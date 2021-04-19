هدية للعرايس كريمات قوية صدمت كل من جربها لتفتيح الجسم والعانه والابط فى دقائق

كريمات طبيعية لتفتيح لون البشرة ، تسعى كل فتاة وراء حلمها وهو أن تحصل على بشرة خالية من العيوب والبقع الداكنة التي تكون السبب في تشويه جمالها، لذا تضطرين البحث عن أفضل الطرق الذي تساعدهن أن يحصلون على بشرة ناصعة البياض وبلون موحد لذلك حرصنا على أن نأتيكم اليوم بأفضل الكريمات الطبيعية التي تساهم في تفتيح لون البشرة.

يوجد الكثير من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح لون البشرة وتساهم في توحيد لونها وتخلصها من كل العيوب ومنها ما يلي:

يعمل العسل على تغذية البشرة بعمق شديد كذلك يساهم في تطهيرها وتعقيمها أما بالنسبة إلى عصير الليمون فهو يساعد على تفتيح لون البشرة وتوحيدها ويزيل البقع الصعبة ولكن لابد من أن يستخدم بحذر مع مراعاة عدم اقترابه من العينين

2 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة لبن زبادي.

في وعاء قومي بخلط العسل والليمون ولبن الزبادي معاً.

ثم يتم تطبيق الخليط على البشرة باستخدام فرشاة أو بأطراف الأصابع يترك لمدة 10 دقائق.

ثم تأتين بقطعة نظيفة من القماش واغمريها في الماء الدافئ ثم يتم مسح البشرة باستخدامها.

بعدها يتم غسل البشرة بالماء الدافئ وتركها حتى أن تصبح جافة تماماً.

للحصول على نتائج فعالة قومي بتكرار الاستخدام حتى تحصلين على النتائج المرجوة.

من الكريمات التي تحتوي على عناصر مفيدة جداً للبشرة ونضارتها وتستخدم بكل سهولة، فقط قومي بإحضار وعاء ضعي به 8 حبات من اللوز وانقعيهم في الماء لليلة واحدة ثم يتم سحقها في اليوم التالي حتى تصبح عجينة ثم يضاف لها 2/1 كوب من الزبادي وملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وأخرى من مسحوق خشب الصندل و5 قطرات عصير ليمون و4 عود زعفران واخلطيهم جيداً ثم يطبق على البشرة وترك لمدة ساعة ثم يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر.