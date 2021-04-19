كريم كولاجين طبيعي للبشرة معجزة للبنات والفتيات بمكونات بسيطة والنتيجة مذهلة

هل تحتاجي لـ كريم كولاجين طبيعي للبشرة؟، ينتج جسم الإنسان بروتين الكولاجين الذي يتداخل في طبقات الجسم والعضلات وهو المسؤول عن مرونة الجلد وليونته، ولكن مع تقدم العمر والتعرض للعديد من العوامل الخارجية مثل الشمس والأتربة، يتناقص إنتاجه ويبدأ الجلد في الترهل وظهور بعض الخطوط (التجاعيد)، ولذلك يجب تعويض الناقص من الكولاجين..

يتم استخدام الكريمات أوالأمبولات أوالسيروم أو عمليات التجميل ولكن فوق كل هذا يفضل دائمًا استخدام الوصفات الطبيعية، لأنها أكثر أماناً، ولذلك يفضل استخدام كريم كولاجين طبيعي للبشرة، وتتمتع الطبيعة بالكثير من المواد والعناصر التي تحتوي على كمية كبيرة من الكولاجين، لذلك يفضلها البعض في تحضير كريم كولاجين طبيعي للبشرة، وذلك للحد من الآثار الجانبية الضارة مثل احمرار البشرة وجفاف الجلد، وحدوث قشور جلدية، ومن تلك الوصفات ما يلي:

الوصفة الأولى

يستخدم الكيوي والأفوكادو، حيث يتم إحضار ثمرة من كلاً منهما، ثم تقطيعهم لقطع صغيرة، ويتم إضافتهم في إناء سوياً والقيام بهرسهم للحصول على خليط متجانس، ثم يوضع هذا الخليط على الوجه (ماسك) ويترك لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل بالماء، وتكرر عدة مرات ولاحظي الفرق.

يستخدم قطع الخيار وبياض البيض وزيت عطري ذو رائحة، أو بعض أجزاء من البخور، ثم تخلط تلك المكونات معاً للحصول على قوام قابل للفرد، ثم يغسل الوجه، وتوضع عليه المكونات، ويترك 15 دقيقة، ثم يزال ويغسل الوجه.

يستخدم الجزر والجوافة معاً لعمل كريم كولاجين طبيعي للبشرة، فيتم خلط الثمرتين وإضافة بعض قطرات الزيت لتكوين ماسك للوجه، ويفضل الانتظام على تكرار الخطوات لمدة 3 أسابيع يومياً، وبعد المداومة ستلاحظين إنكِ صغر سنك العديد من السنوات، وبعد الانتهاء من أحد تلك الوصفات وبعد إزالته، يفضل وضع كريم مرطب لمساعدة الجلد على الحفاظ نعومته ورونقه.