البيت زي المحلات تماماً كالتالي: المقادير: 2/1 كيلو جزر.

2/1 كيلو لفت.

1 كوب لوبيا خضراء طازجة.

1 كوب شرائح فلفل أخضر.

2/1 كيلو زهرة.

2 فص ثوم.

ملعقة خل ابيض.

6 كوب ماء.

2/1 كوب ملح بحر.

1 ملعقة كبيرة سكر أبيض. طريقة التحضير: في البداية لابد من أن يتم غسيل الخضروات بشكل جيد تحت الماء الجاري للتخلص من الأتربة والطين العالق به.

ثم قومي بتقشيره وتقطيعه على هيئة دوائر ثم تأتين بقدر عميق يضاف له الماء المغلي وتركيه على النار حتى يكون ساخن جيداً لمدة 5 دقائق على الأقل.

يتم تصفية الخضروات من الماء ووضعها بشكل متساوي في برطمان كبير الحجم مع إضافة الملح والسكر والثوم للماء الموجودة بالقدر وتركها على النار حتى تغلي.

ضعي سن الثوم بقاع البرطمان وسكبي بعد ذلك الماء المغلي فوق الخضروات واحرصي على أن تغمرها الماء.

قومي بتغطية الخضروات بورق العنب ومن ثم يتم غلق البرطمان بإحكام وتركيه بمكان مظلم لما يصل إلى حوالي شهر أو أكثر وبعد انتهاء المدة يمكنك فتح البرطمان وتقديمه على المائدة بجانب الأطعمة الشهية واللذيذة بالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار مخللات رمضان الخطيرة مثل الجاهز وسر المصنع في المقادير لجميع المخللات السريعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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