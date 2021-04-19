بكيلو لبن واحد حضري أكواب الزبادي اللذيذة وقدميها في مائدة سحور رمضان

بكيلو لبن واحد حضري أكواب الزبادي على سفرة السحور، هل عانيت من عدم تماسك الزبادي عند التحضير ونصحتك صديقاتك بضرورة شراء ماكينة الزبادي؟، لا عليك أصبحت الآن في عدم حاجة لمزيد من التكاليف المادية لشراء جهاز جديد وباهظ الثمن، ستتمكنين من الحصول على زبادي كريمي ذو قوام متماسك بخطوات بسيطة وفي ذات الوقت تتأكدين من التعقيم وجودة المنتج ونظافة أدوات الإعداد، ولأنك التي قمت بصناعته بكل خطواته، ويحتاج رمضان لعدد من الوجبات التي تقوم بدور فعال في القضاء على مشاكل المعدة والانتفاخ، لذا تعرفي على الطريقة المثلى.

بكيلو لبن واحد حضري أكواب الزبادي

مما لا شك فيه أن المسلم يهتم بكل ما يساعده على تقوية الجسد ويعينه على الصيام، ويعتبر الزبادي واحدة من أهم الأشياء التي تساعد على ترطيب الجسم والمعدة، كما يساهم في الحصول على يوم صوم بدون تعب، كما يقضي على الفطريات، بكيلو لبن واحد حضري أكواب الزبادي.

كيلو لبن.

كوب من الزبادي.