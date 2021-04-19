بكيلو لبن واحد حضري أكواب الزبادي اللذيذة وقدميها في مائدة سحور رمضان

بكيلو لبن واحد حضري أكواب الزبادي على سفرة السحور، هل عانيت من عدم تماسك الزبادي عند التحضير ونصحتك صديقاتك بضرورة شراء ماكينة الزبادي؟، لا عليك أصبحت الآن في عدم حاجة لمزيد من التكاليف المادية لشراء جهاز جديد وباهظ الثمن، ستتمكنين من الحصول على زبادي كريمي ذو قوام متماسك بخطوات بسيطة وفي ذات الوقت تتأكدين من التعقيم وجودة المنتج ونظافة أدوات الإعداد، ولأنك التي قمت بصناعته بكل خطواته، ويحتاج رمضان لعدد من الوجبات التي تقوم بدور فعال في القضاء على مشاكل المعدة والانتفاخ، لذا تعرفي على الطريقة المثلى.بكيلو لبن واحد حضري أكواب الزبادي
مما لا شك فيه أن المسلم يهتم بكل ما يساعده على تقوية الجسد ويعينه على الصيام، ويعتبر الزبادي واحدة من أهم الأشياء التي تساعد على ترطيب الجسم والمعدة، كما يساهم في الحصول على يوم صوم بدون تعب، كما يقضي على الفطريات، بكيلو لبن واحد حضري أكواب الزبادي.مكونات الزبادي
- كيلو لبن.
- كوب من الزبادي.
- يتم تسخين اللبن حتى الغليان.
- يترك حتى يصبح دافئ.
- في هذا الأثناء يتم تشغيل الفرن حتى يصبح دافئ ويغلق فورًا.
- يتم إضافة كمية مناسبة من السكر أو العسل.
- يتم إضافة كوب من الزبادي.
- التقليب المستمر بمضرب سلك حتى يصبح خليط ممتزج تمامًا.
- يتم إضافة مربي قطع بالطعم المفضل فراولة – مشمش – تين – مانجو ( يمكن الاستغناء عن هذه الخطوة حسب الرغبة).
- يتم صب الخليط في أكواب، أو بولات فخار.
- يتم وضع الأكواب فورًا في الفرن الدافئ مع الحرص على تزامن توقيت الصب مع كون الفرن دافئ، لذا لابد من تسخين الفرن عند البدء في أولى خطوات تحضير الزبادي.
- لمدة أربع ساعات يتم ترك الزبادي في الفرن.
- الخطوة الأخيرة يتم وضع الأكواب في الثلاجة لمدة خمس ساعات بعدها يتم الحصول على طعم مميز وقوام رائع.
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بكيلو لبن واحد حضري أكواب الزبادي على سفرة السحور، هل عانيت من عدم تماسك الزبادي عند التحضير ونصحتك صديقاتك بضرورة شراء ماكينة الزبادي؟، لا عليك أصبحت الآن في عدم حاجة لمزيد من التكاليف المادية لشراء جهاز جديد وباهظ الثمن، ستتمكنين من الحصول على زبادي كريمي ذو قوام متماسك بخطوات بسيطة وفي ذات الوقت تتأكدين من التعقيم وجودة المنتج ونظافة أدوات الإعداد، ولأنك التي قمت بصناعته بكل خطواته، ويحتاج رمضان لعدد من الوجبات التي تقوم بدور فعال في القضاء على مشاكل المعدة والانتفاخ، لذا تعرفي على الطريقة المثلى.بكيلو لبن واحد حضري أكواب الزبادي
مما لا شك فيه أن المسلم يهتم بكل ما يساعده على تقوية الجسد ويعينه على الصيام، ويعتبر الزبادي واحدة من أهم الأشياء التي تساعد على ترطيب الجسم والمعدة، كما يساهم في الحصول على يوم صوم بدون تعب، كما يقضي على الفطريات، بكيلو لبن واحد حضري أكواب الزبادي.مكونات الزبادي
- كيلو لبن.
- كوب من الزبادي.
- يتم تسخين اللبن حتى الغليان.
- يترك حتى يصبح دافئ.
- في هذا الأثناء يتم تشغيل الفرن حتى يصبح دافئ ويغلق فورًا.
- يتم إضافة كمية مناسبة من السكر أو العسل.
- يتم إضافة كوب من الزبادي.
- التقليب المستمر بمضرب سلك حتى يصبح خليط ممتزج تمامًا.
- يتم إضافة مربي قطع بالطعم المفضل فراولة – مشمش – تين – مانجو ( يمكن الاستغناء عن هذه الخطوة حسب الرغبة).
- يتم صب الخليط في أكواب، أو بولات فخار.
- يتم وضع الأكواب فورًا في الفرن الدافئ مع الحرص على تزامن توقيت الصب مع كون الفرن دافئ، لذا لابد من تسخين الفرن عند البدء في أولى خطوات تحضير الزبادي.
- لمدة أربع ساعات يتم ترك الزبادي في الفرن.
- الخطوة الأخيرة يتم وضع الأكواب في الثلاجة لمدة خمس ساعات بعدها يتم الحصول على طعم مميز وقوام رائع.
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