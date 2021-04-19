حلوى الملوك طريقة عمل عيش السرايا في البيت خطوة بخطوة

عيش السرايا يعتبر من أشهر الحلويات الشرقية الموجودة في المطبخ المصري، ويطلق عليها حلوى الملوك، ويتم تحضيرها دائماً في المناسبات والاحتفالات المهمة، وتتكون هذه الوصفة من 3 طبقات، الأولى هي توست مكرمل، والثانية قشطة، والأخيرة مكسرات، وسوف نقدم لكم طريقة تحضيرها في البيت لتتمكنوا من تقديمها لأسرتكم بسهولة، حيث أنها وصفة سهلة وسريعة وغير متعبة أبداً.مكونات عمل عيش السرايا
نحتاج في هذه الوصفة إلى المكونات التالية:
الطبقة الأولى:
- عدد 9 شريحة من التوست الأبيض.
- كوب واحد من السكر.
- كوب واحد من الماء.
الطبقة الثانية:
- 5 كوب من الحليب السائل.
- 3 ملعقة من الخل الأبيض.
- قشطة عربي.
- 2 ملعقة من السكر.
- 2 ملعقة من النشا.
الطبقة الثالثة:
- مكسرات حسب ما تحبونه وترغبون به.
- يتم تجهيز الطبقة الأولى من خلال تقطيع التوست كله ووضعه في صينية مناسبة، وندخله الفرن حتى يتحمص، وبعد ذلك نقوم بطحنه في المفرمة بشكل ناعم، وفي وعاء نضع السكر على النار.
- ونقلبه حتى يتكرمل ويصبح لونه ذهبي، ثم نقوم بإضافة الماء له، ونقلب بشكل جيد حتى ذوبان السكر، ثم نقوم بوضعه على التوست المطحون، ونقلب حتى يمتزج المكونات مع بعضها ونحصل على قوام مثل الرمل، ونقوم بوضعه في الصينية المدهونة بالزبدة، ونفرده بشكل متساوي.
- ثم نقوم بتحضير الطبقة الثانية من خلال وضع الحليب في وعاء على نار هادئة، ونقوم بإضافة الخل له ونقلب باستمرار، وبعد مرور بعض الوقت نلاحظ تكون طبقة جبن وطبقة أخرى سائلة، ونقوم بتصفية الجبنة ونتركها جانباً.
- وفي وعاء آخر نقوم بوضع الحليب والنشا والسكر ونقلب حتى نحصل على خليط متماسك وسميك، ونقوم بخلط الجبنة مع الكريمة الباردة ونضعهم على الطبقة الأولى، وعلى الوجه نرش المكسرات.
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عيش السرايا يعتبر من أشهر الحلويات الشرقية الموجودة في المطبخ المصري، ويطلق عليها حلوى الملوك، ويتم تحضيرها دائماً في المناسبات والاحتفالات المهمة، وتتكون هذه الوصفة من 3 طبقات، الأولى هي توست مكرمل، والثانية قشطة، والأخيرة مكسرات، وسوف نقدم لكم طريقة تحضيرها في البيت لتتمكنوا من تقديمها لأسرتكم بسهولة، حيث أنها وصفة سهلة وسريعة وغير متعبة أبداً.مكونات عمل عيش السرايا
نحتاج في هذه الوصفة إلى المكونات التالية:
الطبقة الأولى:
- عدد 9 شريحة من التوست الأبيض.
- كوب واحد من السكر.
- كوب واحد من الماء.
الطبقة الثانية:
- 5 كوب من الحليب السائل.
- 3 ملعقة من الخل الأبيض.
- قشطة عربي.
- 2 ملعقة من السكر.
- 2 ملعقة من النشا.
الطبقة الثالثة:
- مكسرات حسب ما تحبونه وترغبون به.
- يتم تجهيز الطبقة الأولى من خلال تقطيع التوست كله ووضعه في صينية مناسبة، وندخله الفرن حتى يتحمص، وبعد ذلك نقوم بطحنه في المفرمة بشكل ناعم، وفي وعاء نضع السكر على النار.
- ونقلبه حتى يتكرمل ويصبح لونه ذهبي، ثم نقوم بإضافة الماء له، ونقلب بشكل جيد حتى ذوبان السكر، ثم نقوم بوضعه على التوست المطحون، ونقلب حتى يمتزج المكونات مع بعضها ونحصل على قوام مثل الرمل، ونقوم بوضعه في الصينية المدهونة بالزبدة، ونفرده بشكل متساوي.
- ثم نقوم بتحضير الطبقة الثانية من خلال وضع الحليب في وعاء على نار هادئة، ونقوم بإضافة الخل له ونقلب باستمرار، وبعد مرور بعض الوقت نلاحظ تكون طبقة جبن وطبقة أخرى سائلة، ونقوم بتصفية الجبنة ونتركها جانباً.
- وفي وعاء آخر نقوم بوضع الحليب والنشا والسكر ونقلب حتى نحصل على خليط متماسك وسميك، ونقوم بخلط الجبنة مع الكريمة الباردة ونضعهم على الطبقة الأولى، وعلى الوجه نرش المكسرات.
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